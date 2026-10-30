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Thông tin mới vụ nửa con gà luộc giá 300.000 đồng ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Theo UBND xã Nghĩa Giang, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không đúng giá niêm yết.

Sáng 30/10, ông Nguyễn Tấn Lực - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh tại quán cơm Bà Chín.

Theo đó, ngày 28/10, tổ công tác của UBND xã Nghĩa Giang tiến hành kiểm tra thực tế tại quán cơm Bà Chín. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận các món gà luộc, thịt kho trứng, rau lang luộc và cơm trắng chưa thể hiện giá bán cụ thể trên bảng niêm yết giá và thực đơn.

Đáng chú ý, món canh cải thịt bằm được quán niêm yết giá từ 50.000 - 70.000 đồng, nhưng theo thông tin ghi nhận, quán tính tiền khách 80.000 đồng, cao hơn mức giá niêm yết tối đa 10.000 đồng.

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Quán cơm Bà Chín thuộc xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi).

Tuy nhiên, UBND xã Nghĩa Giang cho biết, nội dung này cần tiếp tục đối chiếu với tài liệu, chứng cứ liên quan để xác định chính xác hành vi và căn cứ xử lý theo quy định.

Làm việc với tổ công tác, bà Trần Thị Minh Trinh - chủ hộ kinh doanh quán cơm Bà Chín, giải trình giá các món ăn được tính theo thời giá. Chủ quán cũng thừa nhận chưa niêm yết giá cụ thể đối với một số món ăn và cam kết khắc phục.

Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, ghi nhận ý kiến giải trình của chủ quán, hình ảnh bảng giá, thực đơn và các tài liệu liên quan.

Theo UBND xã Nghĩa Giang, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không đúng giá niêm yết.

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Sau khi nhóm khách phản ứng, phía quán cơm giảm giá nửa con gà xuống còn 250.000 đồng.

Hiện địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ, đối chiếu chứng cứ và các quy định pháp luật để xác định hành vi vi phạm, làm căn cứ xem xét ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đồng thời, địa phương yêu cầu hộ kinh doanh khắc phục việc niêm yết giá, bảo đảm giá bán công khai, rõ ràng, đầy đủ, dễ nhận biết và thông tin giá cho khách trước khi gọi món.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đức, tài xế, phản ánh lên mạng xã hội cho biết, nhóm 4 người ghé quán Bà Chín và gọi các món gồm nửa con gà luộc, một đĩa thịt kho trứng, một đĩa rau lang luộc, một tô canh cải thịt và cơm. Trong đó, chỉ có 2 người dùng bữa.

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Hóa đơn giá nửa con gà luộc có giá 300.000 đồng.
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Hóa đơn tính tiền khiến ông Đức phản ứng và cho rằng quán cơm "chặt chém".

Khi thanh toán, nhóm khách được thông báo tổng số tiền 640.000 đồng. Trong đó, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Cho rằng mức giá quá cao, ông Đức phản ứng. Sau đó, phía quán đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng.

Phía quán cơm Bà Chín cho rằng nhóm khách gọi nửa con gà nhưng yêu cầu bỏ thêm cho đầy đĩa nên nhân viên tính giá 300.000 đồng.

Chủ quán cũng thừa nhận phía quán không thông báo giá các món ăn cho nhóm khách trước khi phục vụ.

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#Quán cơm Bà Chín #Quảng Ngãi #Niêm yết giá #Vi phạm giá bán #Bảo vệ người tiêu dùng

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