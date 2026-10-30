Phú Thọ thông qua dự án cầu gần 4.500 tỷ đồng, điều chỉnh hơn 4.000 ha về Hà Nội

TPO - HĐND tỉnh Phú Thọ vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô, kết nối với nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên về Hà Nội, mở ra những thay đổi về không gian phát triển và quản lý địa giới hành chính.

Ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.

Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm A xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Ngọc Kiên

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, dự án có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị Việt Trì và mở rộng không gian đô thị hai bên bờ sông Lô.

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Hai Bà Trưng; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2030.

Cùng với dự án cầu Hai Bà Trưng, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu, kết nối với tỉnh Phú Thọ; nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2).

Các dự án này nằm trong định hướng tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và khai thác hiệu quả không gian phát triển giữa Phú Thọ với Hà Nội.

Vị trí dự kiến xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Đức Anh chụp từ google

Điều chỉnh hơn 4.000 ha về Hà Nội

Một nội dung quan trọng khác được HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua là nghị quyết cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đề án, tỉnh Phú Thọ dự kiến điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên thuộc xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn về thành phố Hà Nội.

Tỉnh Phú Thọ dự kiến điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên thuộc xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn về thành phố Hà Nội. Ảnh: Đức Anh chụp từ google

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Hương Giang, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho rằng việc điều chỉnh địa giới có ý nghĩa đối với mở rộng không gian phát triển Thủ đô, thống nhất công tác quản lý, bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, thúc đẩy du lịch sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đại biểu, đề án được chuẩn bị trên cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, nhận được sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân. Những khó khăn phát sinh sau chuyển giao bước đầu đã có giải pháp khắc phục.

Đại biểu kiến nghị tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, tổ chức bàn giao sau khi được Quốc hội quyết định. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp với địa giới hành chính mới, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi và ổn định đời sống Nhân dân trong khu vực điều chỉnh.