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Địa ốc

Epic Holdings ra mắt 5 dự án bất động sản hạng sang giữa nội đô Hà Nội

P.V

Ngày 28/10, Epic Holdings công bố phát triển hệ sinh thái bất động sản hạng sang Timeless Collection với 5 dự án sở hữu quỹ đất tại các vị trí trung tâm Hà Nội. Trong đó, Tara Maison Mỹ Đình là dự án đầu tiên được giới thiệu, hướng tới phân khúc khách hàng đề cao tính riêng tư, chất lượng kiến trúc và trải nghiệm sống.

Theo đuổi bất động sản hạng sang tại những vị trí đắt giá

Bộ sưu tập Timeless Collection gồm 5 dự án: Tara Maison Mỹ Đình, Tara Cosmo Nguyễn Trãi, Tara Vista Vũ Tông Phan, Tara Solis Trung Văn và Tara Elite Lê Đại Hành. Điểm đáng chú ý là các dự án đều được định hướng phát triển tại những vị trí nội đô, nơi quỹ đất có khả năng phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn ngày càng hạn chế.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Epic Holdings, cho biết doanh nghiệp lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung phát triển các dự án nhà ở cao cấp tại những khu vực trung tâm, sầm uất của Thủ đô.

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Bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Epic Holdings

“Chúng tôi muốn đồng hành cùng Hà Nội, góp phần xây dựng một thành phố đẹp hơn mỗi ngày, trường tồn qua năm tháng. Để 20-30 năm sau, bất cứ ai ngắm nhìn Hà Nội, bất cứ du khách nào đến đây cũng có thể thấy một Thủ đô rực sáng ánh đèn, với những tòa nhà cao tầng và nhịp sống đô thị sôi động, sánh ngang với những thành phố lớn nhất khu vực”, bà Hồng Anh chia sẻ.

Theo lãnh đạo Epic Holdings, định hướng phát triển của doanh nghiệp không chỉ nằm ở vị trí hay quy mô dự án mà còn ở cách tổ chức không gian, lựa chọn vật liệu, thiết kế kiến trúc và chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa những tiêu chuẩn trải nghiệm vào từng điểm chạm trong đời sống cư dân, từ không gian đỗ xe, sảnh đón tiếp đến hệ thống thang máy và dịch vụ vận hành.

Epic Holdings cũng cho biết sẽ hợp tác với các đơn vị xây dựng, tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị có uy tín. Trong đó, SOL E&C và Ricons được lựa chọn làm tổng thầu cho phần lớn các công trình do doanh nghiệp phát triển. Các đối tác thiết kế và tư vấn ý tưởng đến từ Đức, Mỹ cùng những thương hiệu thang máy quốc tế được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa các tiêu chuẩn mà chủ đầu tư đặt ra.

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Epic Holdings chính thức ra mắt bộ sưu tập bất động sản hạng sang dành riêng cho Hà Nội.

Một số định hướng đáng chú ý được doanh nghiệp đề cập gồm tối ưu mật độ sử dụng thang máy, tăng tính riêng tư trong tổ chức không gian căn hộ, bố trí phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng và thiết kế thang máy tiếp cận trực tiếp căn hộ đối với một số căn góc.

“Dù các giải pháp, sản phẩm, không gian và trải nghiệm đã đạt chuẩn, chúng tôi vẫn muốn hướng đến ngưỡng cao hơn, đó là sự duy mỹ: đẹp trong tính riêng tư, đẹp trong sự đẳng cấp và đẹp theo thời gian”, bà Hồng Anh nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, Epic Holdings công bố Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trở thành đại sứ thương hiệu của doanh nghiệp và dự án Tara Maison. Theo đại diện chủ đầu tư, sự hợp tác hướng tới việc truyền tải hình ảnh thương hiệu gắn với vẻ đẹp đương đại, sự tinh tế và những giá trị văn hóa Hà Nội.

Tara Maison Mỹ Đình: Giới hạn 294 căn hộ hạng sang

Là dự án đầu tiên trong bộ sưu tập Timeless Collection, Tara Maison Mỹ Đình được phát triển trên khu đất rộng hơn 2,3 ha, đối diện khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Dự án được định hướng theo phong cách sống hạng sang, chú trọng tính riêng tư, thẩm mỹ kiến trúc và chất lượng trải nghiệm. Thay vì chỉ tập trung vào diện tích hay đơn giá trên mỗi mét vuông, chủ đầu tư cho biết muốn xây dựng một hệ giá trị sở hữu dựa trên tổng hòa các yếu tố như thiết kế, vật liệu hoàn thiện, tiện ích, dịch vụ và chất lượng không gian sống.

Theo thông tin được công bố, Tara Maison có mật độ xây dựng 26%, gồm ba tầng hầm liên thông và hệ thống tiện ích được định hướng theo tiêu chuẩn cao cấp. Đáng chú ý, một số căn góc được thiết kế với hệ thống thang máy riêng đi trực tiếp đến cửa căn hộ, hướng tới tăng tính riêng tư cho chủ sở hữu.

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Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch sáng lập hệ sinh thái xây dựng gồm Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, BOHO và DB

Dự án dự kiến cung cấp ra thị trường 294 căn hộ, với số lượng giới hạn. Thời gian bàn giao dự kiến vào quý IV/2028.

Trong phân khúc bất động sản hạng sang, sự khan hiếm của quỹ đất nội đô có thể tạo lợi thế cho các dự án sở hữu vị trí thuận tiện, kết nối với những khu vực phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, vị trí chỉ là một trong những yếu tố quyết định giá trị bất động sản. Chất lượng xây dựng, khả năng vận hành, tiện ích thực tế và mức độ đáp ứng nhu cầu của người mua cũng là những yếu tố cần được kiểm chứng trong quá trình triển khai dự án.

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch sáng lập hệ sinh thái xây dựng gồm Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, BOHO và DB, cho biết ông ấn tượng với những yêu cầu về chất lượng mà đội ngũ Epic Holdings đặt ra khi trao đổi về các dự án thuộc Timeless Collection.

Theo ông Dương, những mong muốn và yêu cầu của chủ đầu tư vượt xa những suy nghĩ trước đây của ông về các công trình đang được thực hiện tại Hà Nội.

“Hà Nội đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về diện mạo đô thị, với nhiều dự án hạ tầng và chỉnh trang không gian công cộng được triển khai hoặc đặt ra trong định hướng phát triển. Bối cảnh đó mở ra cơ hội cho các công trình mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng thiết kế, thi công và khả năng đáp ứng nhu cầu của cư dân”, ông Dương chia sẻ.

Việc ra mắt Timeless Collection cho thấy Epic Holdings lựa chọn tập trung vào phân khúc nhà ở cao cấp tại các vị trí nội đô, thay vì phát triển dàn trải. Với Tara Maison Mỹ Đình, bài toán đặt ra không chỉ là tạo dựng một dự án có vị trí nổi bật, mà còn là khả năng hiện thực hóa những cam kết về kiến trúc, chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm sống trong quá trình xây dựng, bàn giao và vận hành.

Đây cũng sẽ là những yếu tố quan trọng để thị trường đánh giá giá trị thực chất của bộ sưu tập Timeless Collection trong thời gian tới.

#Epic Holdings #Timeless Collection #bất động sản Hà Nội #Tara Maison Mỹ Đình #căn hộ hạng sang #Lương Hồng Anh #Hà Trúc Linh

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