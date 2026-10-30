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Xã hội

Thấp thỏm sống trong những căn hộ sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh

Nhiều cư dân tại dự án CT11, CT12 khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ cảm thấy lo lắng khi căn hộ nằm trong phần sai phạm phải xử lý. Họ chia sẻ rằng nếu biết trước sẽ không mua nhà ở đây.

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Hà Nội đã lên phương án xử lý sai phạm về trật tự xây dựng tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có dự án CT11, CT12 khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Dự án này thuộc phường Định Công, tập trung nhiều cư dân sinh sống với những thuận lợi về giao thông, dịch vụ y tế, trường học...

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Ông Trần Tài Triển (trưởng tầng 4, tòa CT12B) sống trong căn hộ rộng hơn 50m² từ năm 2016. Vợ chồng ông tích cóp nhiều năm, mua lại căn hộ này với giá 1,2 tỷ đồng rồi thêm chi phí sửa chữa để làm nơi an dưỡng tuổi già.

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Khi biết TP Hà Nội sẽ xử lý sai phạm, vợ chồng ông Triển vô cùng lo lắng. "Tôi chưa từng nghĩ có ngày gia đình mình phải đối mặt với nguy cơ rời xa nơi đã gắn bó suốt nhiều năm", ông Triển chia sẻ.

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Sau hơn 5 năm chuyển về sinh sống tại căn hộ ở tầng 3, tòa CT12B, anh Cao Thanh Bình cho biết tới nay vẫn nợ hàng trăm triệu tiền mua nhà.

“Tôi là lao động tự do, vợ là nhân viên văn phòng. Tôi mua và sửa sang căn hộ hết 1,4 tỷ đồng. Thời điểm mua nhà vào đúng dịch Covid-19 nên kinh tế gia đình rất hạn hẹp. Tôi phải vay khắp nơi, tới nay vẫn chưa thể trả xong tiền nhà”, anh Bình nói.

Vợ chồng anh Bình lo với thu nhập hiện tại, nếu gia đình phải chuyển đi thì khó có thể tìm được nơi nào tốt hơn ở đây.

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Cầm trên tay hợp đồng mua bán căn hộ ở tầng 4 từ năm 2014, chị Tô Thị Dung cho biết đã sốc khi biết căn hộ mà mình dành dụm suốt 10 năm để trả nợ lại thuộc diện vi phạm.

“Chúng tôi mua bán đàng hoàng, có công chứng, giấy tờ rõ ràng như thế. Vậy nên chúng tôi không ngờ là có sai phạm”, chị Dung nói.

Thậm chí, theo phương án của chủ đầu tư, gia đình chị từng nộp đầy đủ chi phí để làm sổ hồng, có xác nhận phiếu thu.

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Sự lo âu, buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của anh Vũ Quốc Việt (ở tầng 4). Do bố gần 80 tuổi, mẹ ốm liệt giường suốt 5 năm qua, anh Việt phải dành phần lớn thời gian để lo toan việc nhà.

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“Tôi làm bảo vệ cho một công trường gần nhà, lương được hơn 10 triệu đồng/tháng vì chỉ làm được nửa ngày, thời gian buổi sáng phải lo cơm nước, chăm sóc bố mẹ. Chi phí sinh hoạt của cả gia đình 3 người phụ thuộc hết vào nguồn thu nhập đó. Bây giờ tôi rất hoang mang, chẳng biết nên làm thế nào”, anh Việt nói.

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Chị Trần Thị Thanh Truyền quyết định mua căn hộ thông qua giới thiệu của một người quen làm trực tiếp tại dự án.

“Khi đi xem căn hộ, gia đình tôi đã phân vân giữa tầng 4 và tầng 8. Mức giá tầng 4 khi đó thấp hơn tầng 8 khoảng 500.000 đồng/m2, không phải mức chênh lệch lớn. Tôi quyết định chọn tầng 4 chỉ vì nghĩ đi lại thuận tiện hơn cho người già và trẻ nhỏ. Nếu biết sai phạm, tôi sẽ không mua”, chị Truyền chia sẻ.

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Tòa chung cư này từng bị cơ quan chức năng công bố không đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cư dân cũng nhiều lần phản ánh đời sống sinh hoạt bất tiện vì hạ tầng xuống cấp, hầm xe quá tải, thang máy hỏng...

Mong mỏi được an cư

Trao đổi với PV VietNamNet, đa số cư dân tại các căn hộ nằm trong phạm vi sai phạm đều bày tỏ mong muốn được giữ nguyên hiện trạng để ổn định cuộc sống.

“Năm ngoái có người trả tôi 3 tỷ đồng để mua lại nhà, nhưng tôi từ chối vì tôi đã quen ở đây rồi. Vợ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi nên chỉ muốn yên tĩnh, ổn định”, ông Triển nói.

Anh Bình mong mỏi căn hộ của gia đình sẽ được tạo điều kiện để làm sổ hồng. Trong trường hợp bắt buộc phải di dời, anh mong muốn chủ đầu tư có phương án bồi thường thỏa đáng cho người dân theo giá thị trường.

Với chị Đỗ Hồng Nhung (ở tầng 4), dù thành phố quyết định như thế nào, chị cũng ủng hộ và tuân thủ. Nếu căn hộ của chị thuộc diện phải di dời, chị kiến nghị bố trí chỗ ở thay thế trước khi di dời, nơi ở mới không xa nơi ở hiện tại để tránh xáo trộn quá lớn. Bên cạnh đó, nơi ở mới phải đảm bảo vấn đề pháp lý để người dân được cấp quyền sở hữu hợp pháp.

Dự án nhà ở CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công) nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Xiển, cách nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi chưa đầy 1km.

Theo thiết kế, các tầng 2, 3, 4 của dự án là tầng dịch vụ, thương mại, văn phòng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã chuyển đổi mục đích sử dụng thành chỗ ở và bán cho người dân.

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 7, với đa số phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có tên dự án này.

Theo nghị quyết, người mua nhà không có lỗi, chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả Theo nghị quyết, người mua, nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả vi phạm của chủ đầu tư.

Với căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời, người mua được nhận tiền bồi thường từ chủ đầu tư và bàn giao nhà trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền. Giá bồi thường do Hội đồng thẩm định giá xác định hoặc được quy định tại quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền.

Việc bồi thường, hỗ trợ người bị di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp lại số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư. Người mua nhà thuộc diện phải di dời được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở do chủ đầu tư thực hiện. Phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận. Cư dân được tạm cư tại chỗ đến khi cơ quan có thẩm quyền thông báo thực hiện phương án phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng công trình.

Đối với cư dân có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng, chủ đầu tư phải chi trả khoản hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh một lần, tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/song-thap-thom-trong-nhung-can-ho-sai-pham-cua-tap-doan-muong-thanh-2569400.html?

Báo Vietnamnet

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#căn hộ #sai phạm #Mường Thanh #Chung cư kim văn kim lũ #chung cư của Mường Thanh

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