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Giải trí

Giã từ 'bộ óc vĩ đại' của vũ trụ X-Men

Minh Vũ

TPO - Patrick Stewart là gương mặt huyền thoại, quen thuộc với khán giả của dòng phim Siêu anh hùng. Với phong thái điềm tĩnh, lịch lãm, ông để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh và kịch sân khấu.

Theo Reuters và hãng tin Associated Press (AP), gia đình nam diễn viên gạo cội Patrick Stewart thông báo tin buồn ông đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ, vào ngày 28/10, hưởng thọ 86 tuổi. Đến 29/10 (giờ địa phương), Marvel Studios đã xác nhận thông tin trên tài khoản mạng xã hội. Ngôi sao người Anh đã có thời gian chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ.

Patrick Stewart là ngôi sao điện ảnh và sân khấu kịch Anh quốc, nổi tiếng toàn cầu qua hai vai diễn tượng đài: Thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek và Giáo sư Charles Xavier (Giáo sư X) trong loạt phim X-Men từ năm 2000 đến nay.

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Patrick Stewart nổi tiếng với hai dự án phim đình đám X-Men và Star Trek.

Patrick Stewart lần đầu hóa thân thành Giáo sư Charles Xavier trong X-Men (2000). Nhân vật là người sáng lập và dẫn dắt nhóm dị nhân, sở hữu năng lực ngoại cảm mạnh mẽ. Với phong thái điềm tĩnh và lối diễn xuất tinh tế, ông đã khắc họa thành công một Giáo sư X trí tuệ, nhân hậu và bản lĩnh. Nhân vật này trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của loạt phim siêu anh hùng được chuyển thể từ truyện tranh Marvel.

"Trong hơn 25 năm, ông đã mang đến sự uy nghiêm và chiều sâu cho vai diễn, thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới và góp phần thay đổi cách kể chuyện về Siêu anh hùng mãi mãi", Marvel Studios tri ân diễn viên quá cố Patrick Stewart.

Ông tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong nhiều phim X-Men như X-Men: Days of Future Past (2014), Logan (2017). Đặc biệt, màn trình diễn khó quên của Patrick Stewart trong phần phim Logan đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả.

Năm 2022, Patrick Stewart gia nhập vũ trụ Marvel với vai diễn Giáo sư X tại một vũ trụ song song trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Ông còn góp mặt trong bộ phim Avengers: Doomsday, dự kiến ra mắt vào tháng 12. Đây cũng là lần xuất hiện cuối của ông trên màn ảnh.

Ngoài ra, Patrick Stewart được lựa chọn vào vai thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong bộ phim Star Trek: The Next Generation từ năm 1987. Ông tiếp tục trở lại với nhân vật Picard trong các phim điện ảnh thuộc thương hiệu Star Trek và series riêng mang tên Star Trek: Picard, phát sóng từ năm 2020-2023.

Khả năng diễn xuất của ông vô cùng đa dạng, từ vai diễn hài hước trong Robin Hood: Men in Tights đến màn trình diễn rùng rợn trong Green Room.

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Patrick Stewart được phong tước Hiệp sĩ nhờ những đóng góp cho nghệ thuật.

Ngoài vai trò là ngôi sao điện ảnh, Patrick Stewart còn là diễn viên kịch danh tiếng.

Ông sinh ngày 13/7/1940 tại Mirfield, Yorkshire, Anh. Theo AP, ông tham gia nhóm kịch nghiệp dư từ năm 12 tuổi, sau đó theo học tại trường Bristol Old Vic Theatre School và từng có khoảng 14 năm gắn bó với Royal Shakespeare Company. Trên sân khấu, Stewart đảm nhận nhiều vai diễn trong các tác phẩm kinh điển của William Shakespeare, trong đó có Mark Antony, Henry IV, Shylock và Macbeth.

Với sự nghiệp diễn xuất đồ sộ kéo dài hơn 60 năm, Patrick Stewart đã để lại dấu ấn và di sản văn hóa không thể phai mờ. Nam diễn viên quá cố từng được đề cử nhiều giải thưởng lớn, đồng thời giành hai giải Olivier và một giải Grammy. Năm 2010, ông được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho kịch nghệ và nghệ thuật.

Sau khi thông tin Patrick Stewart qua đời được công bố, Hugh Jackman - bạn diễn lâu năm của ông trong loạt phim X-Men - đã gửi lời tiễn biệt tới nghệ sĩ gạo cội. Patrick Stewart và Hugh Jackman gắn bó qua nhiều phần phim X-Men. Trong đó Jackman thủ vai Wolverine, còn Stewart đảm nhận nhân vật Giáo sư X.

Hugh Jackman gọi Patrick Stewart là người bạn tuyệt vời, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông cho sân khấu và điện ảnh. Nam diễn viên cho biết mình đã học hỏi được nhiều điều từ người đồng nghiệp và sẽ luôn nhớ đến ông.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng gửi lời thương tiếc và tiễn biệt ngôi sao điện ảnh gạo cội của thế giới.

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Hugh Jackman là bạn diễn, bạn thân của Sir Patrick Stewart.

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#Patrick Stewart #Giáo sư X #Charles Xavier #X-Men #Marvel #Avengers: Doomsday

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