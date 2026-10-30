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Sức khỏe

Giữa dịch cúm A, nhiều người cao tuổi đến VNVC tiêm vắc xin cúm chuyên biệt

P.V

Sáng 30/10, Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) ra mắt và triển khai lần đầu tại Việt Nam vắc xin cúm chuyên biệt dành cho người từ 60 tuổi trở lên, giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ người cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh nền trước nguy cơ mắc cúm và biến chứng nặng.

Vắc xin được triển khai tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc, trong bối cảnh cúm A gia tăng, nhiều người cao tuổi mắc bệnh nặng phải nhập viện. Với hàm lượng kháng nguyên cao gấp 4 lần vắc xin cúm liều tiêu chuẩn, vắc xin mới được phát triển nhằm tăng cường đáp ứng miễn dịch ở người cao tuổi, nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng do cúm.

Người cao tuổi có bệnh nền lo cúm mùa làm sức khỏe suy kiệt

Có mặt tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC, ông Phạm Thanh Tùng (70 tuổi, Hà Nội), có tiền sử đái tháo đường, cho biết từng mắc cúm A với triệu chứng sốt, ho kéo dài, khó thở và phải nhập viện điều trị 10 ngày. Dù đã khỏi bệnh, ông mất nhiều thời gian hồi phục, khả năng đi lại không còn linh hoạt như trước.

“Trước đây, tôi cũng nghĩ cúm là bệnh thông thường, dễ tự khỏi nhưng sau lần mắc bệnh, tôi thấy người cao tuổi không nên xem nhẹ cúm bởi bệnh nguy hiểm, có thể khiến nhập viện. Thời tiết Hà Nội chuyển mùa thất thường, bệnh cúm đang gia tăng, người cao tuổi rất dễ mắc phải”, ông Tùng nói.

Nhiều người cao tuổi đến các trung tâm tiêm chủng VNVC để tìm hiểu và tiêm loại vắc xin chuyên biệt, giúp tăng cường hiệu quả trên nhóm suy giảm miễn dịch, tuổi cao.
Nhiều người cao tuổi đến các trung tâm tiêm chủng VNVC để tìm hiểu và tiêm loại vắc xin chuyên biệt, giúp tăng cường hiệu quả trên nhóm suy giảm miễn dịch, tuổi cao.

Tham dự lễ ra mắt và trực tiếp tiêm vắc xin, ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chăm sóc Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đánh giá việc triển khai vắc xin cúm chuyên biệt có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh dân số Việt Nam già hóa nhanh.

Theo ông Lập, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người cao tuổi, nhiều người mắc đồng thời ba đến bốn bệnh nền, khiến sức khỏe suy giảm và dễ gặp biến chứng nặng khi mắc cúm. Việc có thêm vắc xin chuyên biệt giúp người cao tuổi chủ động phòng bệnh, duy trì sức khỏe và khả năng sống độc lập.

Giữa dịch cúm A, nhiều người cao tuổi đến VNVC tiêm vắc xin cúm chuyên biệt ảnh 2

Trong sáng đầu tiên triển khai vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi, gần 300 trung tâm VNVC ghi nhận hàng trăm lượt đăng ký và tiêm vắc xin. Ảnh: Trúc Thy

“Chúng tôi mong ngày càng nhiều người cao tuổi hiểu được tầm quan trọng của tiêm chủng, chủ động phòng bệnh để bảo vệ bản thân. Có sức khỏe tốt, người cao tuổi mới có thể sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho gia đình và xã hội”, ông Lập chia sẻ.

Vắc xin tăng cường phòng cúm gấp hơn 24%

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết nhiều năm qua, vắc xin cúm liều tiêu chuẩn vẫn giữ vai trò quan trọng trong phòng bệnh. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, hệ miễn dịch suy giảm tự nhiên theo tuổi tác khiến khả năng đáp ứng với vắc xin thấp hơn, đặc biệt ở người mắc bệnh nền, làm gia tăng nguy cơ mắc cúm và gặp biến chứng nghiêm trọng.

Vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi là loại vắc xin bất hoạt, được thiết kế hàm lượng kháng nguyên cao gấp 4 lần vắc xin cúm liều tiêu chuẩn, giúp kích thích hệ miễn dịch tạo đáp ứng mạnh hơn, tăng cường hiệu quả bảo vệ ở người cao tuổi vốn có hệ miễn dịch suy giảm.

Đại diện Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam, Sanofi và VNVC cùng chứng kiến sự kiện ra mắt vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi lần đầu có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Liên Lê
Đại diện Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam, Sanofi và VNVC cùng chứng kiến sự kiện ra mắt vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi lần đầu có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Liên Lê

Đặc biệt, thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn ghi nhận vắc xin có hiệu lực phòng cúm cao hơn thêm 24,2% so với vắc xin cúm liều tiêu chuẩn. Phân tích tại Đan Mạch và Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức giảm nguy cơ nhập viện do cúm cao hơn thêm 32%; đồng thời giảm tỷ lệ nhập viện do bệnh tim mạch, hô hấp và nhập viện nói chung. Vắc xin đã được sử dụng hơn 360 triệu liều trên toàn cầu tính đến tháng 9/2025. Vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi được cơ quan y tế tại hơn 25 quốc gia khuyến nghị sử dụng, trong đó có Mỹ, Canada, Pháp, Đức...

Cúm dễ kích hoạt hàng loạt bệnh nền, đột quỵ ở người cao tuổi

TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết cúm có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi nhưng người cao tuổi có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn, đặc biệt khi mắc nhiều bệnh nền.

Khi nhiễm cúm, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thể xuất hiện đợt cấp, suy hô hấp, phải thở oxy, thậm chí thở máy. Ở người mắc đái tháo đường, cúm có thể khiến đường huyết khó kiểm soát, làm bệnh nền diễn tiến nặng hơn. Nhiễm cúm còn liên quan đến nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng khoảng 10 lần, đột quỵ tăng khoảng 8 lần và suy tim cũng tăng nhiều lần.

Cụ ông 73 tuổi có bệnh nền phổi tắc nghẽn mạn tính mắc cúm nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đáng lưu ý, ảnh hưởng của cúm có thể kéo dài sau khi người bệnh đã vượt qua giai đoạn cấp tính. Người cao tuổi có thể suy giảm thể lực, hạn chế vận động, giảm khả năng tự chủ trong sinh hoạt, thậm chí mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

“Vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi của Sanofi là một giải pháp đã được nghiên cứu, phát triển trong nhiều năm. Với hàm lượng kháng nguyên virus cúm cao gấp 4 lần so với vắc xin cúm liều tiêu chuẩn, vắc xin này giúp tạo đáp ứng miễn dịch tốt hơn, tăng cường hiệu quả bảo vệ, đặc biệt ở người cao tuổi có nhiều bệnh nền hoặc có tình trạng đáp ứng miễn dịch suy giảm”, GS Quý Châu nhận xét.

GS Quý Châu khuyến cáo người cao tuổi duy trì chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý và chủ động tiêm phòng cúm và các vắc xin phòng bệnh quan trọng khác như phế cầu, hợp bào hô hấp RSV, zona thần kinh, bạch hầu, ho gà, uốn ván…

#VNVC #Sanofi

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