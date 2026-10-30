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Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ nâng cấp đường Hồ Chí Minh lên cao tốc

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tầm nhìn đến 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và phải giải quyết đầu tư nâng cấp lên thành đường cao tốc.

Cuối phiên thảo luận về kinh tế xã hội chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước vấn đề đại biểu Lý Anh Thư (đoàn An Giang) đề nghị phân định rõ việc kết thúc thực hiện đầu tư quy mô 2 làn xe với việc hoàn thành toàn bộ dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, việc hoàn thiện quy mô 2 làn xe trong năm 2026, đã khép lại giai đoạn phân kỳ dự án theo Nghị quyết 38 và Nghị quyết 66 của Quốc hội.

Mục tiêu nối thông toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi với quy mô 2 làn xe, sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn mới, từng bước đầu tư phù hợp với quy hoạch.

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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý.

Bộ trưởng cũng khẳng định, việc kết thúc giai đoạn đầu tư quy mô 2 làn xe không có nghĩa là dự án đã hoàn thành toàn bộ, bởi theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và phải đầu tư nâng cấp lên thành đường cao tốc.

Mặt khác, một dự án được coi là hoàn thành khi kết thúc tất cả các công việc thi công, đưa vào khai thác sử dụng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

Toàn tuyến đường Hồ Chí Minh dài 2.656,5 km. Đến nay đã hoàn thành 2.499 km; dự kiến đến hết tháng 12 sẽ hoàn thành 2.643 km và trong quý 1/2027 sẽ hoàn thành nốt 13 km đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Về công tác quyết toán, giai đoạn 1 đã xong từ năm 2016; giai đoạn 2 đến nay đã hoàn thành 89% và dự kiến trong năm 2027 sẽ quyết toán hoàn thành toàn bộ giai đoạn 2.

Thông tin thêm về dự án cao tốc Rạch Giá - Hà Tiên (tuyến cao tốc CT35), Bộ trưởng Xây dựng cho biết, theo quy hoạch được duyệt, tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu có quy mô 4 làn xe và được đầu tư trước năm 2030.

Hiện nay, tuyến đường đang được nghiên cứu đầu tư dài 194 km, trong đó đoạn Rạch Giá - Hà Tiên dài 98 km với tổng mức đầu tư 55.000 tỷ đồng. Báo cáo đã được trình và Chính phủ đang nghiên cứu cân đối nguồn vốn.

Bộ trưởng cho biết, nếu áp dụng phương án làm cầu cạn cho đoạn tiếp theo Rạch Giá - Hà Tiên thì tổng mức đầu tư sẽ lên tới khoảng 80.000 tỷ đồng, do đó, Chính phủ cũng đang tiếp tục nghiên cứu.

Về giải pháp sử dụng cát biển, cơ quan chức năng đã xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và đưa vào sử dụng cho một số tuyến đường. Đây là nguồn cát từ cuối Sông Tiền và Sông Hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực khai thác đã có sẵn.

Tuy nhiên, bộ trưởng lưu ý, khi vận chuyển đến các vị trí xa kết hợp với công đoạn rửa mặn thì giá thành sản phẩm tương đối cao.

Về đề nghị đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia, bao gồm tuyến Đông Anh - Quán Triều, tuyến Kép - Lưu Xá dài 56 km và tuyến Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai dài 73 km, theo Bộ trưởng Xây dựng, các dự án này đã nằm trong kế hoạch sửa chữa, đầu tư trong các giai đoạn trước và sau năm 2030.

Riêng tuyến đường sắt đô thị kết nối từ Thái Nguyên về Hà Nội thuộc thẩm quyền của địa phương, ông đề nghị địa phương chủ động lập dự án và triển khai xây dựng tương tự như mô hình của Hà Nội và TP.HCM.

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#Bộ trưởng Xây dựng #Bộ trưởng Trần Hồng Minh #Tuyến đường Hồ Chí Minh

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