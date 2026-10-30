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Người lính

Ukraine tập kích tên lửa nhằm vào sân bay Nga, 'xóa sổ' hai cường kích Su-34

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công sân bay Marinovka tại tỉnh Volgograd (Nga) bằng hệ thống tên lửa Neptune, phá hủy hai máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 của Nga.

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Máy bay Su-34 của quân đội Nga. (Ảnh: Tass)

Theo hãng tin Pravda, cuộc tấn công diễn ra ngày 29/10, khi căn cứ không quân Marinovka bị một tên lửa Neptune tầm xa bắn trúng.

“Kết quả là hai máy bay tiêm kích - ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga đã bị phá hủy”, quân đội Ukraine tuyên bố.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Phía Ukraine giải thích rằng Su-34 là một trong những loại máy bay chiến thuật chủ lực của Nga, thường được sử dụng để thả bom dẫn đường xuống các thành phố của Ukraine, các vị trí của lực lượng phòng thủ và các khu vực tiền tuyến. Mỗi chiếc máy bay tiêm kích - ném bom này có giá xuất khẩu khoảng 50 triệu USD.

Pravda gần đây đưa tin rằng, tính đến tháng 10/2026, Nga còn khoảng 140 chiếc Su-34 đang trong biên chế hoạt động.

Ngày 15/10, Hải quân Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa Neptune vào sân bay quân sự Borisoglebsk (tỉnh Voronezh, Nga) đã phá hủy 6 máy bay chiến đấu Su-34M.

Nhà máy lọc dầu Nga bị tấn công

Sáng 30/10, các kênh Telegram AstraExilenova+ đưa tin, một nhà máy lọc dầu tại thành phố Novokuibyshevsk, thuộc tỉnh Samara của Nga, đang bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trước đó, cảnh báo không kích đã được ban bố tại tỉnh Samara và sân bay tại đây cũng đã phải đóng cửa.

Người dân Novokuibyshevsk cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và chứng kiến ​​hệ thống phòng không khai hỏa vào sáng 30/10.

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Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk. (Ảnh: Exilenova+)

Nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk đã trở thành một phần của tập đoàn Rosneft từ năm 2007. Công suất chế biến hằng năm của nhà máy đạt khoảng 8,8 triệu tấn dầu.

Nhà máy sản xuất hơn 20-30 loại sản phẩm dầu mỏ, bao gồm xăng và dầu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5, nhiên liệu máy bay, nhựa đường…

Trước đó, nhà máy từng bị tấn công bằng máy bay không người lái dẫn đến một đám cháy lớn hồi tháng 8.

Ukraine cảnh báo về các cuộc tấn công sắp tới của Nga

Sáng 30/10, Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào thành phố Dnipro, Chernihiv, Kremenchuk và thủ đô Kiev một ngày trước đó, gây thiệt hại nặng nề.

Làn sóng tấn công này diễn ra ngay cả khi một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ ở thị trấn Oleshky (tỉnh Kherson) vừa nhen nhóm hy vọng mong manh về việc nối lại các nỗ lực ngoại giao giữa Nga và Ukraine.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các cuộc tấn công này là "có chủ đích", diễn ra đúng vào thời điểm mọi người đang kỳ vọng vào các bước đi nhằm hạ nhiệt xung đột.

Ông Zelensky cảnh báo: “Ukraine đã nắm được thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị cho các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo mới. Chúng tôi cần các phương tiện để đối phó với quân đội Nga. Chúng tôi đang chờ đợi những quyết định phù hợp”.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày - đạt được với sự hỗ trợ từ phía Mỹ - chỉ áp dụng cho khu vực thị trấn Oleshky (Kherson). Tại đây, một sứ mệnh nhân đạo đang được triển khai nhằm cung cấp cứu trợ cho người dân ở thị trấn.

Cả hai bên đều đưa ra các tuyên bố gần như tương đồng, xác nhận rằng công tác rà phá bom mìn đã hoàn tất, cho phép triển khai hoạt động cứu trợ vào Oleshky, đồng thời tạo điều kiện cho những cư dân muốn rời đi có thể di chuyển ra ngoài.

Pravda, Reuters

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#Nga #Ukraine #cường kích Su-34 #máy bay chiến đấu #máy bay ném bom #xung đột Nga - Ukraine #lệnh ngừng bắn Oleshky

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