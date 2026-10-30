Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

‘Đấu trường sinh tử’ trở lại

Tú Oanh

TPO - Sự trở lại của thương hiệu điện ảnh tỷ USD “The Hunger Games” nhận được nhiều phản hồi tích cực sau buổi ra mắt.

Sau hơn một thập kỷ, thương hiệu The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) trở lại màn ảnh rộng với The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân).

Phim đã có buổi ra mắt tại London ngày 28/10 và nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình và báo chí chuyên ngành. Điểm sáng nhất là Joseph Zada, diễn viên đảm nhận vai Haymitch Abernathy thời trẻ.

Thương hiệu tỷ USD tìm sức sống mới

Ra mắt năm 2012, The Hunger Games nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu phim chuyển thể từ văn học dành cho giới trẻ nổi bật của Hollywood. Bốn phần phim đầu tiên, phát hành từ năm 2012 đến 2015, theo chân Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) trong cuộc chiến sinh tồn và hành trình chống lại chính quyền độc tài tại Panem.

h6.png
Katniss Everdeen do Jennifer Lawrence thủ vai là nhân vật trung tâm của 4 phần chính.

Thành công của loạt phim không chỉ đến từ những trận đấu sinh tử trong đấu trường. Tác phẩm còn khai thác bất bình đẳng xã hội, quyền lực truyền thông, sự thao túng của chính quyền và cái giá mà con người phải trả khi đứng lên chống lại hệ thống áp bức. Jennifer Lawrence nhờ vai Katniss cũng trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của thế hệ diễn viên Hollywood thời điểm đó.

Theo The Numbers, The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay - Part 1Mockingjay - Part 2 lần lượt thu về khoảng 678 triệu USD, 865 triệu USD, 767 triệu USD và 651 triệu USD trên toàn cầu. Phần tiền truyện The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023) tiếp tục mở rộng thế giới này với doanh thu khoảng 348 triệu USD. Tổng doanh thu của năm phim vượt 3,3 tỷ USD.

Dẫu vậy, việc tiếp tục khai thác một thương hiệu thành công luôn đi kèm thách thức: làm thế nào để câu chuyện mới có giá trị độc lập, thay vì chỉ dựa vào sức hút của những nhân vật quen thuộc?

Sunrise on the Reaping lựa chọn nhân vật phụ được khán giả yêu thích để giải bài toán đó. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Suzanne Collins, xuất bản năm 2025, lấy bối cảnh 24 năm trước sự kiện trong phần phim đầu tiên.

h5a.jpg
Phần tiền truyện có Haymitch Abernathy (Joseph Zada) là nhân vật chính.

Câu chuyện xoay quanh kỳ Đấu trường Sinh tử lần thứ 50, còn gọi là Quarter Quell lần thứ hai. Thay vì 24 người như thông lệ, có tới 48 vật tế phải tham gia cuộc chiến sinh tồn. Haymitch, chàng trai 16 tuổi đến từ Quận 12, bị cuốn vào cuộc thi tàn khốc, mở đầu cho hành trình biến một thiếu niên giàu hy vọng thành người đàn ông bất cần, cay đắng mà khán giả từng biết.

Theo Reuters, quy mô đấu trường lớn hơn khiến quá trình sản xuất phức tạp, với 48 diễn viên đóng vai vật tế cùng đội ngũ diễn viên đóng thế. Phim tiếp tục do Francis Lawrence đạo diễn, người từng thực hiện phần lớn các phần trước, qua đó duy trì tính liên tục về phong cách và thế giới hình ảnh.

Joseph Zada trở thành điểm sáng

Trong những phản hồi đầu tiên, diễn xuất của Joseph Zada là yếu tố được nhắc đến nhiều nhất.

Variety dẫn nhận xét của Matt Neglia, người đứng đầu Next Best Picture, cho rằng Zada gây ấn tượng trong vai diễn đòi hỏi cường độ cảm xúc cao. Nam diễn viên phải thể hiện quá trình chuyển biến của Haymitch từ thiếu niên có sự ấm áp, duyên dáng và niềm tin vào cuộc sống thành người mang trong mình tổn thương, mất mát và sự cay đắng.

Perri Nemiroff, nhà phê bình của Collider, cũng dành nhiều lời khen cho Zada. Theo cô, nam diễn viên thể hiện thuyết phục sự chuyển đổi giữa nét hồn nhiên của Haymitch và cơn giận dữ, đau đớn do đấu trường gây ra.

Một số nhà phê bình còn so sánh bộ phim với Rogue OneAndor trong vũ trụ Star Wars, hàm ý đây có thể là phần phim khai thác chiều sâu chính trị, sự hy sinh và cái giá của cuộc nổi dậy tốt hơn những gì khán giả thường kỳ vọng ở một phim tiền truyện.

h2.png
h3.png
h1.png
Đa phần phản hồi đầu tiên về Sunrise on the Reaping là tích cực, trong đó nam chính tỏa sáng nhất.

Dàn diễn viên phụ cũng nhận được phản hồi tích cực. Variety ghi nhận Glenn Close tạo dấu ấn với vai Drusilla Sickle, trong khi Jesse Plemons được đánh giá cao khi thể hiện Plutarch Heavensbee thời trẻ. Ngoài ra, Mckenna Grace, Elle Fanning, Kieran Culkin và Ralph Fiennes góp mặt trong dàn nhân vật mở rộng của Panem.

Đạo diễn Francis Lawrence tiếp tục được đánh giá cao ở khả năng tìm thêm những lớp ý nghĩa mới trong một thế giới vốn đã quen thuộc. Thiết kế bối cảnh, phục trang và cách xây dựng đấu trường cũng là những điểm được các cây bút phê bình đánh giá cao.

TheWrap thậm chí cho rằng đây có thể là phần hay nhất loạt phim.

Có vượt qua cái bóng của Katniss?

Việc trở lại với Haymitch là lựa chọn đáng chú ý. Trong loạt phim gốc, nhân vật này thường xuất hiện với vẻ ngoài bất cần, nghiện rượu và thái độ châm biếm, nhưng ẩn sau đó là kinh nghiệm sinh tồn cùng những tổn thương do đấu trường để lại.

Trailer The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Nguồn: Lionsgate

Khai thác quá khứ của Haymitch giúp thương hiệu tiếp tục câu chuyện về hậu quả của một hệ thống bạo lực, thay vì chỉ tái tạo cuộc chiến của Katniss. Với 48 vật tế, phần phim mới cũng có cơ hội mở rộng quy mô đấu trường và nhấn mạnh tính tàn khốc của trò chơi do giới cầm quyền tổ chức.

Dù vậy, đây vẫn là phép thử với thương hiệu. Khán giả đã biết một phần kết cục của Haymitch, nên sức hấp dẫn không chỉ nằm ở việc nhân vật có sống sót hay không, mà còn ở cách bộ phim lý giải những mất mát đã định hình con người anh. Nếu quá phụ thuộc vào các chi tiết quen thuộc và sự xuất hiện của nhân vật cũ, tác phẩm có nguy cơ trở thành phần nối dài phục vụ người hâm mộ hơn là một câu chuyện thực sự cần thiết.

Sự trở lại của Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson và Woody Harrelson trong các phân đoạn liên quan đến Katniss, Peeta và Haymitch cũng tạo thêm sức hút. Tuy nhiên, điểm quyết định vẫn là khả năng để Joseph Zada xây dựng phiên bản Haymitch đủ thuyết phục, không bị lu mờ bởi dấu ấn của Harrelson (Haymitch trưởng thành).

h7.png
Woody Harrelson đóng Haymitch trưởng thành.

Những phản hồi đầu tiên cho thấy Sunrise on the Reaping có tiềm năng trở thành một phần bổ sung đáng kể cho thương hiệu. Song, thành công thực sự chỉ có thể được xác định khi bộ phim đến với đông đảo khán giả, cả về chất lượng tiếp nhận lẫn doanh thu phòng vé.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping dự kiến ra rạp ngày 20/11.

Xem thêm

#Đấu trường sinh tử #The Hunger Games #Sunrise on the Reaping #Joseph Zada #Haymitch Abernathy #Đấu trường sinh tử trở lại #Jennifer Lawrence

Cùng chuyên mục

Con trai 18 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt

Con trai 18 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt

TPO - Knox Jolie là con trai út của cặp đôi "Ông bà Smith" Angelina Jolie và Brad Pitt. Ở tuổi 18, cậu được khen ngợi có ngoại hình điển trai, mạnh mẽ do nhiều năm tập Muay Thái.

Mbappe gần như bị xóa sổ tại Trung Quốc

Mbappe gần như bị xóa sổ tại Trung Quốc

TPO - Sau khi những phát ngôn của siêu sao bóng đá Pháp Kylian Mbappe gây ra làn sóng phẫn nộ và phản ứng dữ dội ở Trung Quốc, các quan chức bóng đá Pháp và Tây Ban Nha liên tục lên tiếng bảo vệ anh.

Nụ cười của Shark Bình

Nụ cười của Shark Bình

TPO - “Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”, Shark Bình nói trong phần xét hỏi sáng 30/10. Lời khai về tâm thế đối diện hình phạt được đưa ra sau khi nụ cười của bị cáo trong ngày đầu ra tòa khiến nhiều người tranh luận.

Muôn kiểu 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Muôn kiểu 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Giành học bổng hơn 500.000 USD từ 6 đại học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam… nhiều thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu thành tích học tập nổi bật.

Dàn em xinh đi gặp Big Bang

Kinh tế concert nhìn từ 750 tỷ đồng đổ về Hà Nội

TPO - Hai đêm concert Big Bang thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội trong dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Từ sức hút này, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường phân tích cơ hội phát triển kinh tế concert, khi mỗi chuyến đi xem biểu diễn tạo nguồn thu cho nhiều ngành dịch vụ.

Giã từ 'bộ óc vĩ đại' của vũ trụ X-Men

Giã từ 'bộ óc vĩ đại' của vũ trụ X-Men

TPO - Patrick Stewart là gương mặt huyền thoại, quen thuộc với khán giả của dòng phim Siêu anh hùng. Với phong thái điềm tĩnh, lịch lãm, ông để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh và kịch sân khấu.

Nam ca sĩ cùng lúc phát hành 4 MV

Nam ca sĩ cùng lúc phát hành 4 MV

TPO - Nam ca sĩ Jack Long chi một tỷ đồng thực hiện 4 MV mới. Trong đó, Quỳnh Trang - con gái nuôi của Phi Nhung - tham gia với vai trò nữ chính.

Lý do Trần Bảo Sơn chọn Doãn Quốc Đam

Lý do Trần Bảo Sơn chọn Doãn Quốc Đam

TPO - Diễn viên Trần Bảo Sơn dồn sức cho lần trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng. Phim điện ảnh "Trên con đường mới" là dự án được ấp ủ suốt nhiều năm của anh.

Điều Big Bang tiếc nuối về concert ở Hà Nội

Điều Big Bang tiếc nuối về concert ở Hà Nội

TPO - Sau hai đêm diễn tại Hà Nội, G-Dragon, Taeyang và Daesung tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ video, hình ảnh nhìn lại hành trình của Big Bang tại Việt Nam. Daesung tiết lộ các thành viên tiếc nuối vì chỉ có hai ngày ở Hà Nội, đồng thời bày tỏ mong muốn trở lại trong tương lai.

Không thể chỉ chờ đưa nghệ sĩ đến Việt Nam

Không thể chỉ chờ đưa nghệ sĩ đến Việt Nam

TPO - Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các tour diễn quốc tế. Tuy nhiên, sức mua của khán giả mới chỉ là điều kiện cần. Để công nghiệp biểu diễn phát triển bền vững, Việt Nam phải giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng, tổ chức, bản quyền và từng bước làm chủ chuỗi giá trị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe