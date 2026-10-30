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Xã hội

Ngập rác thải quanh sân vận động Chi Lăng sau 7 lần đấu giá bất thành

Nguyễn Thành

TPO - Sau 7 lần đấu giá chưa tìm được người mua, khu vực quanh sân vận động (SVĐ) Chi Lăng ở trung tâm TP Đà Nẵng vẫn ngổn ngang rác thải, xà bần và xe hàng lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Hình ảnh quanh khu vực quanh SVĐ Chi Lăng ở trung tâm Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành.
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Qua 7 lần thông báo đấu giá (một lần tạm hoãn) khu đất tại SVĐ Chi Lăng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) 4 mặt tiền đường Lê Duẩn - Ngô Gia Tự - Hùng Vương - Chi Lăng vẫn chưa tìm được người mua dù đã hạ giá hơn 1.150 tỷ đồng so với giá công bố ban đầu (hơn 9.700 tỷ đồng). Ảnh: Nguyễn Thành.
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Tháng 5, SVĐ Chi Lăng (cũ) đã được hạ giải, tạo mặt bằng sạch để thi hành án bản án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Theo ghi nhận, bên trong khu vực khu đất SVĐ một lượng lớn gạch, bê tông sau phá dỡ vẫn chưa được di dời. Gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại SVĐ Chi Lăng có giá hơn 2,2 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Thành.
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Sau khi tháo dỡ, khu vực quanh SVĐ Chi Lăng nhiều chỗ vẫn nhếch nhác, ô nhiễm.
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Dọc tuyến đường Lê Duẩn quanh khu vực SVĐ Chi Lăng các biển cấm đổ rác và đổ xà bần cùng cảnh báo cách mức phạt đã được UBND phường Hải Châu treo lên dọc các dãy tôn vây quanh khu đất. Tuy nhiên, các bao tải chứa rác thải, xà bần các loại vẫn được vứt dọc tuyến vỉa hè này, tạo khung cảnh rất phản cảm dọc tuyến phố sầm uất ở khu vực trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành.
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Tương tự tại khu vực đường Ngô Gia Tự rác thải vẫn được vứt ở gần khu vực có biển cấm kèm cảnh báo camera ghi hình xử phạt.
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Cảnh tạm bợ, xe cộ chiếm hết vỉa hè, dành hết lối đi bộ ngay tuyến phố trung tâm.
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Một đoạn đường Ngô Gia Tự cỏ mọc um tùm, các phương tiện được tập kết san sát, hàng hóa để trên xe, chiếm dụng một phần diện tích dành cho người đi bộ. Khi trời đổ mưa, một người dân dùng bạt che chắn, bảo vệ xe hàng của mình.
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Nhiều khu vực rác thải vứt chất thành đống ngay tường rào quanh SVĐ Chi Lăng.
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Khu vực vỉa hè đường Hùng Vương quanh SVĐ Chi Lăng nơi có nhiều du khách nước ngoài di chuyển đến tham quan chợ Cồn gần đó.
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Cảnh nhếch nhác ngay bên vỉa hè đường Hùng Vương đoạn qua SVĐ Chi Lăng.
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Trong khi đó, khu vực đường Chi Lăng đang trở thành bãi đỗ xe. Mặc dù chính quyền phường Hải Châu đã treo loạt băng rôn đề nghị đỗ xe cách tường rào 1,5 m để thực hiện vệ sinh hàng ngày nhưng nhiều tài xế không chấp hành.
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SVĐ Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m². Năm 2010, sân được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng. Sau khi chuyển nhượng, khu đất sân Chi Lăng được tách thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng. Đến tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, SVĐ Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án kinh tế và rơi vào tình trạng bỏ hoang suốt nhiều năm, trước khi được phá bỏ để thi hành án.
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Khu vực này đã được UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh điều thời hạn sử dụng đất từ lâu dài thành đất 50 năm. Việc điều chỉnh này sẽ được tính kể từ ngày Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đăng ký biến động chuyển quyền cho người trúng đấu giá thi hành án. Theo quy chế, ngoài số tiền đấu giá, người trúng đấu giá SVĐ Chi Lăng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp khoản tiền sử dụng đất hơn 139 tỷ đồng. Đây là số tiền theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất khi giao đất tại dự án này không đúng quy định, cần thu hồi.
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Mới đây phiên đấu giá khu đất ngày 29/10 (với mức khởi điểm 8.550 tỷ đồng) đã không thành công, khu đất vẫn chưa tìm được chủ mới. Việc đấu giá không thành công khiến quá trình xử lý tài sản để thi hành án bản án Phạm Công Danh tiếp tục gặp khó khăn. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng tiếp tục có văn bản gửi cơ quan Thi hành án dân sự Đà Nẵng và sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá khi có mức giá mới.

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#SVĐ Chi Lăng #Đấu giá quyền sử dụng đất #Thi hành án #Đà Nẵng #Ô nhiễm đô thị #Phạm Công Danh #Nhếch nhác svđ Chi Lăng #phường Hải Châu

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