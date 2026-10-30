Chiêu 'bật đèn xanh' để nhà thầu nâng khống giá trị hợp đồng cây xanh của 3 nguyên Chủ tịch huyện ở Quảng Trị

TPO - Trong vụ án Cây xanh Công Minh, 3 cựu Chủ tịch UBND huyện thuộc tỉnh Quảng Trị đã "bật đèn xanh" để nhà thầu nâng khống giá trị hợp đồng.

Trong vụ án Công ty Cây xanh Công Minh, theo cáo trạng ngày 27/10/2026 của Viện KSND tối cao, trong quá trình triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại Quảng Trị (cũ), nhiều cán bộ, lãnh đạo cấp huyện đã tạo điều kiện để Thái Hữu Dũng và Phan Duy Châu những người thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh, phối hợp với đơn vị tư vấn ngay từ khâu lập dự toán, xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật và tiếp cận thông tin trước khi phát hành hồ sơ mời thầu.

Những sự can thiệp này giúp các doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu nhiều dự án, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Trong đó, ông Phan Văn Linh (nguyên Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cũ) bị cáo buộc tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia và trúng thầu 5 dự án cây xanh trong giai đoạn 2020-2023.

Ông Phan Văn Linh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (cũ)

Khi Phan Duy Châu tìm gặp đề nghị tạo điều kiện, ông Linh đồng ý và giới thiệu Châu đến gặp Bùi Văn Trúc (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện) để trao đổi cụ thể.

Ông Linh còn cho Châu tham gia cuộc họp đánh giá báo cáo kinh tế kỹ thuật, đồng thời ký các quyết định phân bổ nguồn vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Kết quả, 4 công ty thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh trúng 5 dự án, với tổng giá trị hợp đồng hơn 10,5 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,19 tỷ đồng.

Sau khi các dự án hoàn thành, từ năm 2020 đến 2023, Phan Duy Châu nhiều lần đưa cho ông Linh tổng cộng 260 triệu đồng để “cảm ơn”. Tuy nhiên, cáo trạng ghi nhận ông Linh đã trả lại toàn bộ số tiền này.

Ông Đặng Trọng Vân (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cũ), cũng bị cáo buộc tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh tiếp cận thông tin, tham gia xây dựng giá gói thầu và hồ sơ mời thầu.

Dù biết Phan Duy Châu là người đại diện nhà thầu, ông Vân vẫn đồng ý để Châu tham gia xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật với tư cách đại diện đơn vị tư vấn thiết kế.

Trong giai đoạn 2021-2023, hệ thống Cây xanh Công Minh trúng 3 dự án tại địa phương này, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,68 tỷ đồng. Sau khi các dự án được thực hiện, ông Vân được Phan Duy Châu đưa 60 triệu đồng vào dịp Tết để “cảm ơn”.

Ông Võ Đắc Hóa (nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh), bị xác định có hành vi can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,03 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định Nguyễn Công Minh (Chủ tịch HĐQT hệ thống Cây xanh Công Minh) đã tổ chức, điều hành mạng lưới doanh nghiệp để thực hiện hành vi nâng giá cây, thông thầu và gian lận trong đấu thầu tại 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố cũ.

Ông Nguyễn Công Minh (Chủ tịch hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh)

Tổng giá trị hợp đồng của các dự án này hơn 3.962 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 790,6 tỷ đồng.

Viện KSND tối cao đã quyết định truy tố Nguyễn Công Minh cùng 46 bị can khác ra trước TAND TPHCM để xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.