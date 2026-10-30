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Tai nạn gần cầu Rạch Miễu 2, một phụ nữ tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Sáng 30/10, một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy đã xảy ra trên đường tỉnh 870 (đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h45 ngày 30/10, ô tô tải lưu thông trên đường tỉnh 870 (tuyến đường dẫn cầu Rạch Miễu 2), di chuyển theo hướng từ cầu Rạch Miễu 2 ra ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp).

Khi đến đoạn giao nhau với đường 36, thuộc địa bàn phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp), ô tô tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy. Lúc này, xe máy do một người đàn ông (khoảng 58 tuổi) điều khiển, chở theo một người phụ nữ (khoảng 75 tuổi).

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Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, người đàn ông bị gãy chân và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng, nằm chắn giữa mặt đường khiến các phương tiện khác lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) đã có mặt phối hợp với lực lượng địa phương để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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#tai nạn Đồng Tháp #cầu Rạch Miễu 2 #đường tỉnh 870 #tai nạn xe tải #va chạm xe máy #phường Trung An

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