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Đăng ký thường trú tại TPHCM phải có diện tích nhà ở tối thiểu 8m²/người

Ngô Tùng - Thanh Tâm

TPO - Mức 8m² sàn/người được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện về diện tích để đăng ký thường trú không thay thế các yêu cầu quản lý chuyên ngành.

Sáng 29/10, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khoá XI, UBND TPHCM đã trình dự thảo nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố.

Khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020, được sửa đổi, bổ sung, quy định công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m² sàn/người.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TPHCM và tỉnh Bình Dương (trước đây) áp dụng mức diện tích tối thiểu 8m² sàn/người. Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) áp dụng mức 10m² sàn/người. Sau khi hợp nhất, việc duy trì các mức diện tích khác nhau gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, giải quyết thủ tục đăng ký thường trú và bảo đảm tính thống nhất.

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Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu HĐND TPHCM tại kỳ họp.

UBND TPHCM cho rằng, việc ban hành nghị quyết nhằm thống nhất quy định về diện tích nhà ở tối thiểu trên toàn địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Theo phương án được đề xuất, mức 8m² sàn/người được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện về diện tích để đăng ký thường trú không thay thế các yêu cầu quản lý chuyên ngành. Các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự xây dựng, điều kiện kinh doanh nhà trọ, vệ sinh và chất lượng chỗ ở vẫn phải được quản lý, kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật có liên quan.

Dự thảo cũng quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đã được cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận hợp lệ trước ngày nghị quyết có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết. Các hồ sơ này tiếp tục được giải quyết theo quy định có hiệu lực tại thời điểm tiếp nhận, nhằm bảo đảm tính ổn định trong quá trình xử lý thủ tục hành chính.

Chi hơn 2.546 tỷ đồng cải tạo kênh Hy Vọng

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Tuyến kênh Hy Vọng.

Cũng tại kỳ họp này, UBND TPHCM trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện giải tỏa kênh Hy Vọng (thuộc phường Tân Sơn).

Theo tờ trình, dự án được HĐND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 121 ngày 9/12/2016, với tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng, do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình trước đây làm chủ đầu tư. Dự án được lên kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 nhằm giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng kênh và đường giao thông dọc kênh, chỉnh trang cảnh quan đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa được phê duyệt đầu tư và chưa phát sinh chi phí liên quan.

Trước yêu cầu thực tế, UBND TPHCM đề xuất bổ sung các hạng mục xây lắp, đổi tên dự án thành “Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng”. Chủ đầu tư được đề xuất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM.

Theo UBND TPHCM, tuyến kênh dài khoảng 1.089m, dự kiến được nạo vét, xây dựng kè và đường giao thông dọc hai bên. Dự án bố trí mảng xanh dọc hai bờ kênh; nâng cấp hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng hệ thống thoát nước thải và cải tạo các tuyến đường phù hợp tiêu chuẩn.

Các hạng mục nhằm khơi thông dòng chảy, cải thiện chất lượng môi trường nước, giảm ô nhiễm và phục hồi chức năng tiêu thoát nước tự nhiên của tuyến kênh. Dự án góp phần giảm ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và một phần lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến hơn 2.546 tỷ đồng. UBND TPHCM đề xuất sử dụng hơn 1.832 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 714,687 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

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