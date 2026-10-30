Lâm Đồng cấm xe qua điểm sạt lở trên quốc lộ 28

TPO - Từ 18h ngày 30/10, tỉnh Lâm Đồng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua đoạn Km136+800-Km136+900 trên quốc lộ 28, thuộc xã Phúc Thọ - Lâm Hà, do nền đường sụt lún và nứt gãy nghiêm trọng.

Sáng 30/10, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có thông báo phương án phân luồng giao thông trên quốc lộ 28 nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Thời gian cấm đường kéo dài đến khi có thông báo mới.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, tình trạng sụt lún, sạt lở từ Km136+800-Km136+900 trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà diễn biến phức tạp sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10.

Qua kiểm tra, mặt đường bị sụt lún và vị trí sâu nhất khoảng 35 cm. Nhiều vết nứt xuất hiện dọc nền đường, trên cả taluy dương và taluy âm. Đáng chú ý, hệ thống tường chắn taluy âm bị đẩy ngang khoảng 20 cm, chân móng xuất hiện vết nứt dài 15 m và rộng khoảng 5 cm. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đứt gãy nền đường, gây chia cắt giao thông.

Lâm Đồng cấm phương tiện qua điểm sạt lở trên quốc lộ 28 từ chiều 30/10.



Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết các cơ quan chức năng bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông 24/24 giờ tại khu vực xảy ra sự cố, đồng thời lắp đặt biển báo, rào chắn và lập chốt kiểm soát.

Người dân, tài xế được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn, không đi vào khu vực đã rào chắn.