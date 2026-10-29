Báo cho công an vì tài khoản bất ngờ nhận 1 tỷ đồng

TPO - Phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Duy Thanh (trú xã Giai Lạc, Nghệ An) lập tức lên báo công an vì sợ tiền liên quan đến vi phạm pháp luật.

Ngày 29/10, Công an xã Giai Lạc (Nghệ An) cho biết, vừa hỗ trợ giúp một người đàn ông nhận lại số tiền 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 23/10, tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Duy Thanh (SN 1969, trú tại xã Giai Lạc) bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng. Do không biết người chuyển tiền và lo ngại số tiền có thể liên quan đến vi phạm pháp luật nên ông Thanh chủ động đến Công an xã trình báo.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Giai Lạc, ông Thanh trao trả toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Y Nguyên Niê.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Giai Lạc khẩn trương xác minh và xác định người chuyển tiền là anh Y Nguyên Niê (SN 1999, trú xã Ea Súp, Đắk Lắk). Công an xã Giai Lạc sau đó hướng dẫn, hỗ trợ hai bên thực hiện thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Ngày 29/10, dưới sự chứng kiến của Công an xã Giai Lạc, ông Nguyễn Duy Thanh trao trả đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Y Nguyên Niê.

Nhận lại số tiền lớn chuyển nhầm trong thời gian ngắn, anh Y Nguyên Niê xúc động và viết thư cảm ơn Công an xã Giai Lạc.