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Nam ca sĩ cùng lúc phát hành 4 MV

Minh Vũ

TPO - Nam ca sĩ Jack Long chi một tỷ đồng thực hiện 4 MV mới. Trong đó, Quỳnh Trang - con gái nuôi của Phi Nhung - tham gia với vai trò nữ chính.

Nam ca sĩ Jack Long (tên thật là Võ Hoàng Huy - Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2023) vừa tổ chức buổi ra mắt dự án âm nhạc Thời thơ ấu - Sau bức màn nhung. Dự án gồm 4 MV nối nhau thành câu chuyện không lời thoại về cô gái mơ được đứng trên sân khấu nhưng dần đánh mất mình giữa nhiều cám dỗ song chàng trai nghèo do Jack Long thủ vai vẫn dõi theo cô.

Quỳnh Trang - con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung - xuất hiện với vai trò nữ chính. Jack Long cho biết anh từng lo ngại khó sắp xếp lịch quay khi Quỳnh Trang đang chuẩn bị liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát và có kế hoạch lưu diễn tại Úc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn thu xếp thời gian để đồng hành cùng anh.

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Quỳnh Trang và Jack Long tái hợp trong dự án mới.

Trong một số phân đoạn, nhân vật của Quỳnh Trang phải đối diện sự ghen ghét, đe dọa và những tình huống khó khăn trong môi trường biểu diễn. Quỳnh Trang cho biết cô nhận lời ngay vì câu chuyện chạm đến mình. Với các cảnh gần gũi, cô không ngại vì bạn diễn luôn hỏi ý trước khi nắm tay hay ngồi gần khiến Quỳnh Trang cảm thấy được tôn trọng.

Quỳnh Trang tên thật là Phạm Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1997 tại Phú Yên, được biết đến với biệt danh "thiên thần Bolero" và là một trong những người con nuôi nổi tiếng của cố ca sĩ Phi Nhung

Năm 2016, sau khi xem video Quỳnh Trang hát ca khúc Tình mẹ với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, cố nghệ sĩ Phi Nhung đã xúc động và quyết định nhận cô làm con nuôi, dìu dắt bước vào con đường nghệ thuật. Sau khi mẹ nuôi qua đời, Quỳnh Trang nỗ lực hoạt động độc lập. Cô tích cực đi diễn, tham gia các chương trình truyền hình, thử sức với diễn xuất (như web drama).

Ngoài Quỳnh Trang, dự án của Jack Long còn quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội và những gương mặt được khán giả yêu mến trong đó NSND Mỹ Uyên đảm nhận vai bà bầu gánh hát, NSƯT Lê Thiện, nghệ sĩ Thanh Hiền, Trọng Hiếu và diễn viên Huỳnh Trường Thịnh cùng xây dựng thế giới nhân vật và không khí sân khấu xuyên suốt câu chuyện.

Các phân đoạn vũ đạo cải lương xưa do NSƯT Lê Trung Thảo hướng dẫn. Ông khen Jack Long chịu khó, gặp lớp diễn khó đều ghi chú và tập đến khi làm được.

Một trong những điểm nhấn là đại cảnh gánh hát biểu diễn với sự tham gia cùng lúc của khoảng 80 người, bao gồm nhiều diễn viên quần chúng. Quy mô dàn dựng góp phần tái hiện không khí của một đoàn hát, đồng thời tạo nền tảng cho câu chuyện về những người nghệ sĩ sống với đam mê, tình yêu và những thăng trầm của nghề. Bốn ca khúc trong dự án do Jack Long và Phương Kim đồng sáng tác.

Jack Long được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2023 cùng đội với ca sĩ Khắc Tùng. Sau chương trình, anh tiếp tục theo đuổi dòng nhạc dân ca, quê hương trữ tình và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội cũng như hoạt động biểu diễn phục vụ cộng đồng.

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#Jack Long #Quỳnh Trang #con nuôi Phi Nhung #Phi Nhưng #ca sĩ Việt #thiên thần Blolero

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