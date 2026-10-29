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Chỉ mới đạt 24%, Cần Thơ xin kéo dài thời hạn hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

Nhật Huy

TPO - Trong 10 tháng năm 2026, TP. Cần Thơ mới hoàn thành 724 căn nhà ở xã hội, đạt 24% chỉ tiêu năm. Để đạt mục tiêu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội, thành phố kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện đến hết quý 1/2027, đi kèm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn cho người mua nhà.

Chiều 28/10, Đoàn công tác Bộ Xây dựng làm việc với UBND TP. Cần Thơ về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Theo báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, năm 2026, thành phố được giao hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội; giai đoạn 2026-2030 có 16.900 căn.

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Dự án chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C (Block A) trên địa bàn phường Cái Răng. Ảnh: Nhật Huy.

Tính đến tháng 10/2026, Cần Thơ mới hoàn thành 724 căn, đạt 24% chỉ tiêu năm (toà A Chung cư Hồng Loan 5C với 420 căn, và Chung cư nhà ở xã hội 2 - An Phú Ecocity với 304 căn).

Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư 6 dự án nhà ở xã hội, với tổng 7.709 căn hộ, tổng vốn đầu tư 12.432 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án đã khởi công với tổng quy mô 4.035 căn. Hai dự án khác dự kiến khởi công trong tháng 11/2026.

Dù nhiều dự án đang được triển khai, thành phố đánh giá khó hoàn thành chỉ tiêu năm nay do thời gian chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng kéo dài, phần lớn dự án vẫn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc hoàn thiện hồ sơ.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết, nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng khối lượng thực hiện đủ điều kiện nghiệm thu còn thấp. Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị rà soát toàn bộ dự án, xác định rõ vướng mắc và trách nhiệm; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho những dự án có khả năng triển khai, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, theo ông Lý, sau sáp nhập, nhu cầu về nhà ở xã hội có thay đổi. Một số khu vực thuộc địa bàn Sóc Trăng và Hậu Giang trước đây nhu cầu nhà ở xã hội cần được đánh giá lại, tránh tình trạng đầu tư nhưng thiếu người mua, thuê.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ cho kéo dài thời gian thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 đến hết quý 1/2027.

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Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, TP. Cần Thơ cần đánh giá thực chất khả năng hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, xây dựng phương án bù đắp khối lượng trong những năm tiếp theo để bảo đảm mục tiêu cả giai đoạn 2026-2030.

Ông Sinh cũng đề nghị Cần Thơ rà soát số dự án, căn hộ hoàn thành năm tới, ưu tiên quỹ đất sạch, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực và tăng cường kiểm tra tiến độ theo tháng, quý. Các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính cần được xử lý kịp thời. Thành phố cần quyết liệt triển khai để tạo ra sản phẩm thực tế, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Tại buổi làm việc, đại diện hai doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ đề nghị bố trí thêm nguồn vốn cho người dân mua nhà ở xã hội. Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, năm 2026, Ngân hàng Chính sách xã hội được phân bổ 6.305 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương để cho vay mua nhà ở xã hội, nhưng đã giải ngân hết vào cuối tháng 9. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp xem xét bổ sung vốn.

Chủ đầu tư cũng cần cung cấp thêm thông tin cho khách hàng về việc ngoài nguồn vốn trên, người dân có thể tiếp cận gói vay 120.000 tỷ đồng qua các ngân hàng thương mại, hiện đã có 13 ngân hàng tham gia với lãi suất ưu đãi khoảng 6,5%/năm đối với người mua nhà ở xã hội).

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#Cần Thơ #nhà ở xã hội #dự án #Bộ Xây dựng #nhà ở cho thuê #thủ tục

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