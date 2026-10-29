Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM định hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm với tầm nhìn trăm năm

Thanh Tâm

TPO - TPHCM định hướng quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Tổ chức lại không gian đô thị

Sáng 29/10, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển của thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết sau sắp xếp địa giới hành chính, thành phố có không gian phát triển rộng lớn, nhiều tiềm năng và dư địa. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

“Điểm cốt lõi của kỳ họp là kết nối 3 yếu tố không thể tách rời: quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới, nguồn lực đưa chủ trương vào thực tiễn”, ông Minh nhấn mạnh.

1k62l0cje-5u0fij.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm. Cấu trúc gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Năm cực động lực gồm: lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp, công nghệ cao, logistics phía Bắc; cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía Nam; đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Bên cạnh đó, 5 trung tâm vệ tinh được xác định gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên. Các khu vực được định hướng phát triển phù hợp với điều kiện đất đai, hạ tầng, môi trường và bản sắc riêng, góp phần phân bố lại không gian đô thị và hoạt động kinh tế.

img-3307.jpg
TPHCM định hướng phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực tăng trưởng và 10 vùng phát triển.

Quy hoạch cũng đề xuất 5 hệ liên kết chiến lược, gồm trục Bắc - Nam kết nối từ cửa khẩu đến không gian biển; hướng Đông - Tây liên kết Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam bộ; hệ công nghiệp - sản xuất - logistics đa phương thức; hạ tầng đô thị đa tầng; và hệ liên kết xanh - xanh dương, lấy sông Sài Gòn, sông Đồng Nai làm trục sinh thái trung tâm.

Thành phố đồng thời định hướng tổ chức 10 vùng phát triển theo chức năng, điều kiện hạ tầng, môi trường và bản sắc từng khu vực, làm cơ sở xác định các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiểm soát đô thị hóa.

Quy hoạch gắn với nguồn lực

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và những lựa chọn chiến lược của quy hoạch; bảo đảm đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư.

Theo ông, quy hoạch cần vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án, hướng đến tổ chức thành phố như một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm. Các không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và sinh thái cần được kết nối hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

tp-c_2aobor8olq64vwcjjhwmctrygjhbqf360teov3mo.jpg
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi cùng các đại biểu trước kỳ họp.

Lãnh đạo HĐND thành phố cũng lưu ý cần xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện. Quy hoạch phải mở rộng không gian đầu tư, đồng thời giải quyết những điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Định hướng dài hạn của TPHCM là phát triển thuận tự nhiên, phù hợp sức chịu tải của môi trường, kiểm soát đô thị hóa tại các vùng thấp trũng, nhạy cảm. Thành phố hướng đến mô hình đô thị toàn cầu lấy con người làm trung tâm, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách có tính cạnh tranh quốc tế và hạ tầng hiện đại kết nối đất liền, biển, hàng không.

Ngoài quy hoạch tổng thể, kỳ họp xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, liên quan đến huy động nguồn lực tài chính, phát hành trái phiếu phục vụ đầu tư phát triển, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao và các chính sách về văn hóa, thể thao, di sản, nhân lực chất lượng cao, y tế, quản trị đô thị.

HĐND thành phố cũng xem xét các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, yêu cầu đặt ra là kết nối chặt chẽ quy hoạch, thể chế và nguồn lực, bảo đảm các định hướng phát triển được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho thành phố phát triển lâu dài.

Xem thêm

#quy hoạch 100 năm TPHCM #TPHCM quy hoạch #Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

TPO - Hà Nội sẽ xây trung tâm thương mại ngầm, quảng trường 4.611 tỷ đồng gần hồ Hoàn Kiếm; Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh; Sát hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp: Người dân cần làm gì?; Nơi nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán nhiều lần vẫn chưa bán hết;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 29/10.

Đồng Nai cưỡng chế khu 'đất vàng'

Đồng Nai cưỡng chế khu 'đất vàng'

TPO - UBND phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai vừa tổ chức cưỡng chế 'khu đất vàng' có diện tích gần 1,6 ha của Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai đã trúng đấu giá 270 tỷ đồng từ năm 2015.

'Mua nhà 0 đồng' tái xuất

'Mua nhà 0 đồng' tái xuất

Các chương trình được quảng bá "mua nhà 0 đồng", "mua nhà 3 không" đang thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản nhờ cho phép khách hàng chia nhỏ nghĩa vụ thanh toán.

The Win City ra mắt Victory Gallery – Gallery trên cao độc bản tại Tây TPHCM

The Win City ra mắt Victory Gallery – Gallery trên cao độc bản tại Tây TPHCM

Ngày 26/10/2026, tại sự kiện Kick-off “Rise to Zenith – Định danh thiên đỉnh, định tầm vị thế”, The Win City chính thức ra mắt Victory Gallery thông qua màn trình diễn nghệ thuật “The Art of Coming Home – Nghệ thuật trở về”, giới thiệu bộ sưu tập 24 căn hộ hoàn thiện với 24 phong cách sống định vị chủ nhân.

Chỉ mới đạt 24%, Cần Thơ xin kéo dài thời hạn hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

Chỉ mới đạt 24%, Cần Thơ xin kéo dài thời hạn hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

TPO - Trong 10 tháng năm 2026, TP. Cần Thơ mới hoàn thành 724 căn nhà ở xã hội, đạt 24% chỉ tiêu năm. Để đạt mục tiêu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội, thành phố kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện đến hết quý 1/2027, đi kèm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn cho người mua nhà.

Hàng trăm người 'bám trụ' trong khu chung cư chờ sập ở TPHCM

Hàng trăm người 'bám trụ' trong khu chung cư chờ sập ở TPHCM

TPO - Chung cư Vĩnh Hội ở TPHCM đã xuống cấp nghiêm trọng với kết quả kiểm định cấp D - mức nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2026, nơi đây vẫn còn 141 hộ dân đang sinh sống trong tòa nhà có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Xử lý 12 dự án vi phạm của Mường Thanh: Xác định lợi ích bất hợp pháp của chủ đầu tư ra sao?

Xử lý 12 dự án vi phạm của Mường Thanh: Xác định lợi ích bất hợp pháp của chủ đầu tư ra sao?

TPO - Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh quy định cụ thể phương pháp xác định lợi ích bất hợp pháp từ hành vi vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời làm rõ nghĩa vụ tài chính về đất đai mà chủ đầu tư phải thực hiện...

Epic Holdings ra mắt 5 dự án bất động sản hạng sang giữa nội đô Hà Nội

Epic Holdings ra mắt 5 dự án bất động sản hạng sang giữa nội đô Hà Nội

Ngày 28/10, Epic Holdings công bố phát triển hệ sinh thái bất động sản hạng sang Timeless Collection với 5 dự án sở hữu quỹ đất tại các vị trí trung tâm Hà Nội. Trong đó, Tara Maison Mỹ Đình là dự án đầu tiên được giới thiệu, hướng tới phân khúc khách hàng đề cao tính riêng tư, chất lượng kiến trúc và trải nghiệm sống.

Hai dự án 'siêu' đô thị tăng vốn hàng chục nghìn tỷ

Hai dự án 'siêu' đô thị tăng vốn hàng chục nghìn tỷ

TPO - Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế do Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng vốn tăng từ 54.000 tỷ đồng lên khoảng 173.115 tỷ đồng, còn dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem ghi nhận tổng vốn đầu tư tăng từ 20.100 tỷ lên 60.000 tỷ đồng.

Second-home hoàn thiện Đảo Ngọc: Nhẹ gánh chuẩn bị, thảnh thơi tận hưởng, thuận tiện khai thác

Second-home hoàn thiện Đảo Ngọc: Nhẹ gánh chuẩn bị, thảnh thơi tận hưởng, thuận tiện khai thác

Với người sống xa Đà Nẵng, sở hữu ngôi nhà nghỉ dưỡng bên vịnh thường đi cùng bài toán hoàn thiện, chăm sóc và khai thác khi vắng mặt. Tại Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay, dòng tư dinh hoàn thiện nội thất kết hợp phương án Vinpearl vận hành giúp giảm bớt gánh nặng cho chủ nhân, để gia đình chủ động tận hưởng kỳ nghỉ và có thêm phương án khai thác tài sản khi không sử dụng.

Hue Legacy Residence: Giải bài toán dòng tiền với quỹ căn shophouse giới hạn

Hue Legacy Residence: Giải bài toán dòng tiền với quỹ căn shophouse giới hạn

Sở hữu vị trí đắc địa tại phường An Cựu cùng giỏ hàng sẵn sàng bàn giao, Hue Legacy Residence mang đến bài toán sinh lời kép cho nhà đầu tư khi kết hợp linh hoạt công năng ở - kinh doanh, đồng thời tối ưu chi phí khởi điểm nhờ gói hỗ trợ hoàn thiện 1 tỷ đồng và chiết khấu tới 4,5%.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe