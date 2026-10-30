Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại biểu Quốc hội: Tiền điện, tiền ăn tăng, dân còn gì để dành?

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - “Đối với người lao động, khi tiền điện, tiền ăn, nhà ở và đi lại tăng thì phần thu nhập còn lại cho học hành, khám chữa bệnh và tiết kiệm sẽ bị thu hẹp”, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) nêu, đồng thời đề nghị Chính phủ có những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khóa và điều hành giá theo một kịch bản thống nhất; theo dõi riêng các mặt hàng thiết yếu và công khai trước lộ trình điều chỉnh giá.

Mở rộng bảo lãnh tín dụng, xem xét dòng tiền

Chiều 30/10, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) dẫn báo cáo thẩm tra cho biết CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,72%.

tp-c_ktxh1.jpg
Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long). Ảnh: Như Ý

“Đối với người lao động, khi tiền điện, tiền ăn, nhà ở và đi lại tăng thì phần thu nhập còn lại cho học hành, khám chữa bệnh và tiết kiệm sẽ bị thu hẹp”, ông Tuấn nêu.

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục có những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khóa và điều hành giá theo một kịch bản thống nhất; theo dõi riêng các mặt hàng thiết yếu và công khai trước lộ trình điều chỉnh giá do Nhà nước quản lý.

Ông cũng lưu ý theo dõi riêng giá hàng thiết yếu và hỗ trợ có mục tiêu cho nhóm dễ bị tổn thương. Bởi khi giá cả ổn định thì tiền lương của công nhân, thu nhập của người dân mới có thể lo được cuộc sống hằng ngày, doanh nghiệp cũng yên tâm sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Vĩnh Long cũng nhấn mạnh, cần khơi thông nguồn vốn cho sản xuất, giúp doanh nghiệp vay được vốn với chi phí hợp lý.

“Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo sát sao hơn nữa, về số dư nợ tín dụng tăng, nó đã đi vào đâu, đã tạo ra năng lực sản xuất nào và có dòng tiền trả nợ hay không?”, ông Tuấn đặt vấn đề.

Theo ông, một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhờ vốn vay, nhưng tăng trưởng bền vững phải dựa vào dự án tạo ra sản phẩm, năng suất và dòng tiền.

Do vậy, cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng có những giải pháp hiệu quả hơn nữa nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn được thuận lợi hơn bằng cách mở rộng bảo lãnh tín dụng, xem xét cả dòng tiền, hợp đồng và đơn hàng khi thẩm định.

Người dân còn giữ khoảng 500 tấn vàng

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho biết, dự toán năm 2027, tổng mức vay ngân sách nhà nước gần 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó, khoảng 540.000 tỷ đồng là vay để trả nợ gốc.

ktxxh2.jpg
Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai). Ảnh: Như Ý

“Vay không dễ”, khẳng định điều này, đại biểu lưu ý, thị trường vốn càng mỏng, áp lực lên nguồn vốn dài hạn càng lớn. Nghịch lý là vốn có sẵn nhưng không chảy vào sản xuất. Tiền gửi từ người dân đã vượt 11,2 triệu tỷ đồng. Người dân còn giữ ước khoảng 500 tấn vàng, xấp xỉ 12% GDP.

Tuy nhiên, theo đại biểu, cái thiếu không phải vốn mà là đường dẫn vốn. “Thiếu đường dẫn trong nước, vốn tìm đường ra nước ngoài”, ông nói.

Theo đại biểu đoàn Gia Lai, vốn dài hạn chỉ đi theo niềm tin dài hạn. Niềm tin ấy trước hết là niềm tin vào pháp luật. Vì vậy, trước hết cần bảo đảm điều kiện nền tảng: sự ổn định và khả năng tiên liệu của pháp luật.

Trên nền tảng đó, ông đề nghị cụ thể hóa chủ trương cho vay theo dữ liệu, dòng tiền và giữ vốn chủ sở hữu ở trong nước.

“Tăng trưởng hai con số bắt đầu từ quyết tâm, nhưng chỉ bền vững khi được nuôi bằng vốn dài hạn và niềm tin dài hạn. Doanh nghiệp của người Việt, vốn của người Việt thì giá trị gia tăng phải ở lại Việt Nam”, đại biểu cho hay.

ktxh3.jpg
Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Tây Ninh). Ảnh: Như Ý

Để đảm bảo kỷ cương ngân sách, đại biểu Hoàng Quang Hàm (Tây Ninh) kiến nghị, nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương cần quy định rõ đến 31/3/2027 chưa phân bổ xong thì hủy dự toán, giảm bội chi để giữ kỷ luật ngân sách.

Ông lưu ý, không tăng sức ép lên điều hành vay; trừ các khoản để thực hiện các chủ trương quan trọng của cấp có thẩm quyền thì cho phép kéo dài đến 30/6.

"Sau khi hủy dự toán nếu thực sự có nhiệm vụ cấp bách, cần thiết thì sử dụng dự phòng ngân sách hoặc điều chuyển từ nhiệm vụ chậm giải ngân", ông Hàm nói.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Tây Ninh cũng đề nghị sửa Luật Ngân sách Nhà nước để quy định giới hạn về số tiền và thời hạn cuối cùng phải phân bổ. Đồng thời, cần xem xét trách nhiệm nếu để tình trạng này tiếp tục diễn ra.

Xem thêm

#giá cả ổn định #tiền lương người lao động #Trần Quốc Tuấn #Quốc hội #vốn doanh nghiệp #bảo lãnh tín dụng #ngân sách nhà nước

Cùng chuyên mục

Tránh tạo ra nhận thức sai lệch 'cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự'

Tránh tạo ra nhận thức sai lệch 'cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự'

TPO - PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Viện phó An ninh phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nếu người cố ý làm sai rồi dùng tiền để tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm thì không thể đánh đồng với người thành khẩn, tự giác khắc phục thiệt hại. Theo ông, áp dụng chính sách phải thận trọng để tránh tạo ra nhận thức sai lệch "cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự".

Thái Nguyên có tuyến xe buýt điện đầu tiên

Thái Nguyên có tuyến xe buýt điện đầu tiên

TPO - Từ ngày 30/10, tỉnh Thái Nguyên đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long - Đa Phúc. Đây cũng là tuyến xe buýt điện đầu tiên của tỉnh được đưa vào vận hành, góp phần từng bước cụ thể hóa mục tiêu tăng tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Kiểm soát đặt cọc, lập mã định danh bất động sản để chặn gian lận, đầu cơ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Kiểm soát đặt cọc, lập mã định danh bất động sản để chặn gian lận, đầu cơ

TPO - Về mã định danh điện tử của các loại bất động sản trong cơ sở dữ liệu thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết “đây là một công cụ để nhà nước quản lý, giám sát thị trường hiệu quả, hạn chế những gian lận, đầu cơ hoặc trục lợi”.

Ninh Bình giải thể Sở Ngoại vụ

Ninh Bình giải thể Sở Ngoại vụ

TPO - HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua nghị quyết thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Việc sắp xếp nhằm tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Ðặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phát triển nhanh trong 20 năm trở lại đây

Sẽ trình Chính phủ công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt

TPO - HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết về Đề án công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt, với hướng phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ biển quốc tế, được áp dụng cơ chế quản lý, phân cấp, phân quyền mạnh hơn. Đề án sẽ được trình Chính phủ xem xét công nhận.

Tai nạn gần cầu Rạch Miễu 2, một phụ nữ tử vong

Tai nạn gần cầu Rạch Miễu 2, một phụ nữ tử vong

TPO - Sáng 30/10, một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy đã xảy ra trên đường tỉnh 870 (đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe