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Pháp luật

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Vụ người đàn ông bị chém tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân và hung thủ chơi thân với nhau

Thanh Phong

TPO - Liên quan đến vụ người đàn ông bị tấn công dẫn đến tử vong ở thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, Hà Nội, theo người dân, nạn nhân và hung thủ là hàng xóm gần nhà và chơi thân với nhau. Thời điểm xảy ra sự việc, hai người này đang đi chung xe máy.

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Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Sáng 30/10, gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ cho anh N.V.M (31 tuổi, trú tại thôn Trí Thủy) - nạn nhân bị đuổi chém dẫn đến tử vong xảy ra tại thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

Kể lại sự việc, người thân cho biết, trưa 29/10, M. vừa đi làm về chưa kịp ăn cơm thì có người rủ đi chơi.

"Sau khi có người gọi đi chơi, M. bế theo con gà chọi đi ra đường thì gặp bạn (nghi phạm - PV) và 2 người này đi cùng nhau bằng xe máy", người dân kể lại.

Tiếp đó, vừa di chuyển được vài chục mét, bạn của M. dùng dao tấn công. Lúc này, M. bỏ chạy vào ngõ 13 về phía ngôi nhà đang xây dựng và bị bạn truy đuổi.

Khi vào đường cụt, M. bị tấn công nhiều nhát dao dẫn đến tử vong.

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Nạn nhân M. chạy vào ngõ 13 thôn Trí Thủy và bị nghi phạm truy đuổi.

Theo người dân, M. và hung thủ là hàng xóm gần nhà, chơi thân thiết với nhau. M. hiện làm về cơ khí hàn xì sắt thép. Trước đó, nạn nhân và hung thủ không có mâu thuẫn.

Một số người cho biết thêm có thông tin hung thủ bị trầm cảm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Clip ghi lại sự việc được người dân đăng tải.

Trước đó, như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 29/10 tại thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, Hà Nội.

Thời điểm này, người ông đang đi trên đường thì bất ngờ bị đối tượng tấn công bằng hung khí. Nạn nhân bỏ chạy nhưng tiếp tục bị đối phương truy đuổi và dùng hung khí tấn công nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra vụ việc. Hiện hung thủ bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

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#Hà Nội #Án mạng #Điều tra hình sự #Tấn công bằng dao #Bắt giữ nghi phạm

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