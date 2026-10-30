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Xã hội

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Hưng Yên làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Minh Đức

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vương Quang Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/11/2026.

Chiều 30/10, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

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Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quang Hưng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 756-QĐ/TU ngày 28/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Vương Quang Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/11/2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Trần Quốc Toản đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quang Hưng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Toản ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực và kết quả công tác của ông Vương Quang Hưng trong thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị trên cương vị mới, tân Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và sở trường; nhanh chóng tiếp cận công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, cùng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Ông Trần Quốc Toản cũng đề nghị tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp và hỗ trợ ông Vương Quang Hưng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quang Hưng bày tỏ sự cảm ơn trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phối hợp, hỗ trợ của các ban Đảng, cấp, ngành cùng cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy trong quá trình công tác.

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#Vương Quang Hưng #Tỉnh ủy Hưng Yên #Công tác cán bộ #Bổ nhiệm cán bộ #Văn phòng Tỉnh ủy

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