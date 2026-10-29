'Mua nhà 0 đồng' tái xuất

Các chương trình được quảng bá "mua nhà 0 đồng", "mua nhà 3 không" đang thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản nhờ cho phép khách hàng chia nhỏ nghĩa vụ thanh toán.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường bất động sản chưa phục hồi và lãi suất gia tăng, phương thức thanh toán đang được điều chỉnh theo hướng giảm áp lực tài chính ban đầu, tạo điều kiện để khách hàng cân nhắc việc mua nhà.

"Mua nhà 0 đồng"

Một chủ đầu tư tại TP.HCM đang áp dụng chính sách “mua nhà 0 đồng” với mức đăng ký nguyện vọng 30 triệu đồng, đợt thanh toán đầu tiên 0% theo bảng thanh toán. Khách hàng được ân hạn nợ gốc 36 tháng và hỗ trợ lãi suất trong 2 năm.

Theo lịch thanh toán được giới thiệu, từ ngày thứ 30 đến ngày thứ 450, khách hàng thanh toán theo từng đợt, mỗi đợt tương đương 1% giá trị căn hộ, định kỳ 30 ngày. Đến đợt bàn giao nhà, khách hàng thanh toán thêm 15%, ngân hàng hỗ trợ 10%. Khi nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, khách hàng thanh toán thêm 5%.

Tổng tỷ lệ thanh toán được phân bổ theo phương án 30% từ khách hàng và 70% từ ngân hàng. Ngoài ra, người mua còn phải thanh toán thuế VAT và 2% kinh phí bảo trì khi nhận bàn giao nhà.

Một dự án khác tại TP.HCM cũng đưa ra chương trình “mua nhà 0 đồng”, hay “mua nhà 3 không”, với khoản đặt cọc ban đầu khoảng 50 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán. Khách hàng được ân hạn nợ gốc tối đa 36 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng đầu và có thể vay ngân hàng đến 75% giá trị căn hộ, với thời hạn tối đa 35 năm. Chương trình có sự tham gia của 6 ngân hàng đối tác.

Thực tế, “mua nhà 0 đồng” không phải hình thức hoàn toàn mới trên thị trường nhà đất mà đã từng xuất hiện cách đây vài năm, thời điểm bùng phát dịch Covid-19. Cách gọi này nhấn mạnh mức vốn ban đầu thấp, không có nghĩa là khách hàng được mua nhà mà không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Người mua vẫn phải thanh toán theo lịch đã cam kết, đồng thời cần tính đến các khoản tiền phát sinh khi nhận nhà và nghĩa vụ trả nợ ngân hàng sau thời gian ưu đãi.

Cạnh tranh bằng phương thức thanh toán

Từ việc giảm áp lực cho khoản thanh toán ban đầu, nhiều chủ đầu tư còn kết hợp thêm chiết khấu, hỗ trợ lãi suất và kéo dài tiến độ đóng tiền để tăng sức hấp dẫn của sản phẩm.

Theo Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS - FERI), trong quý III, các chủ đầu tư và nhà phát triển dự án tiếp tục điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm tăng khả năng hấp thụ sản phẩm và tối ưu dòng tiền. Thay vì chỉ tập trung vào giá bán, nhiều doanh nghiệp kết hợp điều chỉnh giá với các chính sách thanh toán linh hoạt để giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng.

Một số dự án áp dụng mức thanh toán ban đầu thấp, chiết khấu cho khách hàng thanh toán nhanh, kéo dài tiến độ đóng tiền hoặc hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc trong 2-5 năm. Mô hình “mua trước, trả sau” cũng được triển khai với những phương án thanh toán khoảng 6-8 triệu đồng mỗi tháng hoặc 1% giá trị sản phẩm mỗi tháng. Thời gian trả chậm tại một số dự án có thể kéo dài đến 5 năm.

Các chủ đầu tư đang tìm nhiều giải pháp để thúc đẩy nhu cầu mua nhà ở. Ảnh: Duy Hiệu.

Xu hướng trên cũng được ghi nhận tại một số dự án theo khảo sát của One Mount Group. Dù thanh khoản suy giảm, một số dự án vẫn duy trì tốc độ bán nhờ uy tín chủ đầu tư, giá bán phù hợp, kết nối giao thông thuận tiện và chính sách bán hàng cạnh tranh.

Đơn vị này ghi nhận các hình thức hỗ trợ gồm kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất, áp dụng lãi suất cố định sau giai đoạn ân hạn, thanh toán 10% khi ký hợp đồng mua bán, đóng tiền theo tiến độ khoảng 0,5% mỗi tháng hoặc lựa chọn nhận bàn giao thô để giảm chi phí ban đầu. Ngoài ra, chủ đầu tư còn tăng chiết khấu, quà tặng và kéo dài thời gian thanh toán nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng trước thời điểm nhận nhà.

Theo DXS-FERI, diễn biến này cho thấy cạnh tranh trên thị trường đang dịch chuyển từ giá bán sang khả năng sở hữu. Thay vì giảm trực tiếp giá niêm yết trên diện rộng, chủ đầu tư có xu hướng kết hợp chiết khấu, tiến độ thanh toán và các giải pháp tài chính để đưa sản phẩm đến gần hơn với khả năng chi trả của khách hàng.

Còn One Mount Group cho rằng các phương thức thanh toán linh hoạt giúp khách hàng có thêm lựa chọn trong bối cảnh giá nhà và chi phí vốn vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua. Việc chia nhỏ khoản thanh toán cũng tạo thêm thời gian để người mua tích lũy nguồn lực tài chính, thay vì phải chuẩn bị phần lớn giá trị căn nhà trong giai đoạn đầu.

Nêu quan điểm, chuyên gia đầu tư tài chính cá nhân Lê Xuân Huy lưu ý mức thanh toán ban đầu thấp không đồng nghĩa với tổng chi phí mua nhà thấp hơn. Với các chương trình vay ngân hàng, người mua cần xem xét kỹ tỷ lệ vốn tự có, số tiền vay, lãi suất sau thời gian ưu đãi, thời điểm bắt đầu trả gốc và lịch thanh toán trong suốt thời hạn hợp đồng.

Khách hàng cũng cần đối chiếu toàn bộ lịch thanh toán với dòng tiền dự kiến của gia đình, đồng thời xác định khả năng trả nợ trong cả giai đoạn được ưu đãi và sau khi ưu đãi kết thúc. Chính sách tài chính linh hoạt có thể giúp giảm rào cản ban đầu, nhưng chỉ thực sự phù hợp khi người mua có khả năng đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về sau.

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