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Đổi luồng quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế lúng túng

Nguyễn Tiến - Na Uy

TPO - Ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ, lúng túng trước các quy định mới.

Từ ngày 30/10, TPHCM triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường, giao lộ quanh sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giảm ùn tắc. Tuy nhiên, trong ngày đầu thực hiện, một số tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ vì chưa nắm rõ các quy định mới.

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Lực lượng chức năng treo biển thông báo thay đổi lưu thông tại đường Lê Văn Sỹ.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo phương án được Sở Xây dựng TPHCM thống nhất, từ ngày 30/10, ô tô bị cấm lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ, đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ, theo hướng từ Bùi Thị Xuân rẽ phải đi Hoàng Văn Thụ. Tại giao lộ Phổ Quang - cổng Bệnh viện Tâm Anh, ô tô cũng bị cấm rẽ trái từ cổng bệnh viện vào đường Phổ Quang trong khung giờ 6-22h.

Ở chiều ngược lại, các loại phương tiện được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12. Một số giao lộ khác như Cộng Hòa - Ấp Bắc, Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý được điều chỉnh pha đèn, thời lượng tín hiệu giao thông để phù hợp với tình hình thực tế.

Ghi nhận của phóng viên sáng 30/10, tại đường Lê Văn Sỹ, đoạn từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ, giao thông tương đối thông thoáng. Tuy nhiên, một số phương tiện vẫn lưu thông theo thói quen cũ, từ đường Bùi Thị Xuân rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ.

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Biển báo cấm ô tô lưu thông theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ trên đường Lê Văn Sỹ, áp dụng từ ngày 30/10. Ảnh: Nguyễn Tiến
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Ngày đầu điều chỉnh giao thông, một số phương tiện vẫn lưu thông theo thói quen cũ từ đường Bùi Thị Xuân rẽ phải sang đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ông Nguyễn Ngọc Long (ngụ phường Tân Sơn Nhất) cho biết, vào buổi sáng, các phương tiện từ đường Bùi Thị Xuân rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ vẫn lưu thông bình thường, giao thông khá thông thoáng. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, khu vực này vẫn thường xảy ra tình trạng ùn ứ, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

“Xe từ đường Bùi Thị Xuân rẽ qua Hoàng Văn Thụ thường dẫn tới ùn tắc. Tôi thấy việc điều chỉnh giao thông lần này hợp lý, có thể giảm tải tình trạng ùn ứ quanh cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất”, ông Long nói.

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“Tôi thấy việc điều chỉnh giao thông lần này hợp lý, có thể giảm tải tình trạng ùn ứ quanh cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất”, ông Long nói. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trong khi đó, tại giao lộ Phổ Quang - cổng Bệnh viện Tâm Anh, một số tài xế còn lúng túng trước quy định cấm ô tô rẽ trái từ cổng bệnh viện vào đường Phổ Quang trong khung giờ 6-22h. Một số phương tiện chưa chú ý biển báo, vẫn di chuyển theo hướng cũ, khiến giao thông tại khu vực có thời điểm khá lộn xộn.

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Ông Nguyễn Bằng Giao (ngụ phường Phú Thuận) cho biết, trong ngày đầu triển khai, nhiều tài xế chưa nắm được thông tin nên vẫn rẽ trái theo thói quen. Ảnh: Nguyễn Tiến

“Đây là quy định mới nên cần có thời gian để người dân làm quen. Nếu thực hiện đồng bộ, tôi nghĩ giao thông khu vực Tân Sơn Nhất sẽ được cải thiện, giảm tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần tuyên truyền rộng rãi hơn để tài xế nắm rõ, tránh vi phạm”, ông Giao chia sẻ.

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Giao lộ Phổ Quang - cổng Bệnh viện Tâm Anh được điều chỉnh hướng lưu thông, cấm ô tô rẽ trái trong khung giờ 6-22h. Ảnh: Nguyễn Tiến

Để triển khai phương án mới, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, đánh giá hiệu quả sau điều chỉnh. Trường hợp phát sinh ùn tắc, đơn vị này cần nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

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Việc điều chỉnh giao thông được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Tiến

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TPHCM và UBND các phường liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện lưu thông không đúng quy định; phối hợp lắp đặt biển báo, thông tin rộng rãi để người dân nắm bắt và chấp hành.

Những điểm điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30/10

- Đường Lê Văn Sỹ: Cấm ô tô lưu thông theo hướng từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ (đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ).

- Giao lộ Phổ Quang – cổng Bệnh viện Tâm Anh: Cấm ô tô từ cổng bệnh viện rẽ trái vào đường Phổ Quang trong khung giờ 6h–22h.

- Giao lộ Cộng Hòa – C12: Cho phép các loại xe rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12.

- Giao lộ Cộng Hòa – Ấp Bắc và Cộng Hòa – Tân Kỳ Tân Quý: Điều chỉnh pha đèn, thời lượng tín hiệu giao thông phù hợp thực tế.

- Giao lộ Hoàng Văn Thụ – Nguyễn Văn Trỗi: Bổ sung 2 vạch sơn mũi tên rẽ trái, giữ nguyên tiểu đảo hiện hữu.

- Vòng xoay Lăng Cha Cả: Giữ nguyên tiểu đảo trên đường Cộng Hòa, bổ sung trụ đèn tín hiệu giao thông bên phải đường.

- Đường Phạm Văn Hai: Giữ nguyên phương án cấm ô tô lưu thông theo hướng từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ trong khung giờ 6h–22h.

- Giao lộ Trần Quốc Hoàn – Hoàng Văn Thụ: Giữ nguyên phương án lưu thông hỗn hợp, cho phép phương tiện từ đường Trần Quốc Hoàn rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

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#sân bay Tân Sơn Nhất #điều chỉnh giao thông #giao thông TPHCM #Lê Văn Sỹ #đường Cộng Hòa #phân luồng giao thông

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