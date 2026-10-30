‘Đấu trường sinh tử’ trở lại

TPO - Sự trở lại của thương hiệu điện ảnh tỷ USD “The Hunger Games” nhận được nhiều phản hồi tích cực sau buổi ra mắt.

Sau hơn một thập kỷ, thương hiệu The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) trở lại màn ảnh rộng với The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân).

Phim đã có buổi ra mắt tại London ngày 28/10 và nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình và báo chí chuyên ngành. Điểm sáng nhất là Joseph Zada, diễn viên đảm nhận vai Haymitch Abernathy thời trẻ.

Thương hiệu tỷ USD tìm sức sống mới

Ra mắt năm 2012, The Hunger Games nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu phim chuyển thể từ văn học dành cho giới trẻ nổi bật của Hollywood. Bốn phần phim đầu tiên, phát hành từ năm 2012 đến 2015, theo chân Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) trong cuộc chiến sinh tồn và hành trình chống lại chính quyền độc tài tại Panem.

Katniss Everdeen do Jennifer Lawrence thủ vai là nhân vật trung tâm của 4 phần chính.

Thành công của loạt phim không chỉ đến từ những trận đấu sinh tử trong đấu trường. Tác phẩm còn khai thác bất bình đẳng xã hội, quyền lực truyền thông, sự thao túng của chính quyền và cái giá mà con người phải trả khi đứng lên chống lại hệ thống áp bức. Jennifer Lawrence nhờ vai Katniss cũng trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của thế hệ diễn viên Hollywood thời điểm đó.

Theo The Numbers, The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay - Part 1 và Mockingjay - Part 2 lần lượt thu về khoảng 678 triệu USD, 865 triệu USD, 767 triệu USD và 651 triệu USD trên toàn cầu. Phần tiền truyện The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023) tiếp tục mở rộng thế giới này với doanh thu khoảng 348 triệu USD. Tổng doanh thu của năm phim vượt 3,3 tỷ USD.

Dẫu vậy, việc tiếp tục khai thác một thương hiệu thành công luôn đi kèm thách thức: làm thế nào để câu chuyện mới có giá trị độc lập, thay vì chỉ dựa vào sức hút của những nhân vật quen thuộc?

Sunrise on the Reaping lựa chọn nhân vật phụ được khán giả yêu thích để giải bài toán đó. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Suzanne Collins, xuất bản năm 2025, lấy bối cảnh 24 năm trước sự kiện trong phần phim đầu tiên.

Phần tiền truyện có Haymitch Abernathy (Joseph Zada) là nhân vật chính.

Câu chuyện xoay quanh kỳ Đấu trường Sinh tử lần thứ 50, còn gọi là Quarter Quell lần thứ hai. Thay vì 24 người như thông lệ, có tới 48 vật tế phải tham gia cuộc chiến sinh tồn. Haymitch, chàng trai 16 tuổi đến từ Quận 12, bị cuốn vào cuộc thi tàn khốc, mở đầu cho hành trình biến một thiếu niên giàu hy vọng thành người đàn ông bất cần, cay đắng mà khán giả từng biết.

Theo Reuters, quy mô đấu trường lớn hơn khiến quá trình sản xuất phức tạp, với 48 diễn viên đóng vai vật tế cùng đội ngũ diễn viên đóng thế. Phim tiếp tục do Francis Lawrence đạo diễn, người từng thực hiện phần lớn các phần trước, qua đó duy trì tính liên tục về phong cách và thế giới hình ảnh.

Joseph Zada trở thành điểm sáng

Trong những phản hồi đầu tiên, diễn xuất của Joseph Zada là yếu tố được nhắc đến nhiều nhất.

Variety dẫn nhận xét của Matt Neglia, người đứng đầu Next Best Picture, cho rằng Zada gây ấn tượng trong vai diễn đòi hỏi cường độ cảm xúc cao. Nam diễn viên phải thể hiện quá trình chuyển biến của Haymitch từ thiếu niên có sự ấm áp, duyên dáng và niềm tin vào cuộc sống thành người mang trong mình tổn thương, mất mát và sự cay đắng.

Perri Nemiroff, nhà phê bình của Collider, cũng dành nhiều lời khen cho Zada. Theo cô, nam diễn viên thể hiện thuyết phục sự chuyển đổi giữa nét hồn nhiên của Haymitch và cơn giận dữ, đau đớn do đấu trường gây ra.

Một số nhà phê bình còn so sánh bộ phim với Rogue One và Andor trong vũ trụ Star Wars, hàm ý đây có thể là phần phim khai thác chiều sâu chính trị, sự hy sinh và cái giá của cuộc nổi dậy tốt hơn những gì khán giả thường kỳ vọng ở một phim tiền truyện.

Đa phần phản hồi đầu tiên về Sunrise on the Reaping là tích cực, trong đó nam chính tỏa sáng nhất.

Dàn diễn viên phụ cũng nhận được phản hồi tích cực. Variety ghi nhận Glenn Close tạo dấu ấn với vai Drusilla Sickle, trong khi Jesse Plemons được đánh giá cao khi thể hiện Plutarch Heavensbee thời trẻ. Ngoài ra, Mckenna Grace, Elle Fanning, Kieran Culkin và Ralph Fiennes góp mặt trong dàn nhân vật mở rộng của Panem.

Đạo diễn Francis Lawrence tiếp tục được đánh giá cao ở khả năng tìm thêm những lớp ý nghĩa mới trong một thế giới vốn đã quen thuộc. Thiết kế bối cảnh, phục trang và cách xây dựng đấu trường cũng là những điểm được các cây bút phê bình đánh giá cao.

TheWrap thậm chí cho rằng đây có thể là phần hay nhất loạt phim.

Có vượt qua cái bóng của Katniss?

Việc trở lại với Haymitch là lựa chọn đáng chú ý. Trong loạt phim gốc, nhân vật này thường xuất hiện với vẻ ngoài bất cần, nghiện rượu và thái độ châm biếm, nhưng ẩn sau đó là kinh nghiệm sinh tồn cùng những tổn thương do đấu trường để lại.

Trailer The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Nguồn: Lionsgate

Khai thác quá khứ của Haymitch giúp thương hiệu tiếp tục câu chuyện về hậu quả của một hệ thống bạo lực, thay vì chỉ tái tạo cuộc chiến của Katniss. Với 48 vật tế, phần phim mới cũng có cơ hội mở rộng quy mô đấu trường và nhấn mạnh tính tàn khốc của trò chơi do giới cầm quyền tổ chức.

Dù vậy, đây vẫn là phép thử với thương hiệu. Khán giả đã biết một phần kết cục của Haymitch, nên sức hấp dẫn không chỉ nằm ở việc nhân vật có sống sót hay không, mà còn ở cách bộ phim lý giải những mất mát đã định hình con người anh. Nếu quá phụ thuộc vào các chi tiết quen thuộc và sự xuất hiện của nhân vật cũ, tác phẩm có nguy cơ trở thành phần nối dài phục vụ người hâm mộ hơn là một câu chuyện thực sự cần thiết.

Sự trở lại của Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson và Woody Harrelson trong các phân đoạn liên quan đến Katniss, Peeta và Haymitch cũng tạo thêm sức hút. Tuy nhiên, điểm quyết định vẫn là khả năng để Joseph Zada xây dựng phiên bản Haymitch đủ thuyết phục, không bị lu mờ bởi dấu ấn của Harrelson (Haymitch trưởng thành).

Woody Harrelson đóng Haymitch trưởng thành.

Những phản hồi đầu tiên cho thấy Sunrise on the Reaping có tiềm năng trở thành một phần bổ sung đáng kể cho thương hiệu. Song, thành công thực sự chỉ có thể được xác định khi bộ phim đến với đông đảo khán giả, cả về chất lượng tiếp nhận lẫn doanh thu phòng vé.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping dự kiến ra rạp ngày 20/11.