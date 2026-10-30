Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Cận cảnh giải cứu cầu ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch

Tân Lộc

TPO - Sau hơn 3 giờ thi công với sự hỗ trợ của sà lan, tàu kéo và nhiều thiết bị chuyên dụng, nhịp giữa cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch 70 cm đã được đưa lại vị trí ban đầu.

Clip: Cận cảnh quá trình đưa nhịp cầu chữ S bị sà lan đâm lệch về vị trí cũ.
1.jpg
Sáng 30/10, UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau﻿) phối hợp với đơn vị thi công triển khai phương án khắc phục sự cố nhịp giữa cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) bị sà lan va chạm, làm xê dịch khỏi vị trí ban đầu 70 cm hôm 26/10.
2.jpg
Từ khoảng 5h, sà lan cùng tàu kéo, đẩy, hàng chục nhân công và các thiết bị chuyên dụng được huy động đến hiện trường để tham gia khắc phục sự cố lệch nhịp cầu.
3.jpg
Trước khi tiến hành căn chỉnh nhịp cầu, đơn vị thi công thực hiện tháo dỡ khe co giãn mặt cầu, đưa sà lan và tàu kéo, đẩy để nâng và dịch chuyển dầm cầu.
4.jpg
Theo phương án thi công, sà lan được điều chỉnh độ nổi bằng cách bơm nước﻿ vào khoang chứa để hạ thấp thân sà lan, sau đó hệ thống trụ nâng được đưa vào gầm, khi đã cố định nước sẽ được bơm ra để sà lan nổi dần và đẩy dầm cầu lên.
5.jpg
Sau khi sà lan﻿ được định vị và neo giữ ổn định, nước được bơm ra ngoài để sà lan nổi dần, kết hợp với hệ thống thanh thép chịu lực nhằm nâng nhịp cầu lên, sau đó tàu kéo và đẩy tham gia vào quá trình kéo đẩy để dịch chuyển dầm cầu lại vị trí ban đầu.
6.jpg
Tàu kéo, đẩy phối hợp kéo, đẩy dầm cầu bị xô lệch.
7.jpg
Để bảo đảm an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức điều tiết, tạm thời ngăn phương tiện lưu thông qua khu vực cầu chữ S. Phạm vi kiểm soát được bố trí cách cầu khoảng 200 m về phía hạ lưu và 300 m về phía thượng lưu.
8.jpg
Sau hơn 3 giờ triển khai, đến khoảng 8h cùng ngày, quá trình nâng, kéo kết thúc, dầm cầu bị xô lệch đã được đưa về vị trí ban đầu. Toàn bộ chi phí khắc phục hư hỏng cầu chữ S do chủ sà lan gây sự cố chi trả.
9.jpg
Trong quá trình thi công, đông đảo người dân sinh sống hai bên bờ cầu tập trung theo dõi việc căn chỉnh nhịp cầu trở lại vị trí ban đầu. Chiều 26/10, sà lan chở theo cẩu và vật tư xây dựng khi lưu thông qua cầu chữ S đã va phải nhịp giữa của cầu, làm nhịp giữa bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu trên mố cầu khoảng 70 cm.
10.jpg
Ông Lê Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi - cho biết dự kiến trong chiều 30/10, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá hiện trạng và tổ chức thử tải cầu. Nếu kết quả kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn khai thác, địa phương quyết định thời điểm đưa cầu trở lại khai thác phục vụ người dân.

Xem thêm

#cầu chữ S #Cà Mau #sà lan va chạm #căn chỉnh cầu #cầu Nông sản thực phẩm #Đầm Dơi #thử tải cầu

Cùng chuyên mục

Tai nạn gần cầu Rạch Miễu 2, một phụ nữ tử vong

Tai nạn gần cầu Rạch Miễu 2, một phụ nữ tử vong

TPO - Sáng 30/10, một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy đã xảy ra trên đường tỉnh 870 (đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.

Chính sách nhân văn bị bóp méo để gieo rắc nỗi sợ hãi

Chính sách nhân văn bị bóp méo để gieo rắc nỗi sợ hãi

TPO - Mở thêm cơ hội sống cho bệnh nhi, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt người hiến, nhất là trẻ em, là mục tiêu nhân văn được đặt ra khi sửa luật về hiến, ghép mô, tạng. Nhưng mục tiêu ấy đã bị các thế lực thù địch dàn dựng để che khuất bằng những ngôn từ hoặc cắt bỏ câu chữ để gieo rắc hoang mang.

Tín chỉ các-bon rừng: Mỏ vàng hay phép thử lớn?

Tín chỉ các-bon rừng: Mỏ vàng hay phép thử lớn?

TPO - Đến nay, Việt Nam đã thu về khoảng 1.388 tỷ đồng từ chuyển nhượng các-bon rừng với 78.000 hộ gia đình được thụ hưởng, hơn nửa là đồng bào dân tộc thiểu số. Việt Nam đã hình thành nền tảng pháp lý đầy đủ, tiếp tục chuyển nhượng đàm phán với các bên, hướng tới hình thành thị trường minh bạch, bền vững, theo ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Nhà dân trong bán kính 1.000m quanh ga metro ở TPHCM có bị giải tỏa?

Nhà dân trong bán kính 1.000m quanh ga metro ở TPHCM có bị giải tỏa?

TPO - TPHCM dự kiến nghiên cứu phát triển đô thị TOD trong phạm vi khoảng 1.000m quanh các nhà ga metro. Trước băn khoăn về nguy cơ giải tỏa, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết những khu dân cư hiện hữu phù hợp có thể được xem xét giữ lại, chỉnh trang.

Đổi mới công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới

Đổi mới công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới

TPO - Chăm lo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, nhất là công nhân trẻ, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, giúp người lao động vững vàng trước những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo trong lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước.

Làm công tác tư tưởng từ những vấn đề thiết thực của công nhân

Làm công tác tư tưởng từ những vấn đề thiết thực của công nhân

TPO - Công tác tư tưởng đối với công nhân, người lao động không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn phải giúp họ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và mục tiêu phấn đấu của mình. Khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được củng cố, sức mạnh tinh thần sẽ chuyển thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

'Hiến kế' để Hà Nội, TPHCM tăng tốc dẫn dắt tăng trưởng

'Hiến kế' để Hà Nội, TPHCM tăng tốc dẫn dắt tăng trưởng

TPO - Trong 3 tháng cuối năm, Hà Nội cần tăng trưởng 16,55%, TPHCM tăng 13,23% để góp phần hoàn thành mục tiêu chung. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, đây là những mục tiêu rất cao, song chỉ cần tăng trưởng thêm 1% tại hai “đầu tàu” này cũng có thể tạo ra giá trị tăng thêm đáng kể.

Miền Bắc tiếp tục mưa to

Miền Bắc tiếp tục mưa to

TPO - Hôm nay (30/10), khu vực Đông Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ sẽ xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ có mưa to. Hầu hết các khu vực khác trên cả nước hôm nay cũng xảy ra các đợt mưa dông rải rác.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể xong trong 12 giờ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể xong trong 12 giờ

TPO - “Vừa qua, theo đề xuất của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng tôi đã chỉ đạo ngay, đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành sạch nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể, đóng cửa doanh nghiệp chỉ giải quyết trong vòng 12 giờ”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe