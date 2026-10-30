Cận cảnh giải cứu cầu ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch

TPO - Mở thêm cơ hội sống cho bệnh nhi, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt người hiến, nhất là trẻ em, là mục tiêu nhân văn được đặt ra khi sửa luật về hiến, ghép mô, tạng. Nhưng mục tiêu ấy đã bị các thế lực thù địch dàn dựng để che khuất bằng những ngôn từ hoặc cắt bỏ câu chữ để gieo rắc hoang mang.