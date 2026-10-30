Rác thải ngập sân vận động Chi Lăng sau 7 lần đấu giá bất thành

TPO - Sau 7 lần đấu giá chưa tìm được người mua, khu vực quanh sân vận động (SVĐ) Chi Lăng ở trung tâm TP Đà Nẵng vẫn ngổn ngang rác thải, xà bần và xe hàng lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.
TPO - “Từ khi sang Việt Nam, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy vui vì có cơ hội được sống và làm việc tại đất nước này. Tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn...”
TPO - Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội, hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) khẳng định, dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) rất nhân đạo, rất từ bi.
TPO - HĐND tỉnh Phú Thọ vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô, kết nối với nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên về Hà Nội, mở ra những thay đổi về không gian phát triển và quản lý địa giới hành chính.
TPO - Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương, theo Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.
TPO - Chiều 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.
TPO - Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) nói rằng nhiều viên chức cấp xã đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn và phải thích ứng với những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy.
TPO - “Đối với người lao động, khi tiền điện, tiền ăn, nhà ở và đi lại tăng thì phần thu nhập còn lại cho học hành, khám chữa bệnh và tiết kiệm sẽ bị thu hẹp”, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) nêu, đồng thời đề nghị Chính phủ có những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khóa và điều hành giá theo một kịch bản thống nhất; theo dõi riêng các mặt hàng thiết yếu và công khai trước lộ trình điều chỉnh giá.
TPO - TPHCM đã quy hoạch các quỹ đất công để làm nhà ở xã hội, vấn đề đặt ra là làm sao để thực hiện cho đúng mục tiêu, ý nghĩa của nhà ở xã hội, bởi nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp ở thành phố rất lớn.
TPO - PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Viện phó An ninh phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nếu người cố ý làm sai rồi dùng tiền để tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm thì không thể đánh đồng với người thành khẩn, tự giác khắc phục thiệt hại. Theo ông, áp dụng chính sách phải thận trọng để tránh tạo ra nhận thức sai lệch "cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự".
TPO - Từ ngày 30/10, tỉnh Thái Nguyên đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long - Đa Phúc. Đây cũng là tuyến xe buýt điện đầu tiên của tỉnh được đưa vào vận hành, góp phần từng bước cụ thể hóa mục tiêu tăng tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh.
Người dân xã Sơn Linh (Quảng Ngãi) lâu nay chủ yếu sử dụng nguồn nước tự nhiên, chưa có hệ thống nước sạch đạt tiêu chuẩn. Công trình lọc nước hơn 3 tỉ đồng vừa được bàn giao, dự kiến phục vụ hơn 2.000 người.
TPO - Ngày 30/10, sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng bụi phát tán tại công trường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đơn vị thi công đã tăng cường phun nước trên công trường nhằm hạn chế bụi, giảm thiểu tình trạng phát tán ra môi trường, tránh ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.
TPO - Đắk Lắk đề xuất Trung ương xem xét 7 cơ chế đặc thù mới, trong đó thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng Bãi Gốc.
TPO - Về mã định danh điện tử của các loại bất động sản trong cơ sở dữ liệu thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết “đây là một công cụ để nhà nước quản lý, giám sát thị trường hiệu quả, hạn chế những gian lận, đầu cơ hoặc trục lợi”.
TPO - HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua nghị quyết thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Việc sắp xếp nhằm tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
TPO - Bác sĩ về công tác tại đặc khu Côn Đảo có thể nhận hơn 636 triệu đồng và hơn 509 triệu đồng nếu làm việc tại xã đảo Thạnh An.