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Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Văn Đức

TPO - Chiều 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Hà Hùng Thịnh - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và ông Nguyễn Hồng Thoan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

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Quang cảnh Hội nghị.

Đồng thời, điều động ông Trần Quang Vinh - thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng điều động, phân công nhiệm vụ mới. Đồng thời nhấn mạnh, việc điều động cán bộ xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ được điều động phải khẩn trương tiếp cận công việc, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ; cùng tập thể cơ quan xác định rõ những công việc trọng tâm, cấp thiết để tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

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Ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Đồng thời đề nghị mỗi cán bộ cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm trước sự tin tưởng, phân công của tổ chức; nghiêm túc chấp hành quyết định điều động, thực hiện đầy đủ việc bàn giao công việc, bảo đảm không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ.

Đồng thời, ông Hoàng Giáng yêu cầu các đồng chí được điều chuyển, bổ nhiệm tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương; cầu thị, lắng nghe, chủ động học hỏi, bổ sung kiến thức, đổi mới phương pháp làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Hùng Thịnh - thành viên Ban nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

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#Công tác cán bộ #Lào Cai #Điều động cán bộ #Ban Thường vụ Tỉnh ủy

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