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Một doanh nghiệp Đắk Lắk được tặng Huân chương Độc lập, doanh số vượt 20.000 tỷ đồng

Huỳnh Thủy

TPO - Sau 33 năm xây dựng và phát triển, Simexco Đắk Lắk vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Niên vụ 2025 - 2026, doanh nghiệp đạt doanh số 20.011 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 671 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Chiều 30/10, Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, công bố tên gọi mới và tổng kết niên vụ 2025 - 2026.

Tại buổi lễ, Simexco vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Ông Lê Đức Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

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Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Dịp này, doanh nghiệp chính thức công bố tên gọi Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk theo Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 15/9/2026 của Tỉnh ủy Đắk Lắk, mở ra giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp sau 33 năm hoạt động.

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Ông Lê Đức Huy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá cao chặng đường 33 năm phát triển của Simexco, đặc biệt là doanh số niên vụ 2025-2026 vượt 20.000 tỷ đồng.

Ông kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đổi mới quản trị, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; đẩy mạnh chế biến sâu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao giá trị cà phê, nông sản Đắk Lắk và tăng cường liên kết với nông dân, hợp tác xã.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn hiệu quả kinh doanh với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, chăm lo người lao động; tiếp tục nâng tầm thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và chuẩn bị xúc tiến thương mại tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027.

“Hạt cà phê Đắk Lắk chỉ thực sự có giá trị khi mang lại cuộc sống tốt hơn cho người trồng cà phê”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

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Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, phát biểu.

Doanh số đạt 20.011 tỷ đồng

Ông Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk, cho biết: Niên vụ 2025 - 2026, Simexco đạt sản lượng 177.060 tấn nông sản, bằng 122% kế hoạch, tăng gần 32% so với niên vụ trước và cao nhất trong lịch sử 33 năm hoạt động.

Đáng chú ý, doanh số lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt 20.011 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 671 triệu USD. Trong giai đoạn 2021 - 2026, tổng doanh số của doanh nghiệp đạt 60.940 tỷ đồng, bằng 218% kế hoạch.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2031, doanh nghiệp xác định ba khâu đột phá chiến lược gồm: đổi mới mô hình quản trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng nông nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị thương hiệu.

Simexco đặt mục tiêu đến niên vụ 2030 2031, sản lượng kinh doanh nông sản tăng khoảng 50%, tổng lợi nhuận 5 năm tăng 55%, thu nhập người lao động tăng khoảng 25% và tổng giá trị hệ sinh thái đạt 100 triệu USD.

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#Đắk Lắk #Cà phê #Buôn Ma Thuột #Doanh nghiệp #Xuất khẩu

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