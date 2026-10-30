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Giải trí

Lý do Trần Bảo Sơn chọn Doãn Quốc Đam

Minh Vũ

TPO - Diễn viên Trần Bảo Sơn dồn sức cho lần trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng. Phim điện ảnh "Trên con đường mới" là dự án được ấp ủ suốt nhiều năm của anh.

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn đánh dấu sự trở lại với dự án Trên con đường mới. Đây là một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp khi anh lần đầu đồng thời đảm nhận ba vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Kịch bản bộ phim được Trần Bảo Sơn ấp ủ và phát triển trong nhiều năm, với gần hai năm dành cho việc hoàn thiện bản cuối cùng và xây dựng storyboard.

Nam nghệ sĩ đầu tư 6 tháng tuyển chọn diễn viên, quan điểm làm phim đề cao chất lượng chuyên môn hơn sức hút tên tuổi.

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Trần Bảo Sơn lựa chọn các diễn viên thực lực như NSƯT Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam tham gia vào phim đầu tiên anh làm đạo diễn.

Trên con đường mới quy tụ nhiều gương mặt với nhiều màu sắc diễn xuất khác nhau như NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Juliet Bảo Ngọc, Quang Sự, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh, Paris Bảo Nhi cùng các diễn viên khác.

Trần Bảo Sơn kỳ vọng mỗi nhân vật trong phim đều có dấu ấn riêng, góp phần tạo nên tính thuyết phục và chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm.

Đạo diễn Trần Bảo Sơn khẳng định anh lựa chọn diễn viên không dựa vào độ nổi tiếng. Việc xây dựng dàn nhân vật phù hợp không chỉ góp phần định hình màu sắc tác phẩm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách câu chuyện được truyền tải trên màn ảnh.

Thay vì đặt danh tiếng lên hàng đầu, nam đạo diễn chú trọng khả năng hóa thân và mức độ phù hợp của từng diễn viên với nhân vật. "Nếu là gương mặt nổi tiếng nhưng không phù hợp với vai diễn thì khi lên phim khán giả khó tin vào nhân vật", Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Về chỉ đạo diễn xuất, Trần Bảo Sơn cho rằng việc đảm nhận ba vai trò giúp anh nắm bắt xuyên suốt tinh thần câu chuyện, định hướng sáng tạo và yêu cầu thể hiện của từng nhân vật.

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Trần Bảo Sơn muốn kể câu chuyện theo góc nhìn riêng.

Trần Bảo Sơn cho biết trong hành trình làm diễn viên, góp mặt trong gần 10 phim điện ảnh, anh may mắn được làm việc với nhiều đạo diễn giỏi như đạo diễn Hàm Trần, Lưu Huỳnh, Victor Vũ, Nguyễn Phan Quang Bình, Nguyễn Hoàng Điệp, Nguyễn Đức Việt, Lê Văn Kiệt… Mỗi đạo diễn anh đều học hỏi được nhiều điều, có thêm kinh nghiệm để làm phim.

Trần Bảo Sơn từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng Việt Nam qua những bộ phim như Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Ngôi nhà trong hẻm, Đoạt hồn, Đập cánh giữa không trung hay Quyên.

Dù xuất phát điểm là doanh nhân và không qua đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, anh từng bước gây ấn tượng trong lòng khán giả qua những nhân vật nam đa chiều, tâm lý phức tạp mang theo nhiều bí mật hoặc những lựa chọn khó phân định trắng - đen.

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Trần Bảo Sơn nhiều lần ghi dấu ấn trên màn ảnh.

Một trong những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Bảo Sơn là vai Sơn trong Huyền thoại bất tử (2008) của đạo diễn Lưu Huỳnh. Dù là một trong những vai diễn đầu tiên và chưa qua trường lớp diễn xuất bài bản, Trần Bảo Sơn vẫn tạo được sự chú ý khi vào vai nhân vật phản diện lạnh lùng và nhiều toan tính. Vai diễn này giúp anh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2009.

Anh tiếp tục đảm nhận vai chính Mạnh trong Giao lộ định mệnh (2010) của đạo diễn Victor Vũ. Vai diễn đòi hỏi Trần Bảo Sơn phải thể hiện nhiều trạng thái tâm lý đối nghịch nhau như hiền lành, dữ dội, mạnh mẽ, yếu đuối, đau khổ và vui sướng.

Đến Ngôi nhà trong hẻm (2012) của đạo diễn Lê Văn Kiệt, Trần Bảo Sơn vào vai Thành, người chồng cùng vợ trải qua cú sốc mất đi đứa con đầu lòng. Từ người chồng yêu thương vợ, Thành dần rơi vào bế tắc và ám ảnh khi những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong ngôi nhà mà mình đang sống.

Trong Đập cánh giữa không trung, Trần Bảo Sơn thể hiện vai Hoàng - người đàn ông trưởng thành, sành sỏi và tạo ra những bước ngoặt trong cuộc đời bi kịch của nữ chính trẻ tuổi Huyền (Thùy Anh). Bộ phim sau đó giành giải tại Liên hoan phim Venice và được ghi nhận tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

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Lần trở lại này, Trần Bảo Sơn đã ấp ủ suốt 10 năm.

Nhờ những vai diễn trước đây đã tạo nhiều ấn tượng, màn trở lại này cũng gợi không ít tò mò về nhân vật mà anh lựa chọn. Với sự chuẩn bị kéo dài cùng nhiều tâm huyết, Trần Bảo Sơn kỳ vọng Trên con đường mới mang đến tác phẩm hành động có dấu ấn riêng và đánh dấu chương mới trong sự nghiệp.

Trên con đường mới dự kiến phát hành vào ngày 1/1/2027.

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#Trần Bảo Sơn #Quyên #Đập cánh giữa không trung #Đoạt hồn #NSƯT Hoàng Hải #Huỳnh Kiến An #Doãn Quốc Đam #Juliet Bảo Ngọc #Quang Sự

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