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Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Chiều 30/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Tạ Công Dũng - Giám đốc Sở Nội vụ, công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Hoài Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Võ Minh Vương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm đối với 3 cán bộ trên là 5 năm, kể từ ngày 2/11/2026 - 2/11/2031.

Đồng thời, giao quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đối với ông Phạm Nhật Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, kể từ ngày 2/11/2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc Trung tâm.

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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Việt (bìa trái) và ông Trần Hoài Thu (bìa phải).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, giao quyền. Đồng thời nhấn mạnh, việc nhận nhiệm vụ mới đồng nghĩa với trách nhiệm cao hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nhanh chóng tiếp cận công việc, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành không bị gián đoạn.

Ông Tâm yêu cầu các cán bộ khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ, tiếp tục triển khai những công việc đang thực hiện; đối với các vấn đề còn vướng mắc, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết.

“Yêu cầu đặt ra trên cương vị mới không chỉ là thực hiện đúng chức trách mà còn phải có sản phẩm, kết quả công việc cụ thể. Mỗi cán bộ cần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền”, ông Tâm nói.

Trước đó, ngày 29/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng tổ chức công bố các quyết định điều động, luân chuyển, tiếp nhận, chỉ định và phân công nhiệm vụ mới đối với 11 cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan cấp tỉnh và cấp xã.

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#Quảng Ngãi #Công tác cán bộ #Điều động và bổ nhiệm #UBND tỉnh Quảng Ngãi #Quản lý nhà nước

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