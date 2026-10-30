Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Kiểm soát đặt cọc, lập mã định danh bất động sản để chặn gian lận, đầu cơ

TPO - Về mã định danh điện tử của các loại bất động sản trong cơ sở dữ liệu thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết “đây là một công cụ để nhà nước quản lý, giám sát thị trường hiệu quả, hạn chế những gian lận, đầu cơ hoặc trục lợi”.

Sáng 30/10, cuối phiên thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bộ trưởng nhấn mạnh, các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện luật Kinh doanh bất động sản đồng thời với Luật Đất đai và Luật Nhà ở, cho rằng, dự thảo luật đã cơ bản thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, giải quyết các vướng mắc từ các quy định của luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới về phương thức quản lý theo mô hình mới… tạo thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp khơi thông nguồn lực cũng như bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý.



Về một số vấn đề cụ thể, liên quan đến quy định đặt cọc dự án bất động sản, theo bộ trưởng, trong dự thảo đã có quy định đầy đủ, nghiêm cấm khi chưa đủ điều kiện đã nhận đặt cọc.

Bộ trưởng cũng nêu thêm, để thực hiện một dự án cho đến khi được nhận tiền đặt cọc, chủ đầu tư phải trải qua rất nhiều trình tự, thủ tục. Nhà đầu tư phải thực hiện rất nghiêm túc thì mới đến được giai đoạn được nhận đặt cọc.

Theo bộ trưởng, số tiền 5% này được bảo lãnh ở ngân hàng. Chủ đầu tư nếu minh bạch, đàng hoàng thì phải thực hiện từ đầu đến cuối dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, đồng thời phải nhanh chóng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người mua để lấy tiền về. “Đó là những chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc”, ông Minh nói.

Bộ trưởng cũng nêu, các đại biểu cũng băn khoăn thời gian qua có một số dự án ma, dự án có “dấu giả”… trên thị trường gây ảnh hưởng lớn. Về việc này, thời gian tới đây sẽ có những điều kiện để khách hàng và người dân cũng như doanh nghiệp áp dụng, không còn vướng mắc.

Về vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư khi thực hiện dự án, theo bộ trưởng, khi có quy hoạch được phê duyệt, qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu thực hiện dự án, doanh nghiệp phải có 15% giá trị dự án, và khoản này được bảo lãnh ở ngân hàng.

Về hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà đất và thị trường bất động sản, theo bộ trưởng, dự thảo luật quy định phải triển khai hệ thống dữ liệu, xây dựng mã định danh điện tử của các loại bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đất đai, thuế, dân cư…

“Xây dựng cơ sở dữ liệu để đảm bảo làm sao đồng bộ, thống nhất, minh bạch về bất động sản”, ông Minh nói.

Về mã định danh điện tử của các loại bất động sản trong cơ sở dữ liệu thị trường bất động sản, bộ trưởng xây dựng cho biết “đây là một công cụ để nhà nước quản lý, giám sát thị trường hiệu quả, hạn chế những gian lận, đầu cơ hoặc trục lợi” và cũng để cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, xác định các thông tin, giảm thủ tục, chi phí, góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Bộ trưởng thông tin, vừa qua, bộ đã hoàn thành xây dựng hạ tầng về công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ thu thập, kết nối, lưu trữ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Hệ thống này đã được kết nối liên thông với một số cơ sở dữ liệu quốc gia để chia sẻ, khai thác, đối chiếu thông tin.

Bộ đã bàn giao các tài khoản quản trị cho các địa phương trên cả nước, và từ 30/7, các địa phương đã từng bước khởi tạo tài khoản cho các cơ sở liên ngành, chủ đầu tư dự án để thực hiện báo cáo theo quy định.

“Đến nay, hệ thống đã đồng bộ và tạo lập được 12.200 tài khoản người dùng, ghi nhận thông tin của 66.302 giao dịch bất động sản, 816 dự án bất động sản và 18.106 chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản”, ông Minh nói.