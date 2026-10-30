Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Shark Bình: 'Bị cáo dám làm dám chịu, đi tù thì tươi lên thôi'

Hoàng An

TPO - "Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi", Shark Bình khai tại tòa. Nghe xong, nhiều người tham gia tống tụng tại hội trường xét xử chính và các điểm cầu bật cười nhưng Shark Bình vẫn tiếp lời "số bị cáo đi tù rồi".

"Số bị cáo đi tù rồi"

Sáng nay (30/10), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ hành vi rửa tiền hơn 319 tỷ đồng cho “cỗ máy” lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành.

Trong vụ án, Shark Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng. Khi được Nam liên hệ “hợp tác”, Shark Bình ban đầu từ chối do % thấp nhưng sau này đồng ý thực hiện vì hoa hồng cao hơn.

Trên bục khai báo, Shark Bình khai, lập và quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ trong lĩnh vực công nghệ nên không thể trực tiếp theo sát mọi hoạt động, chủ yếu đưa ra chủ trương, định hướng điều hành. Đối với Công ty cổ phần Ngân Lượng, Shark Bình cho biết luôn đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền lợi khách hàng. Khi nhận được phản ánh, kiến nghị, các bộ phận liên quan phải kiểm tra, giải quyết triệt để.

Theo Shark Bình, Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó Mr Pips chỉ là một khách hàng. Bị cáo khẳng định trước khi vụ án bị phát hiện, bản thân không quen biết, chưa từng gặp gỡ và không biết Mr Pips là ai.

Shark Bình giải thích, khi doanh số giao dịch của khách hàng tăng cao, họ sẽ được xếp vào nhóm khách hàng lớn và hưởng chính sách chăm sóc riêng, có nhân viên chuyên trách hỗ trợ. Tuy nhiên, mọi hoạt động vẫn phải tuân thủ quy định của công ty.

Về việc Ngân Lượng nhận được nhiều đơn thư, phản ánh liên quan đến dòng tiền giao dịch của các sàn ngoại hối, Shark Bình khai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Bị cáo khẳng định không câu kết, thỏa thuận gì với Mr Pips. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips, bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình.

“Nếu ngay từ khi nhận được các phản ánh, yêu cầu của công an, bị cáo chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, báo cáo trung thực thì có thể đã không dẫn đến hậu quả như hiện nay”, Chủ tọa nói. Shark Bình “gật đầu đồng ý”. Bình cho hay Mr Pips là khách hàng lớn, cá nhân ông cũng có phần “vì lợi nhuận cho công ty” mà chưa sâu sát.

"Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi", Shark Bình nói. Nghe xong, nhiều người tham gia tống tụng tại hội trường chính và các điểm cầu bật cười, song Shark Bình vẫn tiếp lời "số bị cáo đi tù rồi".

screen-shot-2026-10-26-at-120803.png
Shark Bình tại tòa.

Phối hợp đối phó cơ quan điều tra

Trong vụ án, từ năm 2018 Công ty Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Nam) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp. Nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình từ chối.

Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Ngân Lượng. Đến đầu năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam chủ động liên hệ cấp dưới của Shark Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch.

Lần này, Shark Bình đồng ý với điều kiện áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền. Mr Pips đồng ý mức giá này vì chiến lược phải mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (như Ngân Lượng của Shark Bình), gắn với các sàn giao dịch của mình, qua đó nhận tiền đầu tư của bị hại.

Tới đầu năm 2021, khi lượng tiền “bẩn” chảy qua cổng Ngân Lượng ngày càng lớn, Mr Pips liên hệ xin giảm bớt phí nạp nhưng không được Shark Bình chấp nhận. Đổi lại, Shark Bình cũng trực tiếp chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với nhóm Mr Pips tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị điều tra.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam.

Bên tiến hành tố tụng cho rằng, dù nhận thức rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra hình sự, vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch..., Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ trực tiếp Mr Pips để “báo tin”.

Hai bên cùng “hợp thức hóa” hồ sơ để đối phó cơ quan điều tra.

Xem thêm

#Shark Bình #Nguyễn Hòa Bình Mr Pips #Dám làm dám chịu #Đi tù thi vui thôi

Cùng chuyên mục

Video: Công an xuất hiện dày đặc tại núi Hòn Dữ, truy bắt nốt 2 phạm nhân trốn trại

Video: Công an xuất hiện dày đặc tại núi Hòn Dữ, truy bắt nốt 2 phạm nhân trốn trại

TPO - Sáng 29/10, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an, Cảnh sát cơ động, cùng các phương tiện đặc chủng đã tiến vào khu vực núi Hòn Dữ, thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa để truy bắt hai phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2 là Hồ Văn Tình (SN 2002) và Lữ Văn Toàn (SN 1995). Trước đó, tối 28/10 tại khu vực này, phạm nhân Võ Hoàng Duy ( SN 1999) đã bị bắt giữ.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng qua đổi tiền điện tử USDT

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng qua đổi tiền điện tử USDT

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp làm bình phong, luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc khoảng 700 tỷ đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe