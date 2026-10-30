Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phú Thọ thông qua dự án cầu gần 4.500 tỷ đồng, điều chỉnh hơn 4.000 ha về Hà Nội

Đức Anh

TPO - HĐND tỉnh Phú Thọ vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô, kết nối với nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên về Hà Nội, mở ra những thay đổi về không gian phát triển và quản lý địa giới hành chính.

Ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.

Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm A xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

image-1.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Ngọc Kiên

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, dự án có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị Việt Trì và mở rộng không gian đô thị hai bên bờ sông Lô.

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Hai Bà Trưng; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2030.

Cùng với dự án cầu Hai Bà Trưng, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu, kết nối với tỉnh Phú Thọ; nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2).

Các dự án này nằm trong định hướng tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và khai thác hiệu quả không gian phát triển giữa Phú Thọ với Hà Nội.

untitled.jpg
Vị trí dự kiến xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Đức Anh chụp từ google

Điều chỉnh hơn 4.000 ha về Hà Nội

Một nội dung quan trọng khác được HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua là nghị quyết cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đề án, tỉnh Phú Thọ dự kiến điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên thuộc xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn về thành phố Hà Nội.

untitled1.jpg
Tỉnh Phú Thọ dự kiến điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên thuộc xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn về thành phố Hà Nội. Ảnh: Đức Anh chụp từ google

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Hương Giang, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho rằng việc điều chỉnh địa giới có ý nghĩa đối với mở rộng không gian phát triển Thủ đô, thống nhất công tác quản lý, bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, thúc đẩy du lịch sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đại biểu, đề án được chuẩn bị trên cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, nhận được sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân. Những khó khăn phát sinh sau chuyển giao bước đầu đã có giải pháp khắc phục.

Đại biểu kiến nghị tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, tổ chức bàn giao sau khi được Quốc hội quyết định. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp với địa giới hành chính mới, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi và ổn định đời sống Nhân dân trong khu vực điều chỉnh.

Xem thêm

#Cầu Hai Bà Trưng #Phú Thọ #Hà Nội #Đầu tư hạ tầng giao thông #Điều chỉnh địa giới hành chính

Cùng chuyên mục

Kiến nghị chế độ đãi ngộ tương xứng cho viên chức cấp xã

Kiến nghị chế độ đãi ngộ tương xứng cho viên chức cấp xã

TPO - Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) nói rằng nhiều viên chức cấp xã đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn và phải thích ứng với những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai). Ảnh: Như Ý

Đại biểu Quốc hội: Tiền điện, tiền ăn tăng, dân còn gì để dành?

TPO - “Đối với người lao động, khi tiền điện, tiền ăn, nhà ở và đi lại tăng thì phần thu nhập còn lại cho học hành, khám chữa bệnh và tiết kiệm sẽ bị thu hẹp”, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) nêu, đồng thời đề nghị Chính phủ có những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khóa và điều hành giá theo một kịch bản thống nhất; theo dõi riêng các mặt hàng thiết yếu và công khai trước lộ trình điều chỉnh giá.

Tránh tạo ra nhận thức sai lệch 'cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự'

Tránh tạo ra nhận thức sai lệch 'cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự'

TPO - PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Viện phó An ninh phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nếu người cố ý làm sai rồi dùng tiền để tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm thì không thể đánh đồng với người thành khẩn, tự giác khắc phục thiệt hại. Theo ông, áp dụng chính sách phải thận trọng để tránh tạo ra nhận thức sai lệch "cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự".

Thái Nguyên có tuyến xe buýt điện đầu tiên

Thái Nguyên có tuyến xe buýt điện đầu tiên

TPO - Từ ngày 30/10, tỉnh Thái Nguyên đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long - Đa Phúc. Đây cũng là tuyến xe buýt điện đầu tiên của tỉnh được đưa vào vận hành, góp phần từng bước cụ thể hóa mục tiêu tăng tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Kiểm soát đặt cọc, lập mã định danh bất động sản để chặn gian lận, đầu cơ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Kiểm soát đặt cọc, lập mã định danh bất động sản để chặn gian lận, đầu cơ

TPO - Về mã định danh điện tử của các loại bất động sản trong cơ sở dữ liệu thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết “đây là một công cụ để nhà nước quản lý, giám sát thị trường hiệu quả, hạn chế những gian lận, đầu cơ hoặc trục lợi”.

Ninh Bình giải thể Sở Ngoại vụ

Ninh Bình giải thể Sở Ngoại vụ

TPO - HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua nghị quyết thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Việc sắp xếp nhằm tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe