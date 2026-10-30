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Pháp luật

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Phục hồi 84 mảnh giấy bị xé, bóc trần màn lừa đảo mua bán đất

Nguyễn Thắng

TPO - Tưởng xé nát hợp đồng đặt cọc là có thể che giấu hành vi lừa đảo, Nguyễn Hảo Tân không ngờ 84 mảnh giấy được phục hồi, phơi bày màn kịch chiếm đoạt 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hảo Tân (SN 1991) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2024, biết anh T. có nhu cầu mua đất xây nhà, Tân đưa ra thông tin gian dối về việc có thể chuyển nhượng một thửa đất tại Khu đô thị Bách Việt Lake Garden thuộc phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh.

Để tạo lòng tin, Tân đưa anh T. cùng người thân đến xem đất, giới thiệu giá chuyển nhượng 2,85 tỷ đồng. Tin tưởng Tân, ngày 22/5/2024, anh T. ký hợp đồng đặt cọc và chuyển khoản 400 triệu đồng cho đối tượng.

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Bị can Nguyễn Hảo Tân.

Sau khi nhận tiền, Tân không thực hiện cam kết mà liên tục đưa ra lý do trì hoãn. Đáng chú ý, trong lúc gặp gỡ giải quyết vụ việc, Tân mượn bản gốc hợp đồng đặt cọc với lý do chụp ảnh nhưng không trả lại. Khi bị yêu cầu trả giấy tờ, đối tượng bỏ chạy, xé tài liệu thành nhiều mảnh rồi vứt xuống đường nhằm che giấu sự việc. Anh T. cùng người thân đã giữ Tân lại, thu nhặt các mảnh giấy và trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi Tân không thừa nhận hành vi phạm tội, phủ nhận việc xé giấy tờ và khai đã chuyển tiền cho một người tự giới thiệu là chủ đất nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh.

Một tình tiết quan trọng giúp làm sáng tỏ vụ án là việc cơ quan chức năng phục hồi thành công 84 mảnh giấy bị xé. Qua giám định, các tài liệu được khôi phục gồm hợp đồng đặt cọc và bản cam kết có chữ viết, chữ ký được xác định do chính Tân thực hiện.

Bằng việc kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Hảo Tân.

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#Nguyễn Hảo Tân #Công an thành phố Bắc Ninh #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Giao dịch bất động sản #Phục hồi tài liệu

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