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Pháp luật

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Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ ném mắm tôm vào chủ tiệm bánh ngọt

Thanh Hà

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Thị Kiều Nga để điều tra về hành vi làm nhục người khác sau khi người này ném mắm tôm vào một phụ nữ đang livestream trên mạng xã hội.

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Đối tượng Đinh Thị Kiều Nga. Ảnh: CAHN

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Kiều Nga (SN 1993, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội) để điều tra về tội "Làm nhục người khác", quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/6, Công an xã Nội Bài tiếp nhận tin báo về việc Đinh Thị Kiều Nga có hành vi ném mắm tôm vào chị N.T.H.N. (SN 1991, trú tại thôn Kim Anh, xã Nội Bài), chủ một cơ sở kinh doanh bánh ngọt trên địa bàn.

Cụ thể, vào đêm cùng ngày, khi chị N. đang livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook tại khu vực gần cửa hàng kinh doanh của Nga, người phụ nữ này đã dùng mắm tôm hất vào người chị N.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

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#Đinh Thị Kiều Nga #Công an TP Hà Nội #Làm nhục người khác #Khởi tố bị can #Livestream trên mạng xã hội

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