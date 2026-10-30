Rác thải ngập sân vận động Chi Lăng sau 7 lần đấu giá bất thành

TPO - “Đối với người lao động, khi tiền điện, tiền ăn, nhà ở và đi lại tăng thì phần thu nhập còn lại cho học hành, khám chữa bệnh và tiết kiệm sẽ bị thu hẹp”, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) nêu, đồng thời đề nghị Chính phủ có những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khóa và điều hành giá theo một kịch bản thống nhất; theo dõi riêng các mặt hàng thiết yếu và công khai trước lộ trình điều chỉnh giá.