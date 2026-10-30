Cận cảnh giải cứu cầu ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch

TPO - Sau hơn 3 giờ thi công với sự hỗ trợ của sà lan, tàu kéo và nhiều thiết bị chuyên dụng, nhịp giữa cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch 70 cm đã được đưa lại vị trí ban đầu.
TPO - Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) nói, khi dự án không thể triển khai hoặc là không được phép bán, người mua thường là bên chịu rủi ro lớn nhất.
TPO - Sáng 30/10, một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy đã xảy ra trên đường tỉnh 870 (đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.
TPO - Ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ, lúng túng trước các quy định mới.
TPO - Mở thêm cơ hội sống cho bệnh nhi, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt người hiến, nhất là trẻ em, là mục tiêu nhân văn được đặt ra khi sửa luật về hiến, ghép mô, tạng. Nhưng mục tiêu ấy đã bị các thế lực thù địch dàn dựng để che khuất bằng những ngôn từ hoặc cắt bỏ câu chữ để gieo rắc hoang mang.
TPO - Đến nay, Việt Nam đã thu về khoảng 1.388 tỷ đồng từ chuyển nhượng các-bon rừng với 78.000 hộ gia đình được thụ hưởng, hơn nửa là đồng bào dân tộc thiểu số. Việt Nam đã hình thành nền tảng pháp lý đầy đủ, tiếp tục chuyển nhượng đàm phán với các bên, hướng tới hình thành thị trường minh bạch, bền vững, theo ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
TPO - TPHCM dự kiến nghiên cứu phát triển đô thị TOD trong phạm vi khoảng 1.000m quanh các nhà ga metro. Trước băn khoăn về nguy cơ giải tỏa, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết những khu dân cư hiện hữu phù hợp có thể được xem xét giữ lại, chỉnh trang.
Nhiều cư dân tại dự án CT11, CT12 khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ cảm thấy lo lắng khi căn hộ nằm trong phần sai phạm phải xử lý. Họ chia sẻ rằng nếu biết trước sẽ không mua nhà ở đây.
TPO - Chăm lo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, nhất là công nhân trẻ, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, giúp người lao động vững vàng trước những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo trong lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước.
TPO - Công tác tư tưởng đối với công nhân, người lao động không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn phải giúp họ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và mục tiêu phấn đấu của mình. Khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được củng cố, sức mạnh tinh thần sẽ chuyển thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
TPO - Hai nữ sinh Trường Đại học Luật TPHCM mất phương hướng khi xuống núi Thị Vải, đi lạc sang núi Ông Trịnh. Lực lượng chức năng tìm thấy cả hai cách điểm xuất phát khoảng 5km.
TPO - Chung cư Vĩnh Hội ở TPHCM xuống cấp nghiêm trọng, được kiểm định cấp D. Đến tháng 10/2026, vẫn còn 141 hộ dân chưa di dời, mong sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ và nơi ở mới phù hợp.
TPO - Trong 3 tháng cuối năm, Hà Nội cần tăng trưởng 16,55%, TPHCM tăng 13,23% để góp phần hoàn thành mục tiêu chung. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, đây là những mục tiêu rất cao, song chỉ cần tăng trưởng thêm 1% tại hai “đầu tàu” này cũng có thể tạo ra giá trị tăng thêm đáng kể.
TPO - Hôm nay (30/10), khu vực Đông Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ sẽ xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ có mưa to. Hầu hết các khu vực khác trên cả nước hôm nay cũng xảy ra các đợt mưa dông rải rác.
TPO - Chiều 29/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI.
TPO - Với tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim”, trong giai đoạn tiếp theo, TPHCM sẽ không để sót bất cứ thông tin, dữ liệu nào để tìm kiếm các Anh hùng liệt sĩ.
TPO - “Vừa qua, theo đề xuất của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng tôi đã chỉ đạo ngay, đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành sạch nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể, đóng cửa doanh nghiệp chỉ giải quyết trong vòng 12 giờ”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin.