Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Ra mắt NURA Lite: Gói tầm soát sức khỏe với công nghệ AI dành riêng cho người trẻ

P.V

Hợp lực với 16 cơ sở trên toàn cầu, sau 2 năm đón tiếp gần 50.000 lượt khách hàng từ nhiều độ tuổi tại thị trường Việt Nam, NURA tiếp tục ra mắt gói tầm soát ứng dụng AI Fujifilm dành riêng cho người dưới 35 tuổi, mang đến lựa chọn tầm soát chất lượng cao với chi phí hợp lý, ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Dấu ấn sau hơn 2 năm phát triển và những ghi nhận thực tế tại Việt Nam

Từ ngày 1.7.2024 đến 26.10.2026, NURA đã tiếp nhận 50.253 khách hàng tầm soát sức khỏe. Trong đó, 14.148 người dưới 35 tuổi, chiếm 28,15% tổng số khách hàng, cho thấy khách hàng trẻ đã bắt đầu chủ động quan tâm tầm soát sức khỏe.

Tuy nhiên, với hơn 14.000 khách dưới 35 tuổi đã khám, NURA ghi nhận hơn 61.000 vấn đề bất thường được phát hiện tại NURA cần theo dõi sát sao hoặc thăm khám chuyên sâu. Một số liệu đáng lưu ý phản ánh một phần thực trạng người trẻ đang dễ dàng gặp phải những vấn đề sức khỏe nói chung như nguy cơ ung thư, mỡ máu, mỡ nội tạng, sỏi thận…

Số liệu thống kê về số lượt bất thường, không đồng nghĩa với số người mắc bệnh, bởi một khách hàng có thể được ghi nhận nhiều bất thường khác nhau. Ảnh: NURA.
Số liệu thống kê về số lượt bất thường, không đồng nghĩa với số người mắc bệnh, bởi một khách hàng có thể được ghi nhận nhiều bất thường khác nhau. Ảnh: NURA.

Thống kê của một bệnh viện công tuyến cuối, trong 3 tháng đầu năm 2024, có khoảng 15% bệnh nhân ở độ tuổi dưới 35 trong tổng số 450 bệnh nhân phải chạy thận định kỳ.

Hay theo dữ liệu tại Bệnh viện Phổi Bắc Ninh cho thấy, tỷ trọng bệnh nhân mắc bệnh lý ở phổi thuộc nhóm 15–34 tuổi tăng từ 17,7% lên 23,1% (giai đoạn 2023 - 2025). Đáng chú ý, nghiên cứu tại Việt Nam công bố trên Western Pacific Surveillance and Response Journal năm 2024 ghi nhận 51% trường hợp mắc bệnh lý về phổi không có triệu chứng.

Thực tế tại NURA ghi nhận trường hợp KH nữ (29 tuổi), tiền sử bản thân và gia đình khỏe mạnh. Sau thăm khám, kết quả chụp CT được AI khoanh vùng 2 nốt ở phổi, trong đó có 1 nốt ở vị trí sát màng phổi (vị trí dễ bị che lấp trên phim chụp X-quang), kích thước 11.6mm. Sau sinh thiết, xác định ung thư phổi giai đoạn 1.

Ra mắt NURA Lite: Gói tầm soát sức khỏe với công nghệ AI dành riêng cho người trẻ ảnh 2

Phim chụp phổi của khách hàng N.T.B (29 tuổi), khám ngày 2/9/2026. Ảnh: Nura

May mắn phát hiện ở giai đoạn sớm, khách hàng đã phẫu thuật thành công, tiên lượng tốt. Trường hợp này cho thấy một số bệnh lý nghiêm trọng có thể tồn tại ngay cả khi người trẻ chưa nhận thấy dấu hiệu sức khỏe đáng ngại.

Theo BSCKI Tô Văn Quyền, Giám đốc chuyên môn NURA TP.HCM: Ngay cả người trẻ không có tiền sử bệnh cá nhân, gia đình hay yếu tố nguy cơ đáng chú ý cũng không nên chỉ dựa vào cảm giác khỏe mạnh để đánh giá tình trạng cơ thể. Việc thực hiện các chương trình kiểm tra, tầm soát phù hợp với độ tuổi giúp người trẻ hiểu rõ tình trạng sức khỏe, nhận diện những bất thường có thể chưa biểu hiện triệu chứng, từ đó được tư vấn theo dõi hoặc xử trí kịp thời khi cần, thay vì bị động chờ đến khi cơ thể phát ra tín hiệu bất thường.

NURA LITE: Gói tầm soát tinh gọn, chi phí tối ưu và vẫn giữ công nghệ AI độc quyền Fujifilm

Từ thực tế dịch tễ và những ghi nhận thực tế sau hơn 2 năm hoạt động, NURA chính thức cho ra mắt NURA Lite, gói tầm soát ứng dụng AI được thiết kế riêng cho người dưới 35 tuổi.

Khách hàng trẻ trải nghiệm quy trình tầm soát sức khỏe ứng dụng công nghệ AI. Ảnh: NURA.
Khách hàng trẻ trải nghiệm quy trình tầm soát sức khỏe ứng dụng công nghệ AI. Ảnh: NURA.

Đặc biệt, mức giá chỉ khoảng 500.000 đồng/tháng - mức chi phí được tối ưu để người trẻ dễ dàng chi trả mà vẫn giữ công nghệ lõi AI độc quyền Fujifilm, hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh y khoa và nhận diện các dấu hiệu bất thường chỉ từ 1mm. Quy trình được tối ưu chỉ 120 phút, thuận tiện cho người trẻ sắp xếp việc kiểm tra sức khỏe trong ngày, kể cả thứ 7 hoặc chủ nhật.

Thông qua NURA Lite, NURA hướng đến việc giúp người trẻ chủ động quan tâm sức khỏe, thay vì bị động tìm đến các cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Từ đây, kiểm soát được nguy cơ bệnh tật, đồng thời quản lý tài chính hiệu quả và giữ vững được những dự định tương lai

NURA Lite - Tầm Soát Sức Khỏe Chủ Động với Công Nghệ AI

Hotline: 1800 6467 88

NURA 1: Tầng 1, MIPEC Tower, 229 Tây Sơn, Kim Liên, Hà Nội

NURA 2: Tầng 2, Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, P. An Khánh, TP.HCM

#NURA Lite #tầm soát sức khỏe

Cùng chuyên mục

Làm mới món quen gia đình cùng Mận khô California

Làm mới món quen gia đình cùng Mận khô California

Không cần thay đổi hoàn toàn thực đơn để mang đến những trải nghiệm mới cho bữa ăn gia đình. Đôi khi, một nguyên liệu mới cũng có thể tạo nên nét thú vị cho những món ăn quen thuộc hằng ngày. Với chất lượng cao cấp ổn định, vị ngọt tự nhiên và khả năng ứng dụng linh hoạt, mận khô California mang đến một lựa chọn đơn giản để các gia đình trẻ làm mới món quen, đồng thời giúp bữa ăn thêm ngon miệng, đa dạng và giàu dinh dưỡng.

Chính sách nhân văn bị bóp méo để gieo rắc nỗi sợ hãi

Chính sách nhân văn bị bóp méo để gieo rắc nỗi sợ hãi

TPO - Mở thêm cơ hội sống cho bệnh nhi, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt người hiến, nhất là trẻ em, là mục tiêu nhân văn được đặt ra khi sửa luật về hiến, ghép mô, tạng. Nhưng mục tiêu ấy đã bị các thế lực thù địch dàn dựng để che khuất bằng những ngôn từ hoặc cắt bỏ câu chữ để gieo rắc hoang mang.

Cảnh báo gánh nặng hiếm muộn trong bối cảnh Việt Nam giảm tỉ lệ sinh

Cảnh báo gánh nặng hiếm muộn trong bối cảnh Việt Nam giảm tỉ lệ sinh

TPO - Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Chi phí điều trị vô sinh, hiếm muộn và nguy cơ bệnh di truyền là những rào cản khiến nhiều gia đình khó chạm tới ước mơ có con khỏe mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá vô sinh hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ ba ở thế kỷ 21, sau ung thư và bệnh tim mạch.

Bộ đôi sản phẩm của Dērmyxis được giới thiệu tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026

Bộ đôi sản phẩm của Dērmyxis được giới thiệu tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026

Tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026, bác sĩ chuyên khoa II (BS.CKII) Lê Vi Anh đã trình bày phiên báo cáo “Chiến lược đa đích tác động trong dưỡng sáng da”, trong đó giới thiệu bộ đôi TXA Advanced Brightening Serum (serum dưỡng sáng TXA) và TXA Advanced Brightening Cream (kem dưỡng sáng da TXA) của thương hiệu mỹ phẩm khoa học Dērmyxis.

Việc làm khẩn cấp khi phát hiện trẻ mắc viêm não mô cầu

Việc làm khẩn cấp khi phát hiện trẻ mắc viêm não mô cầu

TPO - Đưa trẻ đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức là hành động khẩn cấp và quan trọng nhất khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị viêm não mô cầu. Bệnh do vi khuẩn não mô cầu diễn tiến rất nhanh, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi phát bệnh.

Vị bác sĩ luôn nhận phần khó về mình, góp phần mở đường cho ngoại nhi Việt Nam

Vị bác sĩ luôn nhận phần khó về mình, góp phần mở đường cho ngoại nhi Việt Nam

Với những dấu ấn tiên phong trong phẫu thuật nội soi nhi, PGS.TS.BS Trần Ngọc Sơn đã và đang góp phần khẳng định vị thế ngoại nhi Việt Nam trên trường quốc tế. Tại Vinmec, ông tiếp tục theo đuổi mục tiêu bồi dưỡng thế hệ phẫu thuật viên kế cận, phát triển năng lực phẫu thuật nhi chuyên sâu, đưa những thành tựu chuyên môn đến với nhiều trẻ em hơn, để các em có thêm cơ hội được điều trị bằng các phương pháp nhẹ nhàng hơn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe