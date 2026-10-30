Tiếp sức cho doanh nghiệp

TP - Phương án đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11 đang được rà soát, mở ra kỳ vọng giảm áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tác động đến nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Chi phí nhiên liệu bào mòn thu nhập

Công ty CP Vĩnh Thành Đạt (phường An Phú Đông, TPHCM) là doanh nghiệp cung cấp khoảng 1 triệu quả trứng gia cầm mỗi ngày. Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty cho biết, chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng không quá lớn trong giá thành, chủ yếu nằm ở khâu vận chuyển. Tuy nhiên, tác động gián tiếp của giá nhiên liệu lại đáng kể khi kéo theo giá nhiều loại vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng. Khi giá xăng dầu tăng, một số nhà cung cấp lấy lý do chi phí vận chuyển để điều chỉnh giá hàng hóa.

“Nếu giá xăng dầu được điều chỉnh giảm, giá thành sản phẩm có thể giảm theo do các nhà cung cấp nguyên vật liệu có cơ sở để điều chỉnh giá”, ông Thiện nói. Tuy nhiên, ông cho rằng mức độ tác động thực tế còn phụ thuộc vào mức giảm giá xăng dầu cụ thể và phản ứng của thị trường.

Anh Trần Văn Hà (32 tuổi, tài xế công nghệ) nói, mỗi khi xăng dầu tăng giá, anh lại càng phải cân nhắc, tính toán kỹ hơn khi nhận đơn hàng. Có thời điểm giá xăng gần 30.000 đồng/lít, tiền nhiên liệu chiếm tới 40-50% doanh thu khiến thu nhập thực nhận sau khi trừ chi phí ứng dụng và xăng xe giảm đáng kể.

Với anh Hà, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0%, giá nhiên liệu giảm sẽ giúp người chạy xe công nghệ bớt áp lực chi phí. Theo mức giảm dự kiến anh đề cập, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm khoảng 1.700 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95 giảm khoảng 1.500 đồng/lít. “Với chúng tôi, giảm được đồng nào mừng đồng đó”, anh Hà nói.

Doanh nghiệp kỳ vọng thuế xăng dầu về 0% góp phần giảm chi phí vận tải, logistic (Ảnh chụp tại Công ty Vĩnh Thành Đạt) Ảnh: U.P

Bà Đỗ Thị Minh, chủ hộ kinh doanh Minh Trang (phường Chợ Lớn) hoạt động trong lĩnh vực vận tải cho biết, gia đình có một số xe tải chuyên chở hàng hóa từ các tỉnh miền Tây Nam bộ lên TPHCM. Nhiên liệu hiện chiếm khoảng 40% giá thành mỗi chuyến xe, trong khi phương tiện chủ yếu sử dụng dầu diesel.

Có thời điểm giá dầu tăng lên hơn 40.000 đồng/lít, chi phí mỗi chuyến xe gần như tăng gấp đôi. Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn với khách hàng và giữ thị phần, đơn vị chỉ điều chỉnh giá cước tăng khoảng 10-15%, thậm chí phải bù lỗ. “Chỉ cần giá nhiên liệu giảm vài nghìn đồng/lít có thể giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều”, bà Minh đánh giá.

Kỳ vọng giảm chi phí vận tải, logistics

Ngày 29/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Trung Tính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM bày tỏ sự đồng tình với chủ trương giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu trong bối cảnh giá nhiên liệu ở mức cao, gây áp lực lên hoạt động vận tải.

Theo ông Tính, nhiên liệu chiếm khoảng 30-40% cơ cấu giá thành vận tải, tùy loại phương tiện và hình thức hoạt động. Do đó, khi giá xăng dầu giảm, chi phí của doanh nghiệp vận tải có điều kiện được cải thiện, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Bên cạnh các biện pháp về thuế, phí, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM cho rằng, cải cách thủ tục hành chính cũng rất quan trọng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt mà còn phải giúp duy trì năng lực sản xuất, giữ việc làm và tạo điều kiện phục hồi khi thị trường thuận lợi hơn.

Bên cạnh giảm thuế, ông Tính cho rằng cần tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ điều chỉnh giá nhiên liệu giảm thêm nếu nguồn quỹ còn khả năng đáp ứng. Mục tiêu là đưa giá xăng dầu về mức hợp lý, giảm áp lực chi phí và hỗ trợ hoạt động kinh tế. “Khi chi phí vận tải giảm, người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc đi lại, còn hàng hóa được lưu thông thông suốt với chi phí thấp hơn”, ông Tính nhận định.

Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM cho biết, biến động giá xăng dầu thế giới thời gian qua khiến chi phí logistics của doanh nghiệp có thời điểm tăng từ hơn 10% đến khoảng 20%. Phần chi phí phát sinh được tính vào giá bán và giá thành sản phẩm, góp phần đẩy mặt bằng giá hàng hóa lên cao.

Theo ông Cơ, doanh nghiệp đang đứng trước lựa chọn khó khăn. Tiếp tục thực hiện đơn hàng theo mức giá đã thỏa thuận thì có nguy cơ thua lỗ do chi phí tăng. Không tiếp tục nhận hoặc thực hiện đơn hàng, hoạt động sản xuất có thể bị thu hẹp, thậm chí đình trệ. Trong bối cảnh đó, giảm thuế xăng dầu được xem là giải pháp trực tiếp giúp tiết giảm chi phí logistics, giảm áp lực đầu vào và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh.

"Chính sách càng có ý nghĩa khi thời điểm cuối năm đang đến gần, nhu cầu ổn định hoạt động và duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp trở nên cấp thiết” - ông Cơ chia sẻ.

TS Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế nhìn nhận, chủ trương giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là đúng đắn. Theo ông, thuế tiêu thụ đặc biệt thường được sử dụng nhằm hạn chế tiêu dùng những mặt hàng như thuốc lá, rượu bia. Trong khi đó, người dân và doanh nghiệp vẫn phải sử dụng xăng dầu để duy trì hoạt động kinh tế, nên việc áp loại thuế này để hạn chế tiêu dùng là chưa phù hợp. Giảm chi phí đầu vào, đặc biệt với doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu trong lĩnh vực vận tải và logistics.

Tuy nhiên, ông Điền cho rằng không thể mặc nhiên cho rằng chi phí đầu vào giảm thì giá hàng hóa sẽ giảm tương ứng, bởi giá cả còn phụ thuộc vào quan hệ cung cầu và độ co giãn của cầu theo giá.

Duy trì sức khỏe doanh nghiệp, hộ kinh doanh

TS Huỳnh Thanh Điền cho rằng, việc giảm thuế trước hết là giải pháp giảm gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nếu chính sách chỉ áp dụng trong vài tháng, từ ngày 1/11 đến hết tháng 3 năm sau, thời gian có thể quá ngắn để tạo tác động lâu dài.

"Giảm thuế xăng dầu được xem là giải pháp trực tiếp giúp tiết giảm chi phí logistics, giảm áp lực đầu vào và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh. Chính sách càng có ý nghĩa khi thời điểm cuối năm đang đến gần, nhu cầu ổn định hoạt động và duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp trở nên cấp thiết”. Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM

“Tôi cho rằng Chính phủ có thể xem xét bỏ hẳn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Khi các nguồn năng lượng thay thế, chẳng hạn năng lượng sạch, phổ biến và có khả năng đáp ứng nhu cầu rộng rãi hơn, Nhà nước có thể cân nhắc điều chỉnh chính sách thuế để khuyến khích chuyển đổi” - TS.Điền cho biết.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM cho rằng, cần xem xét tổng thể các loại thuế, phí cấu thành giá nhiên liệu và chi phí đầu vào để chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả thực chất. Nếu chỉ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, khoản tiết kiệm trực tiếp đối với mỗi người tiêu dùng có thể chưa lớn. Vì vậy, Nhà nước cần cân nhắc thêm các giải pháp liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và những khoản phí khác, đồng thời phát huy vai trò của các quỹ bình ổn nhằm kiểm soát giá những mặt hàng thiết yếu.

“Chính sách hỗ trợ cần được triển khai sớm, có tính chủ động và hướng đến việc duy trì sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ” - TS.Thuận khuyến nghị.