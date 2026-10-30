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Nhà dân trong bán kính 1.000m quanh ga metro ở TPHCM có bị giải tỏa?

Thanh Tâm - Ngô Tùng

TPO - TPHCM dự kiến nghiên cứu phát triển đô thị TOD trong phạm vi khoảng 1.000m quanh các nhà ga metro. Trước băn khoăn về nguy cơ giải tỏa, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết những khu dân cư hiện hữu phù hợp có thể được xem xét giữ lại, chỉnh trang.

Sáng 30/10, tại phiên thảo luận hội trường Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Trương Trung Kiên đã thông tin về định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD và quy hoạch tổng thể thành phố tầm nhìn 100 năm.

Trước những băn khoăn của người dân về việc nhà ở hiện hữu có thể bị giải tỏa khi triển khai TOD, lãnh đạo sở cho biết các khu dân cư phù hợp có thể được xem xét giữ lại, chỉnh trang.

Theo ông Trương Trung Kiên, tại kỳ họp trước, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Mô hình này hướng đến hình thành các khu đô thị có mật độ cao quanh nhà ga, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi với giao thông công cộng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến metro, đường sắt nhẹ.

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Các khu dân cư hiện hữu trong vùng TOD sẽ được rà soát, đánh giá để xác định phương án phát triển phù hợp.

Trong quy hoạch tổng thể lần này, TPHCM xác định các tuyến metro và vị trí nhà ga làm cơ sở khoanh vùng phát triển TOD. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, cơ quan chức năng sẽ xác định ranh giới cụ thể để lập quy hoạch đô thị cho từng khu vực. Phạm vi nghiên cứu dự kiến khoảng 1.000m tính từ tâm nhà ga.

Liên quan băn khoăn của người dân về khả năng phải di dời, giải tỏa nhà ở hiện hữu trong vùng TOD, ông Kiên cho biết vấn đề này sẽ được xác định ở bước lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Cơ quan chức năng sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển để xác định khu vực cần phát triển mới, tập trung triển khai dự án. Đối với những khu dân cư hiện hữu có điều kiện phù hợp để tiếp tục tồn tại, chỉnh trang, thành phố có thể xem xét giữ lại.

"Với những khu dân cư hiện hữu có điều kiện phù hợp để tiếp tục tồn tại, chỉnh trang, thành phố có thể xem xét giữ lại, các khu vực phát triển mới sẽ tập trung thực hiện dự án", ông Kiên nói.

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Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Trương Trung Kiên thông tin về định hướng phát triển đô thị TOD.

Về tiến độ triển khai, sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, TPHCM sẽ công bố rộng rãi theo quy định, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định nguồn lực và phân công nhiệm vụ cho các địa phương, nhất là những khu vực trọng điểm.

Các quy hoạch cấp dưới và quy hoạch chuyên ngành cũng sẽ được triển khai đồng bộ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn tại các địa phương nhằm làm rõ nội dung, phương thức triển khai, bảo đảm tính khả thi và tiếp nhận ý kiến từ cơ sở.

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung định hướng phát triển sáng tạo, công nghệ cao cho khu vực phía Bắc TPHCM, thay vì tập trung chủ yếu ở phía Đông, ông Kiên cho biết quy hoạch tổng thể xác định thành phố có 5 cực tăng trưởng với những chức năng đặc thù khác nhau.

Tuy nhiên, các cực tăng trưởng không phát triển đơn lẻ theo một chức năng riêng biệt mà có sự kết hợp với nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đào tạo. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, quy hoạch đã bổ sung các chức năng cho cực tăng trưởng phía Bắc, đồng thời xác định tỷ lệ phù hợp giữa các lĩnh vực phát triển.

Với đề xuất làm rõ ranh giới quy hoạch phân khu nhằm tăng tính khả thi khi triển khai tại địa phương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tiếp tục xem xét trong quá trình hoàn thiện các bước quy hoạch liên quan.

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#quy hoạch metro #Quy hoạch đô thị TOD #HĐND TPHCM #chỉnh trang đô thị

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