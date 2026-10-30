Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Làm công tác tư tưởng từ những vấn đề thiết thực của công nhân

Văn Kiên (thực hiện)

TPO - Công tác tư tưởng đối với công nhân, người lao động không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn phải giúp họ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và mục tiêu phấn đấu của mình. Khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được củng cố, sức mạnh tinh thần sẽ chuyển thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang xây dựng Đề án "Công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới". Nhân dịp này, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Bùi Đình Bôn - nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương về các giải pháp khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong đội ngũ công nhân, lao động.

Thúc đẩy tinh thần, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh đất nước đặt ra yêu cầu phát triển cao, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác tư tưởng trong công nhân, người lao động có ý nghĩa như thế nào trong việc củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo và thúc đẩy họ đóng góp vào sự phát triển đất nước, thưa ông?

Niềm tin của công nhân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện hai mục tiêu 100 năm, cũng như mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đảng ta xác định giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, tính tiên phong của công nhân không chỉ thể hiện trong hành động mà còn phải bắt đầu từ tư tưởng.

Muốn công nhân phát huy được vai trò tiên phong, trước hết phải giúp họ nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

bui-dinh-bon.jpg
PGS.TS. Bùi Đình Bôn - nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Khi nhận thức rõ vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiểu được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển đất nước, họ sẽ có động lực để sáng tạo trong lao động, sản xuất và thực hiện mọi công việc được giao. Niềm tin không chỉ giúp người lao động vượt qua khó khăn mà còn tạo nên sức mạnh để họ chủ động, sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Nhìn lại thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, công tác tư tưởng có vai trò rất lớn trong việc củng cố niềm tin, giúp con người chấp nhận khó khăn và tìm cách vượt qua khó khăn. Khi người lao động tin tưởng vào mục tiêu, vào thắng lợi của sự nghiệp mà mình đang tham gia, họ sẽ có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác tư tưởng đối với công nhân vì thế, không chỉ nhằm nâng cao nhận thức mà còn phải giúp họ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và mục tiêu phấn đấu của mình. Khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được củng cố, sức mạnh tinh thần sẽ chuyển thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

"Đi cùng" công nhân và doanh nghiệp

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, công tác tư tưởng trong công nhân, lao động cần đổi mới như thế nào để vừa thiết thực với đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động, vừa đưa được chủ trương, chính sách của Đảng đến với họ hiệu quả hơn?

Để làm tốt công tác tư tưởng đối với công nhân, người lao động, theo tôi, cần chú ý mấy vấn đề.

Thứ nhất, người lao động phải có việc làm, có thu nhập để bảo đảm cuộc sống, nuôi được vợ con. Đây là vấn đề hàng đầu, bởi nếu những nhu cầu thiết yếu của người lao động chưa được bảo đảm thì công tác tư tưởng khó đạt hiệu quả.

Thứ hai, phải chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong xã hội có nhiều mặt tích cực nhưng cũng có những mặt tiêu cực tác động đến công nhân trên nhiều phương diện. Vì vậy, tổ chức Công đoàn phải thực sự làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chăm lo việc làm, đời sống và bảo đảm lợi ích của họ. Khi quyền lợi của công nhân được quan tâm, bảo vệ, công tác tư tưởng mới có cơ sở để phát huy hiệu quả.

cong-nhan.jpg
Công nhân, người lao động tham gia lễ phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”.

Thứ ba, phải đổi mới phương thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng công nhân. Công tác tuyên truyền, không thể chỉ tập trung vào hình thức tổ chức hội nghị, giảng bài, lên lớp, bởi điều kiện làm việc của công nhân hiện nay không cho phép thực hiện thường xuyên theo cách đó.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, công nhân ai cũng có điện thoại thông minh và có thể tiếp cận thông tin trên mạng xã hội vào giờ nghỉ. Vì vậy, công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh trên các nền tảng số.

Phương châm của công tác tư tưởng là “Đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn”. Với hoạt động công đoàn, thì làm sao để hiện thực được điều này?

Để thực hiện được thì trước trước hết, tổ chức Công đoàn phải lường trước những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất và đời sống của từng doanh nghiệp. Từ đó, tổ chức Công đoàn phối hợp với cán bộ, chính quyền doanh nghiệp chăm lo cho công nhân, bảo đảm việc làm. Khi sản xuất gặp khó khăn, đình trệ, Công đoàn cần cùng doanh nghiệp tìm cách tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất, không để tình trạng đình trệ kéo dài.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần “đi cùng”, đồng hành với doanh nghiệp và người lao động. Công đoàn phải cùng cán bộ doanh nghiệp chăm lo lợi ích cho công nhân; phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để giúp người lao động hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn của đơn vị, từ đó chung lưng, góp sức khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập.

Sau khi triển khai, cần tổng kết xem cách làm nào hiệu quả, mô hình nào phù hợp để tiếp tục phát huy và nhân rộng.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm

#Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam #Bùi Đình Bôn #Công tác tư tưởng #Công nhân Việt Nam #Tổ chức Công đoàn

Cùng chuyên mục

'Hiến kế' để Hà Nội, TPHCM tăng tốc dẫn dắt tăng trưởng

'Hiến kế' để Hà Nội, TPHCM tăng tốc dẫn dắt tăng trưởng

TPO - Trong 3 tháng cuối năm, Hà Nội cần tăng trưởng 16,55%, TPHCM tăng 13,23% để góp phần hoàn thành mục tiêu chung. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, đây là những mục tiêu rất cao, song chỉ cần tăng trưởng thêm 1% tại hai “đầu tàu” này cũng có thể tạo ra giá trị tăng thêm đáng kể.

Miền Bắc tiếp tục mưa to

Miền Bắc tiếp tục mưa to

TPO - Hôm nay (30/10), khu vực Đông Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ sẽ xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ có mưa to. Hầu hết các khu vực khác trên cả nước hôm nay cũng xảy ra các đợt mưa dông rải rác.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể xong trong 12 giờ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể xong trong 12 giờ

TPO - “Vừa qua, theo đề xuất của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng tôi đã chỉ đạo ngay, đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành sạch nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể, đóng cửa doanh nghiệp chỉ giải quyết trong vòng 12 giờ”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin.

Đại biểu Quốc hội: Không thể đánh đồng lấy ý kiến trẻ em với đăng ký hiến mô, tạng

Đại biểu Quốc hội: Không thể đánh đồng lấy ý kiến trẻ em với đăng ký hiến mô, tạng

TPO - Liên quan đến việc lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, cần phân biệt rõ tham vấn chính sách với đăng ký hiến tạng; hai việc này có bản chất và hệ quả pháp lý khác nhau, không thể đánh đồng.

Cần phân biệt rõ quyền phản biện chính sách với hành vi cố ý xuyên tạc, thao túng dư luận

Cần phân biệt rõ quyền phản biện chính sách với hành vi cố ý xuyên tạc, thao túng dư luận

TPO - Cần phân biệt rõ quyền phản biện chính sách với hành vi cố ý xuyên tạc, thao túng dư luận liên quan đến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Minh bạch thông tin, kiểm chứng sự thật và bảo đảm quyền tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin xã hội.

Chương trình tập huấn tại Cần Thơ trang bị kỹ năng số, bảo vệ dữ liệu và phòng tránh lừa đảo mạng cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên trong hai ngày.

Phát triển năng lực số cho cán bộ Mặt trận và tổ chức thành viên

Ngày 29/10, tại Cần Thơ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn triển khai các hoạt động phát triển năng lực số năm 2026 cho các cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

‘Vách đá chính sách’ khiến nhiều doanh nghiệp chủ động giữ quy mô nhỏ

‘Vách đá chính sách’ khiến nhiều doanh nghiệp chủ động giữ quy mô nhỏ

TPO - Đại biểu Phạm Anh Tuấn (đoàn Ninh Bình) cho rằng doanh nghiệp sợ lớn ngay khi vượt qua ngưỡng tiêu chí của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi việc toàn bộ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ bị cắt đứt đột ngột tạo ra hiện tượng "vách đá chính sách" khiến nhiều doanh nghiệp chủ động giữ quy mô nhỏ, hoặc chia tách pháp nhân để tiếp tục được ưu đãi.

Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

TPO - Chiều 29/10, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân số 20 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà không có người và người dân xung quanh được hướng dẫn sơ tán an toàn.

Phú Thọ lập tổ công tác liên ngành để di dời nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ở Việt Trì

Phú Thọ lập tổ công tác liên ngành để di dời nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ở Việt Trì

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ thành lập Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, điều phối và đôn đốc việc xây dựng, triển khai kế hoạch di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm Việt Trì. Việc rà soát sẽ được thực hiện cụ thể với từng doanh nghiệp, gắn với lộ trình di dời, phương án bố trí địa điểm mới và chính sách hỗ trợ theo quy định.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe