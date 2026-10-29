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Địa ốc

The Win City ra mắt Victory Gallery – Gallery trên cao độc bản tại Tây TPHCM

P.V

Ngày 26/10/2026, tại sự kiện Kick-off “Rise to Zenith – Định danh thiên đỉnh, định tầm vị thế”, The Win City chính thức ra mắt Victory Gallery thông qua màn trình diễn nghệ thuật “The Art of Coming Home – Nghệ thuật trở về”, giới thiệu bộ sưu tập 24 căn hộ hoàn thiện với 24 phong cách sống định vị chủ nhân.

Victory Gallery – Gallery trải nghiệm căn hộ trên cao đầu tiên và độc bản tại Tây Tp Hồ Chí Minh

Màn trình diễn nghệ thuật “The Art of Coming Home – Nghệ thuật trở về” trở thành tâm điểm tại sự kiện Kick-off The Win City, đánh dấu sự ra mắt của Victory Gallery – không gian trải nghiệm căn hộ trên cao đầu tiên và độc bản tại Tây TP Hồ Chí Minh, nổi bật với ba dấu ấn khác biệt: Gallery trên cao cao nhất, số lượng căn hộ hoàn thiện nhiều nhất và hành trình trải nghiệm dài nhất.

Điểm nhấn của Victory Gallery là bộ sưu tập 24 căn hộ – 24 phong cách sống định vị chủ nhân”, nơi mỗi căn hộ được thiết kế và hoàn thiện theo một phong cách riêng, phản ánh cá tính, nhu cầu và lựa chọn sống khác nhau của khách hàng.

Victory Gallery dự kiến chính thức khai trương ngày 15/11/2026 tại tầng 6 tháp Victory Hermes, ngay trên công trình The Win City. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, Victory Gallery mang đến trải nghiệm thực tế tại các căn hộ hoàn thiện trên tòa tháp hiện hữu, giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận ánh sáng, tầm nhìn, công năng, vật liệu và nội thất, từ đó đánh giá chất lượng và lựa chọn tổ ấm phù hợp.

Màn trình diễn nghệ thuật “The Art of Coming Home – Nghệ thuật trở về” chính thức ra mắt Victory Gallery với bộ sưu tập 24 căn hộ, 24 phong cách sống định vị chủ nhân.
Màn trình diễn nghệ thuật “The Art of Coming Home – Nghệ thuật trở về” chính thức ra mắt Victory Gallery với bộ sưu tập 24 căn hộ, 24 phong cách sống định vị chủ nhân.

Đằng sau Victory Gallery là sự cộng hưởng sức mạnh của bộ ba Chủ đầu tư Gỗ An Cường – Central – Thắng Lợi Homes. Central phát huy năng lực xây dựng, Gỗ An Cường đảm nhiệm thiết kế và hoàn thiện nội thất, trong khi Thắng Lợi Homes đóng góp kinh nghiệm phát triển bất động sản và định hướng sản phẩm theo nhu cầu khách hàng.

Rise to Zenith – Hội tụ sức mạnh, tăng tốc chinh phục thị trường cuối năm

Diễn ra tại White Palace Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), sự kiện Kick-off “Rise to Zenith – Định danh thiên đỉnh, định tầm vị thế” quy tụ 1.200 chiến binh kinh doanh từ 35 đại lý chiến lược, tạo nên khí thế hội quân sôi động trước giai đoạn tăng tốc cuối năm 2026.

Sự kiện Rise to Zenith quy tụ 1.200 chiến binh kinh doanh từ 35 đại lý chiến lược, tạo khí thế hội quân trước giai đoạn tăng tốc cuối năm.
Sự kiện Rise to Zenith quy tụ 1.200 chiến binh kinh doanh từ 35 đại lý chiến lược, tạo khí thế hội quân trước giai đoạn tăng tốc cuối năm.

Diễn ra tại White Palace Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), sự kiện Kick-off “Rise to Zenith – Định danh thiên đỉnh, định tầm vị thế” quy tụ 1.200 chiến binh kinh doanh từ 35 đại lý chiến lược, tạo nên khí thế hội quân sôi động trước giai đoạn tăng tốc cuối năm 2026.

The Win City – Giá trị an cư giữa lõi công nghiệp Tây Tp Hồ Chí Minh

Tọa lạc trên mặt tiền đường Trần Văn Giàu, cách nút giao Vành đai 3 TP.HCM khoảng 5 phút di chuyển, The Win City được định vị là khu cao tầng đầu tiên và cao nhất trong lõi 39 khu công nghiệp khu vực TP Hồ Chí Minh.

Trên quy mô khoảng 13,18 ha với 3 phân khu, 18 tòa tháp và gần 6.000 căn hộ, The Win City được phát triển theo mô hình One Stop Living Hub với hơn 100 tiện ích, nổi bật với hệ thống giáo dục Win Edu, phòng khám Win Mec, hồ bơi Olympic Maximus dài 50 m và Victory Central Park rộng khoảng 5.500 m².

Bên cạnh đó, The Win City giới thiệu rổ hàng nhà đầu tiên với mức giá từ 32,9 triệu đồng/m², cùng khoản thanh toán ban đầu từ 10% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 160 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn các phương án tài chính linh hoạt như giãn tiến độ thanh toán gần 4 năm, chỉ thanh toán 15% đến khi nhận nhà hoặc được hỗ trợ 100% lãi suất, tùy chính sách áp dụng.

Tại sự kiện các thông tin về định hướng thiết kế kiến trúc mới của phân khu A – Prime Majestic cũng được giới thiệu. Định vị là phân khu cao cấp của The Win City với bốn giá trị cốt lõi: “Biểu tượng – Độc bản – Bền vững – Đáng sống”.

Prime Majestic mang concept kiến trúc “The Woven Diamond – Kim cương đan kết”, lấy cảm hứng từ hình tượng kim cương và nghệ thuật đan lát truyền thống Việt Nam, hướng đến sự giao thoa giữa tinh thần hiện đại và bản sắc văn hóa.

Phân khu cao cấp Prime Majestic mang dấu ấn kiến trúc “The Woven Diamond – Kim cương đan kết”, nổi bật với tổ hợp cao ốc thương mại Win Mark 42 tầng.
Phân khu cao cấp Prime Majestic mang dấu ấn kiến trúc “The Woven Diamond – Kim cương đan kết”, nổi bật với tổ hợp cao ốc thương mại Win Mark 42 tầng.

Điểm nhấn của phân khu là tổ hợp cao ốc thương mại Win Mark 42 tầng, kết hợp không gian thương mại, cảnh quan xanh và các giải pháp thiết kế bền vững. Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới, góp phần định hình diện mạo đô thị tại cửa ngõ Tây TP Hồ Chí Minh

The Win City đang từng bước cụ thể hóa chiến lược phát triển một khu đô thị tích hợp, nơi chất lượng không gian sống, khả năng tiếp cận nhà ở và tầm nhìn phát triển dài hạn được đặt làm trọng tâm.

#The Win City #Victory Gallery #căn hộ hoàn thiện #Tây TP.HCM #Thắng Lợi Homes #Gỗ An Cường #Central

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