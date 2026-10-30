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Ninh Bình giải thể Sở Ngoại vụ

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua nghị quyết thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Việc sắp xếp nhằm tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại và giải thể một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo nghị quyết, tỉnh Ninh Bình quyết định thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ.

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Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI thông qua nghị quyết thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ảnh: Trường Giang.

Các cơ quan được thành lập, tổ chức lại gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12.

Trong khi đó, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ tiếp tục duy trì hoạt động đến hết ngày 30/11 để bảo đảm quá trình chuyển tiếp, bàn giao nhiệm vụ và công việc liên quan.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện.

Như vậy, sau khi hoàn tất việc sắp xếp, UBND tỉnh Ninh Bình còn 15 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác, trong đó có 13 cơ quan chuyên môn (sở) và 2 tổ chức hành chính khác.

#Ninh Bình #Sở Dân tộc và Tôn giáo #Sở Văn hóa #Thể thao và Du lịch #Sở Ngoại vụ #Sắp xếp bộ máy hành chính

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