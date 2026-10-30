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Thế giới

Sàn tiền điện tử Binance xác nhận bị tấn công mạng, hàng tỷ đô la bị phong tỏa

Minh Hạnh

TPO - Sàn giao dịch tiền điện tử Binance xác nhận đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng nghiêm trọng. Các công ty phát hành tiền điện tử lập tức thông báo đã phong tỏa hơn hàng tỷ USD nhằm ngăn chặn một vụ trộm cắp quy mô lớn.

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(Ảnh: Reuters)

Ngày 29/10, Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét về lượng giao dịch hằng ngày - đăng tải một loạt thông báo trên nền tảng X về vụ tấn công mạng nhằm vào nền tảng này.

Đến rạng sáng 30/10, Binance tuyên bố tất cả các hoạt động nạp và rút tiền đã bị “tạm dừng trong khi đội ngũ của chúng tôi tiến hành kiểm tra bảo mật, phong tỏa các khoản tiền và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật”.

Quy mô của vụ tấn công hiện chưa được xác định chính xác, nhưng công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính, “số tiền bị đánh cắp vào thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng 5,912 tỷ USD”.

Dù khẳng định “tiền của người dùng hoàn toàn an toàn”, Binance cũng cam kết sẽ “bồi thường mọi tổn thất”.

Con số trên lớn gấp gần bốn lần so với vụ tấn công mạng quy mô nhất từng được ghi nhận trước đây. Đó là vụ mất 1,5 tỷ USD từ sàn Bybit vào tháng 2/2025 - một vụ việc được cho là do các tin tặc có liên hệ với Triều Tiên thực hiện.

Binance cho biết: “Con số thiệt hại có thể tiếp tục tăng lên khi các đội ngũ của chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật, các đơn vị phát hành tiền điện tử, các công ty phân tích blockchain và các đối tác trong ngành để truy vết và phong tỏa thêm các tài sản khác”.

Hiện tại, cả Binance lẫn các chuyên gia trong ngành đều chưa đưa ra lời giải thích về cách thức diễn ra vụ tấn công mạng này.

Cựu lãnh đạo Binance, ông Changpeng Zhao - hiện không còn điều hành tập đoàn nhưng vẫn là cổ đông lớn - nhận định: “Có vẻ như Binance đã thực sự bị tấn công”. Ông ước tính tổng thiệt hại có thể “cao hơn một chút” so với con số 1 tỷ USD.

Paolo Ardoino - Giám đốc điều hành Tether, đơn vị phát hành đồng tiền điện tử USDT - cho biết công ty của ông đã phong tỏa khoảng 1,6 tỷ USD “liên quan đến một vụ tấn công tiềm tàng nhắm vào sàn giao dịch Binance”.

Trong khi đó, Jeremy Allaire - người đứng đầu công ty Circle - cho biết công ty của ông đã phong tỏa hơn 800 triệu USD dưới dạng đồng USDC.

USDT và USDC đều là các “stablecoin” (tiền mã hóa ổn định) - loại tiền kỹ thuật số có giá trị gắn liền với một loại tiền tệ truyền thống, cụ thể là đồng đô la Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.

Giá tiền điện tử lao dốc

Vài giờ trước khi Binance xác nhận vụ tấn công, một số nhà quan sát trong ngành đã đồn đoán về việc tin tặc xâm nhập nền tảng này.

Giá của hầu hết các loại tiền điện tử lớn đều sụt giảm sau thông tin trên, ngoại trừ các đồng stablecoin - vốn chỉ dao động trong biên độ rất hẹp.

Đến rạng sáng 30/10, giá Bitcoin đã giảm gần 5%, Ethereum giảm gần 6%, còn BNB - đồng tiền gốc của sàn Binance - sụt giảm gần 10%.

Vụ tấn công mạng nhắm vào Binance diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà quan sát bày tỏ lo ngại rằng năng lực ngày càng phát triển của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây tổn hại đến các giao thức mật mã và an ninh công nghệ thông tin.

Straitstimes

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#Binance #tiền điện tử #tin tặc #hacker #đô la Mỹ #blockchain #bitcoin

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