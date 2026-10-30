Đà Nẵng chỉ đạo khẩn sau vụ học sinh ăn lá ngón

TPO - Sau vụ nhóm học sinh ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) ăn lá ngón khiến một em tử vong, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ việc, rà soát nguy cơ cây độc quanh trường học và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Ngày 30/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc xử lý vụ việc học sinh ăn lá rừng nghi là lá ngón tại xã Hùng Sơn.

Cây lá ngón mọc nhiều ở khu vực đồi núi. Ảnh MXH

Theo đó, thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND xã Hùng Sơn và các đơn vị liên quan tiếp tục nắm tình hình, xác minh, làm rõ vụ việc; kịp thời tham mưu UBND thành phố xử lý những vấn đề phát sinh.

Ngành giáo dục chỉ đạo các trường, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và gần rừng, tăng cường tuyên truyền về nguy cơ cây, lá có độc; trang bị cho học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh, xử lý khi nghi ngờ tiếp xúc hoặc ăn phải; nhắc nhở các em không tự ý hái, nhai, ăn cây, lá, quả lạ, không rõ nguồn gốc.

Các trường phải rà soát điều kiện an toàn trong khuôn viên và khu vực xung quanh, đặc biệt tại những vị trí giáp rừng, bìa rừng; chủ động cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ học sinh tiếp xúc với cây có độc, tăng cường quản lý các em trong giờ học, giờ nghỉ và hoạt động vui chơi.

Sở Y tế được giao phối hợp làm rõ các vấn đề chuyên môn, tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe các học sinh liên quan; hỗ trợ tâm lý cho người bị ảnh hưởng khi cần thiết, đồng thời hướng dẫn sơ cứu và khuyến cáo người dân nhanh chóng đưa người nghi ngộ độc đến cơ sở y tế.

UBND xã Hùng Sơn được giao chỉ đạo Công an xã phối hợp với nhà trường và các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc; chỉ đạo Trạm Y tế quân dân y phối hợp cấp cứu, điều trị, theo dõi sức khỏe học sinh. Địa phương cũng phải tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình học sinh tử vong và quan tâm những học sinh bị ảnh hưởng theo quy định.

Riêng tại điểm trường Ch'ơm, nhà trường phải khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, triển khai biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, tăng cường giám sát học sinh; phối hợp với cơ quan chuyên môn nhận diện, cảnh báo các loại cây, lá có độc ở khu vực gần trường.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 12h15 ngày 28/10, nhóm học sinh tại điểm trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường Ch'ơm cũ) đã ăn lá rừng nghi là lá ngón. Các em gồm R.T.N.U. (sinh năm 2014), R.T.B.Q., P.T.H.T., R.T.S.P.T.M. và T.N.T.M.H. (cùng sinh năm 2013).

Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng đưa các em đến Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, em T.N.T.M.H. đã tử vong. Bốn học sinh còn lại được cấp cứu kịp thời, sức khỏe ổn định và đã xuất viện về nhà.