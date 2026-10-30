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Sức khỏe

Lan toả kiến thức phòng bệnh dại từ trường học đến cộng đồng

P.V

Giáo dục phòng chống bệnh dại từ sớm giúp trẻ hình thành nhận thức đúng đắn, biết cách bảo vệ bản thân và chia sẻ kiến thức với gia đình, cộng đồng. Thông qua sáng kiến trách nhiệm xã hội “Đẩy lùi bệnh dại” (STOP Rabies), Boehringer Ingelheim Việt Nam cùng các đối tác đưa những kiến thức thiết thực này đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nhận thức và thói quen phòng bệnh từ sớm.

Gieo mầm nhận thức từ những bài học đầu đời

Với trẻ em, chó mèo là những con vật gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, sự gần gũi này cũng tiềm ẩn những nguy cơ nếu trẻ chưa biết cách tiếp xúc an toàn với động vật, nhận diện các tình huống nguy hiểm và xử lý đúng cách khi bị chó, mèo cắn hoặc cào. Điều này cần được lưu ý bởi bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể lây từ chó, mèo sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật mắc bệnh tiếp xúc với vùng da tổn thương hay niêm mạc. Khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, bệnh chắc chắn gây tử vong. Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh có thể được giảm thiểu đáng kể thông qua tiêm phòng cho chó, mèo, kiểm soát nguồn lây trên động vật và xử trí dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm.

Buổi tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông bệnh dại tại Đồng Tháp
Buổi tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông bệnh dại tại Đồng Tháp

Trong bối cảnh đó, giáo dục từ sớm về bệnh dại không chỉ giúp trẻ tiếp cận thông tin về bệnh này mà còn tạo nền tảng để hình thành những hành vi an toàn trong cuộc sống. Khi hiểu được những điều nên và không nên làm, trẻ có thể chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân. Đây cũng là định hướng của sáng kiến STOP Rabies do Boehringer Ingelheim Việt Nam triển khai trong năm 2026.

Tiếp nối các hoạt động tại Tây Ninh trong năm 2025, chương trình tiếp tục được thực hiện tại địa phương này, đồng thời mở rộng sang tỉnh Đồng Tháp, hướng đến trang bị kiến thức phòng chống bệnh dại cho hơn 65.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Lan toả kiến thức phòng bệnh dại từ trường học đến cộng đồng

Để những bài học về phòng chống bệnh dại có thể đến với đông đảo học sinh, STOP Rabies áp dụng mô hình “Train-the-Trainer” (đào tạo người truyền đạt). Theo đó giáo viên và nhân viên y tế được trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng truyền thông để tiếp tục hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ nhiễm bệnh và thực hành các biện pháp phòng bệnh. Song song đó, các tài liệu giáo dục được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức qua những hình thức gần gũi, dễ hiểu và có thể vận dụng vào cuộc sống hằng ngày.

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Các đội trình bày ý tưởng truyền thông về bệnh dại đến với các em học sinh

Mô hình này phát huy lợi thế của đội ngũ giáo dục, những người hiểu đặc điểm tâm lý, khả năng tiếp nhận và môi trường học tập của học sinh. Khi được trang bị kiến thức phù hợp, giáo viên có thể chủ động lựa chọn cách truyền đạt gần gũi, lồng ghép nội dung vào các hoạt động giáo dục và phối hợp với gia đình để củng cố nhận thức cho trẻ.

Một thầy giáo tham gia tập huấn chia sẻ, việc trang bị kiến thức phòng chống bệnh dại từ sớm là cần thiết. Sau buổi tập huấn của chương trình, thầy dự kiến đưa các nội dung đã tiếp nhận vào hoạt động giáo dục tại trường, bắt đầu từ những tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Đây là hình thức quen thuộc, giúp thông tin tiếp cận nhiều học sinh, đồng thời tạo điều kiện để nhà trường thường xuyên nhắc lại các kiến thức quan trọng.

Để truyền tải những kiến thức tuyên truyền đến học sinh, đầu tiên tôi sẽ lồng ghép vào tiết sinh hoạt dưới cờ. Thứ hai, tôi sẽ gửi những thông tin cần thiết đến giáo viên chủ nhiệm để các thầy cô chia sẻ với phụ huynh qua nhóm lớp. Phối hợp hai nội dung này, các em học sinh sẽ nhận thức và thực hiện tốt biện pháp phòng tránh bệnh dại”, thầy giáo chia sẻ thêm.

Trong năm 2026, chương trình đặt mục tiêu đào tạo 116 giáo viên và nhân viên y tế trường học tại Tây Ninh, cùng 124 người tại Đồng Tháp. Tổng cộng, 240 nhân sự sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ các hoạt động giáo dục phòng chống bệnh dại tại trường học.

Đánh giá cao vai trò của giáo dục học đường, ThS. BS. Ngô Văn Hiếu Bình, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh rằng phòng chống bệnh dại cần sự tham gia chủ động của chính quyền, ngành y tế, ngành thú y, nhà trường và mỗi gia đình. Theo ông, đưa kiến thức phòng bệnh đến với học sinh qua môi trường học đường giúp các em hình thành nhận thức đúng từ sớm, đồng thời chia sẻ những kiến thức cần thiết với người thân.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam, chia sẻ: “Sứ mệnh của Boehringer Ingelheim không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thuốc và vắc-xin, mà còn hướng đến sự phát triển bền vững thông qua các hoạt động xã hội và môi trường mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.”

Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, việc mở rộng sáng kiến STOP Rabies đến Tây Ninh và Đồng Tháp trong năm 2026 thể hiện nỗ lực đưa kiến thức phòng bệnh đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt tại những địa phương chịu ảnh hưởng bởi nguy cơ bệnh dại.

Thông qua chương trình này, Boehringer Ingelheim Việt Nam kỳ vọng góp phần xây dựng nền tảng nhận thức bền vững cho thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy sự tham gia chủ động của gia đình và cộng đồng trong nỗ lực phòng chống bệnh dại, hướng đến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trong tương lai.

#STOP Rabies #bệnh dại #Boehringer Ingelheim

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