Trại giam Thủ Đức tiếp sức lực lượng truy bắt phạm nhân trốn Trại giam A2

TPO - Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Trại giam Thủ Đức tại Lâm Đồng đã tổ chức vận động, trao tặng 600 thùng nước suối và 200 thùng sữa nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt phạm nhân trốn trại Trại giam A2 tại Khánh Hòa.
Hoạt động được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của đại tá Phan Hồng Lam - Cụm trưởng Cụm 8, Giám thị Trại giam Thủ Đức (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho các lực lượng đang ngày đêm bám địa bàn, truy bắt phạm nhân trốn trại Trại giam A2. Ảnh: Trại giam Thủ Đức.
Với tinh thần 'Đoàn kết - Sẻ chia - Nghĩa tình', Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Trại giam Thủ Đức đã kêu gọi đoàn viên, hội viên chung tay đóng góp các nhu yếu phẩm thiết yếu gửi đến cán bộ, chiến sĩ tại Trại giam A2.
Sau vài ngày vận động, Trại giam Thủ Đức đã quyên góp được 600 thùng nước suối và 200 thùng sữa gửi đến cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt phạm nhân trốn trại tại Trại giam A2.
Các thùng sữa và nước suối đã được chuyển đến tận tay cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt phạm nhân trốn trại tại Trại giam A2.
Như Tiền Phong đưa tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Đến sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện Lê Văn Cường trên xe khách hướng Nha Trang - Đà Lạt và bắt giữ. Vào tối 28/10, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Hoàng Duy khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.
Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền một số địa phương ở Khánh Hòa khuyến cáo người dân không vào khu vực rừng núi từ trưa 27/10 đến hết ngày 30/10, nhằm bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng truy bắt các phạm nhân.
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