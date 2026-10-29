Trại giam Thủ Đức tiếp sức lực lượng truy bắt phạm nhân trốn Trại giam A2

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đến sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện Lê Văn Cường trên xe khách hướng Nha Trang - Đà Lạt và bắt giữ. Vào tối 28/10, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Hoàng Duy khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền một số địa phương ở Khánh Hòa khuyến cáo người dân không vào khu vực rừng núi từ trưa 27/10 đến hết ngày 30/10, nhằm bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng truy bắt các phạm nhân.