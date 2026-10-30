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Xã hội

Hơn 3 tỉ đồng đưa nước sạch đến xã miền núi Quảng Ngãi

P.V

Người dân xã Sơn Linh (Quảng Ngãi) lâu nay chủ yếu sử dụng nguồn nước tự nhiên, chưa có hệ thống nước sạch đạt tiêu chuẩn. Công trình lọc nước hơn 3 tỉ đồng vừa được bàn giao, dự kiến phục vụ hơn 2.000 người.

Ngày 30/10, tại xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức bàn giao hệ thống lọc nước uống sạch có công suất 8.000 lít/ngày đêm với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, qua khảo sát, người dân xã Sơn Linh chủ yếu sử dụng nguồn nước tự nhiên, chưa có hệ thống cung cấp nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ sinh hoạt. Thực trạng này đặt ra nhu cầu cấp thiết về nguồn nước uống an toàn, đặc biệt đối với trẻ em và học sinh trên địa bàn.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng bàn giao hệ thống lọc nước uống sạch tại xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi).

Trước thực trạng này, Quỹ đã kết nối nguồn tài trợ kinh phí hơn 3 tỷ đồng xây dựng hệ thống lọc nước, dự kiến phục vụ hơn 2.000 trẻ em và người dân địa phương. “Công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời là một trong những hoạt động an sinh xã hội hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam”, ông Hải nói.

Theo đó, hệ thống lọc nước Yamaha YCW-008A được nhập khẩu từ Nhật Bản và Indonesia, có công suất tối đa 8.000 lít/ngày đêm, khả năng phục vụ nước uống cho khoảng 2.000 người dân.

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20 xe đạp được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Linh.

Hệ thống ứng dụng phương pháp lọc tự nhiên, gồm các công đoạn lọc thô, lọc chậm bằng cát và sỏi, kết hợp xử lý sinh học tăng cường oxy hòa tan và khử trùng bằng clo. Công trình được thiết kế với mục tiêu cung cấp nước uống đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Để duy trì hoạt động, đơn vị tài trợ đã tổ chức hướng dẫn nhân sự địa phương quy trình vận hành, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống và theo dõi các thông số kỹ thuật hằng ngày.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Linh cho biết, việc đưa hệ thống lọc nước vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân, đặc biệt là học sinh trên địa bàn. Là xã miền núi, việc tiếp cận nguồn nước uống sạch, an toàn không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe mà còn cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập.

Được biết, đây là hệ thống lọc nước uống sạch đầu tiên của Yamaha được triển khai tại Việt Nam. Công trình được triển khai từ tháng 3/2026, sau hơn 7 tháng xây dựng và lắp đặt đã hoàn thành, bàn giao cho địa phương.

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Cũng tại buổi lễ, 20 xe đạp được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 100 mũ bảo hiểm tặng người dân và 2 xe máy Yamaha Sirius Fi được bàn giao cho UBND xã Sơn Linh để hỗ trợ hoạt động phục vụ người dân.

Toàn bộ kinh phí xây dựng, lắp đặt hệ thống lọc nước do Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tài trợ thông qua sự kết nối của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Doanh nghiệp cũng là đơn vị trao tặng xe máy, xe đạp và mũ bảo hiểm trong chương trình.

Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, thực hiện các mục tiêu của Chính phủ về hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Hội đồng Bảo trợ của Quỹ do Phó Chủ tịch nước làm Chủ tịch. Thành lập năm 1992, Quỹ đã vận động hơn 1.900 tỷ đồng cùng hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, hỗ trợ gần 8 triệu lượt trẻ em trên cả nước, trong đó có hơn 300 cơ sở cung cấp nước sạch.

#nước sạch Sơn Linh #hệ thống lọc nước #Quảng Ngãi

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