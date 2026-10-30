Chủ tịch Cây xanh Công Minh sử dụng 264 tỷ đồng tiền hưởng lợi vào việc gì?

Chia lợi ích từng dự án

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can khác trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Trong đó, truy tố bị can Nguyễn Công Minh (1972, tại Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh); Lê Thị Hòa (SN 1983, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Công Minh); Ngô Thị Ngọc Lý (SN 1984, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công Minh Cây xanh); Trần Văn Chiến (SN 1958, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh); Thái Hữu Dũng (SN 1987, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ);… về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trụ sở Tổng công ty Cây xanh Công Minh.

Bị truy tố cùng tội còn các bị can là cựu quan chức, gồm: Hoàng Tân Cương (cựu Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị huyện Cam Lộ cũ, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Ngọc Ánh (Giám đốc Công ty TNHH Đà Thành, trước đây là Công ty TNHH Cây xanh Công Minh Đà Nẵng); Đặng Trọng Vân (cựu Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); Võ Đắc Hóa (cựu Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cũ, tỉnh Quảng Trị).

Cáo trạng xác định, từ 2019 - 2023, Nguyễn Công Minh là Chủ tịch HĐQT hệ thống Cây xanh Công Minh đã thành lập, điều hành 60 công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở các địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ).

Nguyễn Công Minh trực tiếp và chỉ đạo các Giám đốc khu vực, Giám đốc chi nhánh móc nối, câu kết với chủ đầu tư trước và trong quá trình đấu thầu dự án để can thiệp từ quá trình lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu…

Sau khi trúng thầu, công ty và nhân sự theo hồ sơ dự thầu đều không thực hiện việc thi công dự án, mà Nguyễn Công Minh chỉ đạo giao cho Giám đốc chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công; chỉ đạo lựa chọn các công ty khác làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp cho các công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu 1.214 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố.

Kết quả định giá tài sản của 1.214 dự án thi công tại 38 tỉnh/thành phố, xác định các đối tượng trong hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh đã nâng khống giá nguyên vật liệu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 790,6 tỷ đồng. Riêng bị can Nguyễn Công Minh được xác định hưởng lợi cá nhân số tiền hơn 264,8 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng làm rõ hơn 264,8 chủ yếu được chuyển về cho ông Minh qua cơ chế chia lợi ích tại từng dự án.

Hai bị can Lê Thị Hòa (Phó chủ tịch HĐQT) và Ngô Thị Ngọc Lý (Trưởng ban tài chính kiêm Giám đốc Công ty TNHH Công Minh Cây xanh) là người giúp quản lý số tiền này. Hằng năm, theo chỉ đạo của ông Minh, giám đốc các chi nhánh lập kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo, trong đó dự kiến số dự án có thể trúng thầu, tổng giá trị hợp đồng, nhu cầu vốn vay và phương án hoàn trả.

Chủ tịch Cây xanh Công Minh dùng tiền hưởng lợi mua đất, đầu tư chứng khoán

Trên cơ sở này, ông Minh trực tiếp thỏa thuận với giám đốc từng khu vực tỷ lệ tiền mình được hưởng từ mỗi dự án.

Cụ thể, chi nhánh trực tiếp làm dự án thường được hưởng hơn 50% giá trị hợp đồng trước thuế; khu vực giữ khoảng 35 - 40% để duy trì hoạt động và chi phí ngoại giao; phần còn lại 10 - 15% được chuyển về cho ông Minh thông qua Hòa và Lý. Việc phân chia được thực hiện sau khi chủ đầu tư chuyển tiền tạm ứng hoặc thanh toán vào tài khoản doanh nghiệp trúng thầu.

Ngoài khoản chia theo tỷ lệ, ông Minh còn cho các khu vực vay tiền trước khi đấu thầu để có vốn hoạt động và chi phí ngoại giao. Sau khi trúng thầu, có nguồn thu từ dự án, khu vực phải trả cả tiền vay và lãi theo thỏa thuận. Lý được giao quản lý dòng tiền cho vay, thu hồi nợ và các khoản chuyển về cho ông Minh; thường xuyên đối chiếu công nợ để báo cáo Hòa và Minh.

Bị can Nguyễn Công Minh đang bỏ trốn.

Tính từ 2019 - 2023, cá nhân Hòa đã giúp ông Minh và hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện việc nâng giá cùng các hành vi gian lận trong 838 dự án. Tổng giá trị các hợp đồng này hơn 2.600 tỷ đồng, thiệt hại bị xác định hơn 549 tỷ. Hòa trực tiếp nhận thay ông Minh hơn 83 tỷ đồng.

Còn bị can Ngô Thị Ngọc Lý bị cáo buộc trong giai đoạn 2021 - 2023 đã cùng nhiều người giúp sức cho hệ thống Cây xanh Công Minh trúng 510 dự án, tổng giá trị hơn 1.484 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 280 tỷ đồng. Lý trực tiếp nhận hơn 181 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính cho ông Minh từ các khu vực chuyển về.

Cáo trạng cho thấy, tiền chuyển về ông Minh được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có chi phí ngoại giao, mua đất, xây nhà thờ và đầu tư chứng khoán.

Trong vụ án, ngoài ba huyện thuộc tỉnh Quảng Trị cũ, cơ quan tố tụng chưa xác định cụ thể số tiền ông Minh đã chi cho hoạt động ngoại giao tại các địa phương khác, cũng như số tiền dùng mua bất động sản và các khoản chi khác.

Tại Quảng Trị, người của Công ty Cây xanh Công Minh đã chi hàng trăm triệu đồng "cảm ơn" một số cán bộ, lãnh đạo huyện sau khi trúng thầu.