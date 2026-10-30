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Pháp luật

Cựu nhân viên VinFast lĩnh 17 năm tù vì làm giả, giả mạo hồ sơ ưu đãi mua xe

P.V

Vi Văn Chàng, cựu nhân viên kinh doanh VinFast, bị tuyên 17 năm tù vì cấu kết làm giả hồ sơ để khách hàng hưởng ưu đãi mua ôtô điện trái quy định, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi lợi dụng vị trí công tác, tiếp tay hợp thức hóa hồ sơ nhằm hưởng lợi bất chính.

Ngày 8/9, TAND khu vực 5, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 25 bị cáo trong vụ án gian lận chính sách bán hàng của VinFast. Vi Văn Chàng, 30 tuổi, trú tại Lạng Sơn, bị tuyên 17 năm tù về hai tội Giả mạo trong công tác và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

24 bị cáo còn lại nhận mức án từ một năm tù hưởng án treo đến 13 năm tù về tội Giả mạo trong công tác. Tòa cũng tuyên tịch thu sung công tiền thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng, các tang vật liên quan, ghi nhận việc bồi hoàn thiệt hại cho VinFast và các nhà phân phối của các bị cáo.

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Theo hồ sơ, tháng 9/2024, VinFast triển khai chính sách giảm giá 4% khi mua ôtô điện cho cán bộ, nhân viên các cơ sở đào tạo lái xe, với điều kiện phải có giấy xác nhận hợp lệ.

Lợi dụng chính sách này, Vi Văn Chàng, khi đó làm việc tại bộ phận kinh doanh khách hàng doanh nghiệp của VinFast, đã cấu kết với nhiều người hợp thức hóa hồ sơ cho khách hàng không đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Vi Văn Chàng liên hệ với Nguyễn Thị Hương, đồng nghiệp cũ đang làm việc tại một nhà phân phối VinFast ở Lai Châu, để mua hoặc xin giấy xác nhận khống từ các cơ sở đào tạo lái xe với giá khoảng 500.000 đồng, sau đó bán lại cho nhân viên kinh doanh với giá trung bình 2 triệu đồng.

Vi Văn Chàng còn làm giả con dấu của một trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại Bắc Kạn cùng dấu chức danh giám đốc để tự lập giấy xác nhận, bán cho các nhân viên nhà phân phối VinFast tại Hà Nội, các tỉnh để áp dụng cho khách hàng được giảm giá trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định Vi Văn Chàng cấu kết với 20 nhân viên kinh doanh tại các nhà phân phối và 4 người thuộc các cơ sở đào tạo lái xe ở Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng. Riêng Vi Văn Chàng thu lợi bất chính khoảng 50 triệu đồng, chưa kể tiền thưởng doanh số có thể phát sinh.

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Vụ việc bị phát hiện khi VinFast rà soát hồ sơ bất thường và chuyển thông tin đến Công an TP Hà Nội.

Dù VinFast đã có văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt do các bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn, ăn năn và một số người có hoàn cảnh khó khăn, hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi vẫn bị xử lý nghiêm khắc.

Hiện các bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vụ án đang chờ xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

#Vi Văn Chàng #VinFast

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