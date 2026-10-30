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TPHCM chính thức trả lương cho chuyên gia, kỹ sư tài năng từ 106 - 265 triệu đồng/ tháng

Thanh Tâm
Ngô Tùng

TPO - Không chỉ hướng đến đội ngũ chuyên gia được thu hút theo hợp đồng, chính sách mới của TPHCM còn quy định cơ chế hỗ trợ đối với người có chuyên môn, trình độ cao được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị TPHCM.

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI, diễn ra sáng 30/10, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng.

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Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI, diễn ra sáng 30/10 - Ảnh: Ngô Tùng.

Theo đó, TPHCM hướng đến thu hút tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng; chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nhà quản lý, chuyên gia pháp luật và người có tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cùng các ngành trọng điểm khác.

Đối với nhóm chuyên gia, người có tài năng được thu hút thông qua hình thức ký hợp đồng, thành phố sẽ hỗ trợ thu nhập ban đầu một lần ngay khi ký hợp đồng lần đầu.

Cụ thể, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng và chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được hỗ trợ 100 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 531 triệu đồng/người.

Các nhóm chuyên gia, người có tài năng còn lại được hỗ trợ 80 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 424,8 triệu đồng/người.

Mức thu nhập hằng tháng dành cho nhóm chuyên gia được đề xuất dao động từ 20-50 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương từ trên 106 - 265,5 triệu đồng/người/tháng. Mức cụ thể do cấp có thẩm quyền quyết định căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kết quả thẩm định của Hội đồng thu hút và khả năng cân đối kinh phí. Như vậy, mức tối đa không áp dụng đồng loạt cho tất cả trường hợp.

Bên cạnh chính sách thu nhập, chuyên gia được xem xét bố trí nhà ở công vụ hoặc nhà ở dành cho chuyên gia nếu đáp ứng điều kiện. Trường hợp không thuộc diện bố trí nhà ở, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự và có hợp đồng thuê nhà hợp pháp cùng chứng từ hợp lệ, người được thu hút có thể được hỗ trợ chi phí thuê nhà thực tế, tối đa 4 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 21,24 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ hướng đến đội ngũ chuyên gia được thu hút theo hợp đồng, chính sách mới còn quy định cơ chế hỗ trợ đối với người có chuyên môn, trình độ cao được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị TPHCM.

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Các chuyên gia làm việc trong phòng thí nghiệm tại TPHCM.

Theo đó, giáo sư, phó giáo sư và người đáp ứng một số tiêu chuẩn chuyên môn được hỗ trợ thêm 5 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 26,55 triệu đồng/người/tháng, ngoài tiền lương và phụ cấp hiện hưởng.

Người có trình độ tiến sĩ hoặc tương đương được hỗ trợ 4 lần, tương đương 21,24 triệu đồng/tháng. Người có trình độ thạc sĩ hoặc tương đương, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được hỗ trợ 3 lần, tương đương 15,93 triệu đồng/tháng. Các trường hợp còn lại đáp ứng điều kiện tuyển dụng được hỗ trợ 2 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 10,62 triệu đồng/tháng.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế khuyến khích dựa trên kết quả thực hiện công trình, sản phẩm. Đối với công trình do một cá nhân thực hiện, mức khuyến khích được tính bằng 1% kinh phí ngân sách TPHCM thực tế chi trả cho công trình.

Khoản thưởng này tối thiểu 50 triệu đồng và tối đa 500 triệu đồng/người/công trình, được chi trả sau khi công trình được nghiệm thu hoặc phê duyệt, công nhận theo quy định.

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#hỗ trợ thu nhập #Chương trình thu hút nhân tài #Chuyên gia và nhà khoa học #HĐND TPHCM

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