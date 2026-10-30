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Pháp luật

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Yêu cầu SCB chuyển tiền bị phong tỏa để trả cho bị hại trong vụ bà Trương Mỹ Lan

Tân Châu

TPO - Trong đợt chi trả mới nhất cho các bị hại là trái chủ trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan, Thi hành án dân sự TPHCM đã thực hiện được hơn 1500 tỷ đồng. Đối với những mã trái phiếu không nằm trong các bản án, đơn vị này sẽ không tổ chức thực hiện chi trả.

Ngày 30/10, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, đơn vị này tiếp tục chi trả đợt 11 với số tiền hơn 1.545 tỷ đồng cho các bị hại là trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm. Sau 11 đợt, tổng số tiền đã thi hành đạt hơn 13.921 tỷ đồng.

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Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Hơn 43.000 người được xác định có quyền nhận tiền

Theo THADS TPHCM, cơ quan này đang tổ chức thi hành Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM và Bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của TAND Cấp cao tại TPHCM, cùng Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16/6/2025 của Cục trưởng Cục THADS TPHCM.

Theo nội dung các bản án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc 6 mã: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Cơ quan thi hành án lưu ý, đối với những mã trái phiếu không nằm trong các bản án đã được tòa xét xử, THADS TPHCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện chi trả.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan này đã thực hiện 10 đợt chi trả cho các trái chủ. Đến ngày 30/10, THADS TPHCM tiếp tục triển khai đợt chi trả thứ 11 với số tiền 1.545.270.666.460 đồng, thu được từ việc xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các khoản tiền do cá nhân, tổ chức hoàn trả.

Tỷ lệ chi trả trong đợt này là 5,1369%. Trong đó, 42.637 trái chủ đã được chi trả trực tiếp. Đối với 471 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan thi hành án đã gửi tiết kiệm số tiền được thi hành án theo quy định.

Như vậy, tính đến ngày 30/10, tổng số tiền THADS TPHCM đã thi hành trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm là 13.921.369.123.828 đồng.

Yêu cầu SCB chuyển tiền bị phong tỏa để tiếp tục chi trả

Liên quan đến việc thu phí thi hành án, THADS TPHCM cho biết đã thực hiện thu phí, miễn, giảm phí theo quy định tại Điều 53 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư 72/2026/TT-BTC ngày 23/6/2026 của Bộ Tài chính.

Hiện cơ quan thi hành án đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản được bản án xác định thuộc quyền sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, cũng như tài sản của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án cho bà Lan.

THADS TPHCM đã yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đang bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm, phúc thẩm ở hai giai đoạn vào tài khoản thi hành án. Sau khi có kết quả xử lý tài sản và nhận được tiền do ngân hàng chuyển, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục tổ chức các đợt chi trả tiếp theo.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, THADS TPHCM đề nghị người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập các đường link không chính thống; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ các kênh thông tin chính thức của cơ quan này.

Cơ quan thi hành án cũng khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng hoặc tiếp cận những thông tin sai lệch, không chính xác.

THADS TPHCM cho biết đang tập trung lực lượng để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành bản án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ theo quy định pháp luật.

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#Trương Mỹ Lan #Vạn Thịnh Phát #Thi hành án dân sự #Bồi thường thiệt hại #Trái chủ #Ngân hàng SCB #Chi trả đợt 11 vụ Vạn Thịnh Phát

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