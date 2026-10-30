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Thái Nguyên có tuyến xe buýt điện đầu tiên

Thanh Hiếu

TPO - Từ ngày 30/10, tỉnh Thái Nguyên đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long - Đa Phúc. Đây cũng là tuyến xe buýt điện đầu tiên của tỉnh được đưa vào vận hành, góp phần từng bước cụ thể hóa mục tiêu tăng tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh.

Ngày 30/10, Sở Xây dựng Thái Nguyên phối hợp tổ chức Lễ khai trương tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long - Đa Phúc.

Tuyến xe buýt điện số 01 gồm 15 xe, được Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư đồng bộ về phương tiện và hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng.

Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên được đưa vào vận hành tại Thái Nguyên, đánh dấu bước tiến trong hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng theo hướng sử dụng năng lượng sạch.

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Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai trương tuyến xe buýt điện số 01

Trước khi đưa xe buýt điện vào vận hành, tuyến xe buýt số 01 (Tân Long - Đa Phúc) có 13 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, vận chuyển hơn 1.600 lượt khách/ngày. Dự kiến, khi đưa 15 xe buýt điện vào hoạt động, lượng khách sẽ đạt trên 2.000 lượt/ngày.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc đưa tuyến xe buýt điện số 01 vào vận hành là hoạt động cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh và Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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Dàn xe buýt điện của chủ đầu tư

Ông Nguyễn Linh cũng đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu chính sách phát triển phương tiện xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hạ tầng và tối ưu hóa lộ trình, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng phương tiện công cộng.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, phát triển phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh cũng là một trong những mục tiêu được tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/9/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, taxi) sử dụng năng lượng xanh đạt từ 40% trở lên.

Thống kê đến tháng 9/2026 cho thấy, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh đạt 54,5%. Mạng lưới vận tải hành khách công cộng hiện vận chuyển gần 15.000 lượt khách mỗi ngày.

Khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên

Cũng trong sáng 30/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên. Chuyến tàu có sự tham gia của gần 100 đại biểu là phu nhân/phu quân các Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao.

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Các đại biểu trên Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên

Trong hành trình tại Thái Nguyên, Đoàn sẽ tham quan, trải nghiệm tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và tham dự Chương trình kỷ niệm 195 năm ngày Thành lập tỉnh Thái Nguyên và Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, chuyến tàu Di sản không chỉ kết nối hành trình Hà Nội - Thái Nguyên mà còn mở ra những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Trà thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

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