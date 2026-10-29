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TPHCM chi hơn 4.300 tỉ đồng mở rộng, nâng cấp tuyến đường thuộc điểm nóng ngập nước

Thanh Tâm
Ngô Tùng

TPO - Đường Phan Anh - An Dương Vương hiện rộng khoảng 14m, thường xuyên ùn tắc, ngập nước. TPHCM đề xuất nâng cấp, mở rộng tuyến đường lên 30m với tổng vốn đầu tư hơn 4.326 tỉ đồng

Sáng 29/10, tại Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa XI, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Đoạn tuyến được đề xuất nâng cấp dài khoảng 2km, từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom, đi qua các phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Bình Trị Đông.

Hiện mặt đường chỉ rộng khoảng 7m, hai bên có vỉa hè rộng 3,5m mỗi bên. Với tổng bề ngang khoảng 14m, tuyến đường thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước dưới lòng đường chưa đồng bộ, các tuyến cống đường kính 600-800mm đã xuống cấp.

Đường Phan Anh từng nằm trong danh sách 18 điểm ngập trên các tuyến đường chính theo kế hoạch năm 2021 và tiếp tục có tên trong danh sách 48 điểm ngập thuộc kế hoạch thoát nước mùa mưa năm 2026 của thành phố.

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30m, đầu tư hoàn chỉnh mặt đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến.

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Đoạn đường An Dương Vương vốn chật hẹp càng trở nên chật chội hơn khi hàng trái cây tràn xuống lòng đường. Ảnh: Hữu Huy

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, đây là trục giao thông chính, kết nối Hương lộ 3 - Bình Long - Phan Anh - An Dương Vương và liên thông với nhiều tuyến đường như Hòa Bình, Lê Văn Quới, Hương lộ 2, Thoại Ngọc Hầu, Lý Thánh Tông, Tô Hiệu, Tân Hòa Đông và Bà Hom. Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, góp phần giảm ngập cho khu vực.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.326 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật khoảng 3.461,6 tỉ đồng, chiếm gần 80% tổng mức đầu tư. Chi phí xây dựng dự kiến khoảng 413,2 tỉ đồng.

Dự án thuộc nhóm A, đề xuất triển khai trong giai đoạn 2026-2032. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 3.789,4 tỉ đồng trong giai đoạn 2026-2030 và khoảng 536,7 tỉ đồng trong giai đoạn 2031-2035. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM được đề xuất làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang ở bước đề xuất chủ trương đầu tư.

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#đường ngập nước #Mức phạt lấn chiếm vỉa hè lòng đường #giao thông ùn tắc

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