Ngập rác thải quanh sân vận động Chi Lăng sau 7 lần đấu giá bất thành

TPO - Sau 7 lần đấu giá chưa tìm được người mua, khu vực quanh sân vận động (SVĐ) Chi Lăng ở trung tâm TP Đà Nẵng vẫn ngổn ngang rác thải, xà bần và xe hàng lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.
TPO - Đắk Lắk đề xuất Trung ương xem xét 7 cơ chế đặc thù mới, trong đó thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng Bãi Gốc.
TPO - Về mã định danh điện tử của các loại bất động sản trong cơ sở dữ liệu thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết “đây là một công cụ để nhà nước quản lý, giám sát thị trường hiệu quả, hạn chế những gian lận, đầu cơ hoặc trục lợi”.
TPO - HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua nghị quyết thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Việc sắp xếp nhằm tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
TPO - Bác sĩ về công tác tại đặc khu Côn Đảo có thể nhận hơn 636 triệu đồng và hơn 509 triệu đồng nếu làm việc tại xã đảo Thạnh An.
TPO - Từ 18h ngày 30/10, tỉnh Lâm Đồng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua đoạn Km136+800-Km136+900 trên quốc lộ 28, thuộc xã Phúc Thọ - Lâm Hà, do nền đường sụt lún và nứt gãy nghiêm trọng.
TPO - HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết về Đề án công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt, với hướng phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ biển quốc tế, được áp dụng cơ chế quản lý, phân cấp, phân quyền mạnh hơn. Đề án sẽ được trình Chính phủ xem xét công nhận.
TPO - Không chỉ hướng đến đội ngũ chuyên gia được thu hút theo hợp đồng, chính sách mới của TPHCM còn quy định cơ chế hỗ trợ đối với người có chuyên môn, trình độ cao được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị TPHCM.
TPO - Sau hơn 3 giờ thi công với sự hỗ trợ của sà lan, tàu kéo và nhiều thiết bị chuyên dụng, nhịp giữa cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch 70 cm đã được đưa lại vị trí ban đầu.
TPO - Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) nói, khi dự án không thể triển khai hoặc là không được phép bán, người mua thường là bên chịu rủi ro lớn nhất.
TPO - Sáng 30/10, một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy đã xảy ra trên đường tỉnh 870 (đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.
TPO - Ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ, lúng túng trước các quy định mới.
TPO - Mở thêm cơ hội sống cho bệnh nhi, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt người hiến, nhất là trẻ em, là mục tiêu nhân văn được đặt ra khi sửa luật về hiến, ghép mô, tạng. Nhưng mục tiêu ấy đã bị các thế lực thù địch dàn dựng để che khuất bằng những ngôn từ hoặc cắt bỏ câu chữ để gieo rắc hoang mang.
TPO - Đến nay, Việt Nam đã thu về khoảng 1.388 tỷ đồng từ chuyển nhượng các-bon rừng với 78.000 hộ gia đình được thụ hưởng, hơn nửa là đồng bào dân tộc thiểu số. Việt Nam đã hình thành nền tảng pháp lý đầy đủ, tiếp tục chuyển nhượng đàm phán với các bên, hướng tới hình thành thị trường minh bạch, bền vững, theo ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
TPO - TPHCM dự kiến nghiên cứu phát triển đô thị TOD trong phạm vi khoảng 1.000m quanh các nhà ga metro. Trước băn khoăn về nguy cơ giải tỏa, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết những khu dân cư hiện hữu phù hợp có thể được xem xét giữ lại, chỉnh trang.
Nhiều cư dân tại dự án CT11, CT12 khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ cảm thấy lo lắng khi căn hộ nằm trong phần sai phạm phải xử lý. Họ chia sẻ rằng nếu biết trước sẽ không mua nhà ở đây.
TPO - Chăm lo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, nhất là công nhân trẻ, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, giúp người lao động vững vàng trước những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo trong lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước.